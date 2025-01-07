Tweede seizoen van The Last of Us verschijnt in april 2025

Het tweede seizoen van The Last of US verschijnt in april van dit jaar op HBO Max. Het seizoen volgt het het verhaal van de tweede game en krijgt zeven afleveringen. Op welke precieze datum de eerste aflevering beschikbaar komt, is nog niet bekend.

HBO publiceerde dinsdag een trailer van het nieuwe seizoen. Daarin is Abby, het andere hoofdpersonage uit The Last of Us Part II, te zien. Zij wordt vertolkt door actrice Kaitlyn Dever, die onder meer bekend is van de musicalfilm Dear Evan Hansen. Verder laat de trailer meerdere korte clips zien die lijken op momenten uit de game, zoals Ellie en haar vriendin Dina die in de metro worden belaagd door hordes geïnfecteerden.

Rond dezelfde tijd dat het tweede seizoen verschijnt, komt ook de remastered-versie van The Last of Us Part II uit voor pc. Het eerste seizoen van The Last of Us verscheen in 2023.