Tweede seizoen van The Last of Us verschijnt in april 2025

Het tweede seizoen van The Last of US verschijnt in april van dit jaar op HBO Max. Het seizoen volgt het het verhaal van de tweede game en krijgt zeven afleveringen. Op welke precieze datum de eerste aflevering beschikbaar komt, is nog niet bekend.

HBO publiceerde dinsdag een trailer van het nieuwe seizoen. Daarin is Abby, het andere hoofdpersonage uit The Last of Us Part II, te zien. Zij wordt vertolkt door actrice Kaitlyn Dever, die onder meer bekend is van de musicalfilm Dear Evan Hansen. Verder laat de trailer meerdere korte clips zien die lijken op momenten uit de game, zoals Ellie en haar vriendin Dina die in de metro worden belaagd door hordes geïnfecteerden.

Rond dezelfde tijd dat het tweede seizoen verschijnt, komt ook de remastered-versie van The Last of Us Part II uit voor pc. Het eerste seizoen van The Last of Us verscheen in 2023.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 17:32
26 • submitter: Raem

07-01-2025 • 17:32

26

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The Last of Us: Part II

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Reacties (26)

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rammes 7 januari 2025 17:54
Ik heb afgelopen dec. The Last of Us 2 uitgespeeld. Poeh was me wel een verhaal zeg. Het zal vast niet allemaal in 7 afleveringen verteld worden. Ik kijk wel erg uit naar wat de serie (extra) gaat brengen.

[Reactie gewijzigd door rammes op 7 januari 2025 17:54]

honey @rammes7 januari 2025 22:49
Ah, hoop deze nog eens te kunnen spelen. Is het noodzakelijk om het eerste deel eerst te spelen of gewoon starten met deze? De serie natuurlijk al wel gezien.
Delia @honey7 januari 2025 23:16
Eigenlijk wel. Het verhaal borduurt voort op deel 1. Later ook veel referenties die je anders mist.
Ik heb de serie niet gezien maar denk dat de volgorde moet zijn om eerst de games te spelen en daarna de serie te bekijken.
geerttttt @honey8 januari 2025 05:28
Ik ben bezig met de 1e game. Ik denk inderdaad dat je wel eerst de 1e game will spelen. En zou ik ook zeker doen want tot nu toe is het echt een top game waar ik al vele uren in heb zitten!
phamoen @honey8 januari 2025 06:56
Wat andere reacties idd ook zeggen; Speel deel 1. De gameplay is net zo prima als die van deel 2 (IMHO of in ieder geval in mijn herinnering). Dus er is geen enkele reden om deel 2 te spelen en niet eerst deel 1.
Dynamix86 @rammes7 januari 2025 18:34
Ik heb het spel ook in november/december uitgespeeld. Heel vet spel en ik had adhv de ratings verwacht dat dit minder zou zijn dan deel 1 maar eigenlijk vind ik het nog ietsje beter
rammes @Dynamix867 januari 2025 18:48
Op een gegeven moment dacht ik , ok tis nu afgelopen maar boy was i wrong.
Dynamix86 @rammes7 januari 2025 20:32
@yorroy @yinx84

Ik was in de veronderstelling dat die mindere ratings waren omdat een belangrijk persoon dood gaat in het tweede deel.

