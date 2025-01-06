Intel breidt Core Ultra 200-serie voor desktops uit met goedkopere modellen

Intel introduceert twaalf nieuwe desktop-cpu's in zijn Core Ultra 200-serie. Deze zijn eveneens gebaseerd op de Arrow Lake-architectuur, maar krijgen lagere tdp's en worden goedkoper dan de huidige Core Ultra 200K-modellen. De nieuwe cpu's komen op 13 januari uit.

De nieuwe LGA1851-processors hebben een tdp tussen 35 en 65 watt en zijn ingedeeld in vier verschillende Ultra-lijnen. Intel bevestigt in een persbericht dat de Core Ultra 200S-serie beschikbaar is vanaf maandag 13 januari, maar noemt nog geen prijzen. Op die dag worden ook de bijbehorende B860- en H810-moederborden verwacht.

De Core Ultra 3 205 bevindt zich onderaan het lijstje, met 4 P-cores en 4 E-cores. Dat zijn 4 zuinige kernen meer dan de Core i3-modellen van de vorige generatie, al hebben die wel hyperthreading en dus ook evenveel threads met 8 stuks.

De helft van de nieuwe line-up behoort tot de Core Ultra 5-lijn, met uiteenlopende corecounts, kloksnelheden, cache en igpu. Afhankelijk van het precieze model kunnen gebruikers aan de slag met 6 P-cores en 4 of 8 E-cores. De Core Ultra 5 245 en 245T hebben een igpu met 8 Xe-cores, wat overeenkomt met die van de duurdere modellen.

De Core Ultra 9 285 en 285T onderscheiden zich op verschillende manieren van de Core Ultra 7-modellen. Ze hebben met 16 E-cores 4 meer zuinige rekenkernen aan boord, ook de 8 P-cores klokken hoger dan die van hun kleinere broers. Bovendien beschikken ze over een vijfde meer L3-cache.

De Ark-website van Intel onthult verschillende extra details over de nieuwe mainstream desktopprocessors. Zo komen er net zoals bij de bestaande K-chips 20 PCIe-lanes uit de processor. Die zijn vermoedelijk eveneens opgedeeld in 20x PCIe 5.0 en 4x PCIe 4.0. Ook de maximaal ondersteunde geheugenconfiguraties met 192GB DDR5 en snelheden tot 6400MT/s zijn identiek.

P- en E-cores Turbo P-cores Turbo E-cores L3-cache Igpu Tdp (bpb/mtp)
Core Ultra 3 205 4+4 4,9 GHz 4,4 GHz 15MB 32 EU's 57-76W
Core Ultra 5 225F 6+4 4,9 GHz 4,4 GHz 20MB 65-121W
Core Ultra 5 225 6+4 4,9 GHz 4,4 GHz 20MB 32 EU's 65-121W
Core Ultra 5 235T 6+8 5 GHz 4,4 GHz 24MB 48 EU's 35-114W
Core Ultra 5 235 6+8 5 GHz 4,4 GHz 24MB 48 EU's 65-121W
Core Ultra 5 245T 6+8 5,1 GHz 4,5 GHz 24MB 64 EU's 35-114W
Core Ultra 5 245 6+8 5,1 GHz 4,5 GHz 24MB 64 EU's 65-121W
Core Ultra 7 265T 8+12 5,3 GHz 4,6 GHz 30MB 64 EU's 35-112W
Core Ultra 7 265F 8+12 5,3 GHz 4,6 GHz 30MB 65-182W
Core Ultra 7 265 8+12 5,3 GHz 4,6 GHz 30MB 64 EU's 65-182W
Core Ultra 9 285T 8+16 5,4 GHz 4,6 GHz 36MB 64 EU's 35-112W
Core Ultra 9 285 8+16 5,6 GHz 4,6 GHz 36MB 64 EU's 65-182W

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 19:47 10

06-01-2025 • 19:47

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Reacties (10)

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dasiro 6 januari 2025 19:59
voor degenen die de baseclocks ook willen:
CPU P-base E-base
205 3,8 3,2
225F 3,3 2,7
225 3,3 2,7
235T 2,2 1,6
235 3,4 2,9
245T 2,2 1,7
245 3,5 3,0
265T 1,5 1,2
265F 2,4 1,8
265 2,4 1,8
285T 1,4 1,2
285 2,5 1,9

[Reactie gewijzigd door dasiro op 6 januari 2025 20:01]

Balance 6 januari 2025 22:13
Voor mij persoonlijk is de Core Ultra 7 265 het meest interessant, de sweetspot tussen prijs-prestatie. Als ik die vergelijk met zijn voorganger, de Core i7-14700, vallen me een aantal dingen op.

Basis specificaties
Beide processors delen dezelfde configuratie met 20 cores (8 Performance + 12 Efficient cores). Het belangrijkste verschil zit in de thread-count: waar de 14700 nog 28 threads biedt, komt de 265 met 20 threads. De basisconfiguatie van 65W TDP is gelijk, maar onder belasting trekt de 14700 significant meer vermogen met een Maximum Turbo Power van 219W tegenover 182W bij de 265.

