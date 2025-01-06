Intel breidt Core Ultra 200-serie voor desktops uit met goedkopere modellen

Intel introduceert twaalf nieuwe desktop-cpu's in zijn Core Ultra 200-serie. Deze zijn eveneens gebaseerd op de Arrow Lake-architectuur, maar krijgen lagere tdp's en worden goedkoper dan de huidige Core Ultra 200K-modellen. De nieuwe cpu's komen op 13 januari uit.
De nieuwe LGA1851-processors hebben een tdp tussen 35 en 65 watt en zijn ingedeeld in vier verschillende Ultra-lijnen. Intel bevestigt in een persbericht dat de Core Ultra 200S-serie beschikbaar is vanaf maandag 13 januari, maar noemt nog geen prijzen. Op die dag worden ook de bijbehorende B860- en H810-moederborden verwacht.
De Core Ultra 3 205 bevindt zich onderaan het lijstje, met 4 P-cores en 4 E-cores. Dat zijn 4 zuinige kernen meer dan de Core i3-modellen van de vorige generatie, al hebben die wel hyperthreading en dus ook evenveel threads met 8 stuks.
De helft van de nieuwe line-up behoort tot de Core Ultra 5-lijn, met uiteenlopende corecounts, kloksnelheden, cache en igpu. Afhankelijk van het precieze model kunnen gebruikers aan de slag met 6 P-cores en 4 of 8 E-cores. De Core Ultra 5 245 en 245T hebben een igpu met 8 Xe-cores, wat overeenkomt met die van de duurdere modellen.
De Core Ultra 9 285 en 285T onderscheiden zich op verschillende manieren van de Core Ultra 7-modellen. Ze hebben met 16 E-cores 4 meer zuinige rekenkernen aan boord, ook de 8 P-cores klokken hoger dan die van hun kleinere broers. Bovendien beschikken ze over een vijfde meer L3-cache.
De Ark-website van Intel onthult verschillende extra details over de nieuwe mainstream desktopprocessors. Zo komen er net zoals bij de bestaande K-chips 20 PCIe-lanes uit de processor. Die zijn vermoedelijk eveneens opgedeeld in 20x PCIe 5.0 en 4x PCIe 4.0. Ook de maximaal ondersteunde geheugenconfiguraties met 192GB DDR5 en snelheden tot 6400MT/s zijn identiek.
|P- en E-cores
|Turbo P-cores
|Turbo E-cores
|L3-cache
|Igpu
|Tdp (bpb/mtp)
|Core Ultra 3 205
|4+4
|4,9 GHz
|4,4 GHz
|15MB
|32 EU's
|57-76W
|Core Ultra 5 225F
|6+4
|4,9 GHz
|4,4 GHz
|20MB
|65-121W
|Core Ultra 5 225
|6+4
|4,9 GHz
|4,4 GHz
|20MB
|32 EU's
|65-121W
|Core Ultra 5 235T
|6+8
|5 GHz
|4,4 GHz
|24MB
|48 EU's
|35-114W
|Core Ultra 5 235
|6+8
|5 GHz
|4,4 GHz
|24MB
|48 EU's
|65-121W
|Core Ultra 5 245T
|6+8
|5,1 GHz
|4,5 GHz
|24MB
|64 EU's
|35-114W
|Core Ultra 5 245
|6+8
|5,1 GHz
|4,5 GHz
|24MB
|64 EU's
|65-121W
|Core Ultra 7 265T
|8+12
|5,3 GHz
|4,6 GHz
|30MB
|64 EU's
|35-112W
|Core Ultra 7 265F
|8+12
|5,3 GHz
|4,6 GHz
|30MB
|65-182W
|Core Ultra 7 265
|8+12
|5,3 GHz
|4,6 GHz
|30MB
|64 EU's
|65-182W
|Core Ultra 9 285T
|8+16
|5,4 GHz
|4,6 GHz
|36MB
|64 EU's
|35-112W
|Core Ultra 9 285
|8+16
|5,6 GHz
|4,6 GHz
|36MB
|64 EU's
|65-182W