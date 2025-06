Intel vindt vijf oorzaken prestatieproblemen Core Ultra 200S-serie, komt met fix

Intel heeft naar eigen zeggen vijf problemen geïdentificeerd die voor prestatieproblemen van de Core Ultra 200S-desktopprocessors kunnen zorgen. Vier van de vijf problemen kunnen intussen met nieuwe bios- en Windows-updates worden verholpen.

In een statement laat Intel weten dat recensenten na de release van de Core Ultra 200S-serie processors eind oktober uiteenlopende conclusies trokken. Deze inconsistente ondervindingen werden volgens de fabrikant veroorzaakt door problemen met de bios. Specifiek heeft Intel het over het ontbreken van een Performance & Power Management-package, het niet functioneren van de Application Performance Optimizer, verkeerd geconfigureerde prestatie-instellingen in de bios en crashes bij het starten van bepaalde games die gebruikmaken van Easy Anti-Cheat. Ook zouden bepaalde prestaties niet geoptimaliseerd zijn.

Op het moment van schrijven zijn er oplossingen voor de vier eerstgenoemde problemen. Intel raadt gebruikers aan om de recentste biosfirmware-update voor hun moederbord te installeren en Windows 11 te updaten naar build 26100.2314 of nieuwer. In januari van 2025 belooft het bedrijf daarnaast een tweede firmwarerevisie uit te brengen voor moederborden. Deze update moet voor 'bescheiden verdere prestatieverbeteringen' zorgen.

Verschillende problemen met de Core Ultra 200S werden dus door foutieve biosinstellingen en de interactie met Windows 11 veroorzaakt. Dit veroorzaakte volgens Intel uiteenlopende resultaten onder verschillende reviewers. Tweakers publiceerde op 24 oktober een recensie over de Intel Core Ultra 5 245K, 7 265K en 9 285K. In alle gevallen bleken de processors in ieder geval veel efficiënter te zijn dan vorige generaties, maar vooral de gamingprestaties zouden niet verbeterd zijn.

Volgens Intel zou ieder van de opgeloste problemen een prestatieverbetering van tussen de enkele en tientallen procenten opleveren, maar dit is in alle gevallen zeer afhankelijk van de taken die de processor moet uitvoeren en of er parallelle problemen spelen. De daadwerkelijke invloed van de prestatiefixes op de Core Ultra 200S zijn niet bekend en zullen vermoedelijk ook sterk verschillen.