Prestaties en Kloksnelheden
De 14700 heeft een lichte voorsprong in pure kloksnelheden:
  • Max Turbo: 5.4 GHz vs 5.3 GHz
  • P-core Turbo: 5.3 GHz vs 5.2 GHz
Interessant genoeg haalt de 265 hogere snelheden uit zijn E-cores met 4.6 GHz tegenover 4.2 GHz bij de 14700. Dit past in het efficiëntie-gerichte ontwerp van de nieuwe serie.

Geheugen en Connectiviteit
De 265 brengt enkele moderne verbeteringen met zich mee:
  • Snellere DDR5-ondersteuning tot 6400 MT/s (vs 5600 MT/s)
  • Meer PCIe-lanes (24 vs 20)
  • Ingebouwde Thunderbolt 4-ondersteuning
AI en Graphics
Hier zien we de grootste vernieuwingen bij de 265:
  • Dedicated Neural Processing Unit (NPU) met 13 TOPS aan AI-rekenkracht
  • Verbeterde geïntegreerde graphics met hogere kloksnelheden (1.95 GHz vs 1.6 GHz)
  • HDMI 2.1-ondersteuning (voor 8K@60Hz over HDMI)
  • Native ondersteuning voor Windows Studio Effects
  • Brede ondersteuning voor AI-frameworks zoals OpenVINO, WindowsML en DirectML
Noemenswaardig is dat Intel gekozen heeft bij F-modellen enkel de GPU weg te laten en de NPU te laten zitten.

Op papier ziet het er allemaal niet slecht uit (om misschien het lagere threads aantal na). Ik ben benieuwd naar benchmarks!

[Reactie gewijzigd door Balance op 6 januari 2025 22:14]

d3x @Balance7 januari 2025 09:08
Als je nu al een 14700 hebt of andere xx700 dan heb je 0 toegevoegde waarde om voor een 200 ultra series te gaan.

Komt nog bij dat je geen enkele reden geeft wat je uberhaupt met 8+12 gaat doen...

Is het niet een beetje logisch dat een niewer model een voorkeur heeft bij aankoop? is zowat met elke serie tenzij de prijs van de nieuwe serie extreem hoog is, maar soit.... neem dan nog even mee dat het moederbord gemakkelijk 100eur duurder is dan oudere generaties en keuze beperkt.

mooi marketing verhaaltje breng je hier...wil je iemand perse deze serie aanpraten ofzo of je eigen keuze verdedigen zonder technische achtergrond ? ;)

[Reactie gewijzigd door d3x op 7 januari 2025 09:10]

SamuelRave 6 januari 2025 19:58
Hopelijk trekt Intel snel weer bij. Goede concurrentie is goed voor innovatie en voor de consument. 🆙⬆️
Crim @SamuelRave6 januari 2025 20:30
In de zakelijke markt is Intel nog altijd de standaard, normaal idle stroomverbruik en geen boot-times van een minuut.
SamuelRave @Crim6 januari 2025 20:49
Ik heb het niet alleen over de verkoop van processors, maar het bedrijf over het algeheel. Het is algemeen bekend dat het nu een stuk minder goed met ze gaat dan een x aantal jaar geleden. Op verschillende fronten.
d3x @Crim7 januari 2025 09:11
onkunde en onwetendheid hier posten helpt zeker en vast.

de zakelijke markt van Intel krijgt op volume aandeel kloppen langs alle kanten.
Mobile - werkstation en op server niveau.

nog stroomverbruik idle en boot-times is iets wat je er zelf bijlapt op consumenten vlak... en niks waarhied op mobile-workstation en server... en idle is wat zakelijk het minste van wakker ligt op WS+Server niveau als je weet dat het gemiddelde en max load bij Intel al jaren 50-100% zoveel is, laat staan het probleem van core schaling en het gebrek aan snelhied bij hoge cores...

[Reactie gewijzigd door d3x op 7 januari 2025 09:14]

21jaaj 6 januari 2025 19:59
Gek dat er een 'Ultra 3' is, die twee termen lijken mij redelijk tegenstrijdig.

Ook jammer dat er nog geen prijzen bekend zijn, want dat is eigenlijk het enige wat deze chips echt interessant maakt (naar mijn mening).
lezzmeister 6 januari 2025 21:50
Die 205 en 225 lijken me het meest interessant. Ik wacht uiteraard benches en prijs wel af.
MPIU8686
6 januari 2025 20:23
Die Core Ultra 9 285 's zijn net de duurste topmodellen van Intel .. en niet echt energiezuinig !!

Beetje nutteloos als je hier meer dan €700 voor moet neertellen

Terwijl AMD sneller/energiezuiniger en goedkoper is met zijn toppers

Ryzen 9 9950X -> €650 (veel sneller als Intel / energiezuiniger)

Ryzen 9 7950X3D -> €650 (sneller als Intel en veel energiezuiniger)

Ryzen 7 7800X3D -> €550 (Als beste deal / zeer energiezuinig en sneller voor gamen )

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