Intel breidt Core Ultra 200-serie voor desktops uit met goedkopere modellen

Intel introduceert twaalf nieuwe desktop-cpu's in zijn Core Ultra 200-serie. Deze zijn eveneens gebaseerd op de Arrow Lake-architectuur, maar krijgen lagere tdp's en worden goedkoper dan de huidige Core Ultra 200K-modellen. De nieuwe cpu's komen op 13 januari uit.

De nieuwe LGA1851-processors hebben een tdp tussen 35 en 65 watt en zijn ingedeeld in vier verschillende Ultra-lijnen. Intel bevestigt in een persbericht dat de Core Ultra 200S-serie beschikbaar is vanaf maandag 13 januari, maar noemt nog geen prijzen. Op die dag worden ook de bijbehorende B860- en H810-moederborden verwacht.

De Core Ultra 3 205 bevindt zich onderaan het lijstje, met 4 P-cores en 4 E-cores. Dat zijn 4 zuinige kernen meer dan de Core i3-modellen van de vorige generatie, al hebben die wel hyperthreading en dus ook evenveel threads met 8 stuks.

De helft van de nieuwe line-up behoort tot de Core Ultra 5-lijn, met uiteenlopende corecounts, kloksnelheden, cache en igpu. Afhankelijk van het precieze model kunnen gebruikers aan de slag met 6 P-cores en 4 of 8 E-cores. De Core Ultra 5 245 en 245T hebben een igpu met 8 Xe-cores, wat overeenkomt met die van de duurdere modellen.

De Core Ultra 9 285 en 285T onderscheiden zich op verschillende manieren van de Core Ultra 7-modellen. Ze hebben met 16 E-cores 4 meer zuinige rekenkernen aan boord, ook de 8 P-cores klokken hoger dan die van hun kleinere broers. Bovendien beschikken ze over een vijfde meer L3-cache.

De Ark-website van Intel onthult verschillende extra details over de nieuwe mainstream desktopprocessors. Zo komen er net zoals bij de bestaande K-chips 20 PCIe-lanes uit de processor. Die zijn vermoedelijk eveneens opgedeeld in 20x PCIe 5.0 en 4x PCIe 4.0. Ook de maximaal ondersteunde geheugenconfiguraties met 192GB DDR5 en snelheden tot 6400MT/s zijn identiek.