Anyway, als jullie deze spellen leuk vinden, dan raad ik Dead Space aan. Wat andere omgeving, maar supergaaf spel met veel momenten waarop je je rotschrikt, net als in the last of us 1 & 2
Kezer Soze @Dynamix868 januari 2025 07:29
In miijn ogen waren de negatieve ratings op deel 2 ook om dat het ten opzichte van deel 1 een erg matig
Geschreven story line heeft. De keuzes die de characters maken slaan in mijn ogen regelmatig als een tang op een varken en zijn compleet ongeloofwaardig. Deel 1 was in mijn ogen een van de best vertelde, verhalen in een game. Deel 2 haalt een krappe 7. Op zich niet slecht, maar als je het afzet tegen deel 1 wel erg teleurstellend. De gameplay was eel beter dan deel 1
yinx84 @Dynamix867 januari 2025 18:46
Die ratings moet je negeren, die komen van een kleine maar luide minderheid. Het spel is inderdaad echt fenomenaal :)
yorroy @yinx847 januari 2025 19:01
Volgens mij waren de negatieve ratings voornamelijk ivm wat woke toevoegingen.
Ik heb mij er hoe dan ook echt super mee vermaakt, echt een top spel. Krijg gelijk weer zin om te spelen.
Kaasdipje @yorroy8 januari 2025 08:35
Ik ben gisteren weer eens begonnen met deel 2. Het is sowieso mijn favoriete reeks spellen dus ik kom er graag bij terug maar merkte dat ik hem nog niet als -remastered- uitgespeeld had dus daar gaan we wat aan doen.
sOid @rammes7 januari 2025 18:06
Ze hebben geloof ik al aangegeven om deel 2 in 2 seizoenen op te knippen.
stimpyMGS @sOid7 januari 2025 19:33
Awesome! Het verhaal van part 2 heeft zoveel indruk op me gemaakt (deel 1 ook natuurlijk), goed dat ze dat niet rushen en in 2 seizoenen gaan vertellen
Thasaidon 7 januari 2025 18:49
Ik heb de games nooit gespeeld.
Seizoen 1 heb ik gekeken en ga 2 ook zeker kijken...

Maar waarom is een tv-serie nieuws op Tweakers?
Omdat het op een populaire game gebaseerd is?

[Reactie gewijzigd door Thasaidon op 7 januari 2025 19:09]

TigerXtrm @Thasaidon7 januari 2025 18:58
Ja.
Thasaidon @TigerXtrm7 januari 2025 19:12
Waar ik op doelde was dat er wel meer series zijn welke op games gebaseerd zijn, maar waar je niets over leest hier op Tweakers.

Neem bv "Gangs of London" waarvan het 3e seizoen eraan zit te komen.
Ook een op een game gebaseerde serie.

Wikipedia: Gangs of London (TV series)
EnigmaNL @Thasaidon7 januari 2025 19:19
Het verschil is dat Gangs of London, een matig spel uit 2006 voor de PSP, behoorlijk onbekend is, terwijl The Last of Us 1 en 2 juist superbekend en enorm geliefd zijn op de PlayStation.
crazyboy01 @Thasaidon7 januari 2025 19:58
Dat doen ze wel, alleen ze spammen je inderdaad niet met kleine titels die niets voorstellen in het huidige gamelandschap. Ze hadden het bijvoorbeeld letterlijk vandaag nog over filmadapties van de games Helldivers 2 en Horizon Zero Dawn. Ook wordt een animeserie van de game Ghost of Tsushima genoemd.
.geek: Sony breidt gameadaptaties uit met Helldivers en Horizon Zero Dawn-films
Linksquest Moderator Spielerij
7 januari 2025 18:16
Die Teaser zoals ik het maar even noem snakt naar meer, heb er nu al zin in :D
phoenix2149 7 januari 2025 20:05
Kan niet wachten!
ErikT738 7 januari 2025 17:50
Ik zal hier wel weer minnetjes voor krijgen, maar ik hoop dat ze het verhaal enigszins aanpassen. Ik zit gewoon niet echt te wachten op pure misery porn.
Herr_Boogie @ErikT7387 januari 2025 18:38
Het is een zwaar verhaal met inderdaad maar weinig feel good, maar ik vind dat geen reden om het aan te passen. Dan raad ik u vooral ook aan om the handmaids tale niet te lezen/bekijken... dat is zowaar nog meer misery imho.
Er zijn delen van het verhaal waar ze vermoedelijk minder op zullen focussen. Er is meer dan genoeg materiaal en ze zullen het inderdaad over meer dan één seizoen spreiden.
ErikT738 @Herr_Boogie7 januari 2025 19:54
Daar ben ik ook mee gestopt inderdaad. Ik kan er prima mee leven als karakters het zwaar te verduren krijgen, maar zonder licht aan het eind van de tunnel hoeft het van mij niet. De echte wereld is deprimerend genoeg.
TigerXtrm @ErikT7387 januari 2025 18:05
Ik mag niet modereren op meningen, dus je krijgt een 0 :P

Maar verder wel eens. Het verhaal zal sowieso herschreven/aangepast moeten worden voor TV, net als seizoen 1. Hopelijk hebben ze die gelegenheid aangegrepen om ook wat broodnodige verlichting in het verhaal aan te brengen, en wat meer diepgang voor bepaalde personages. De game ging inderdaad vrijwel alleen maar van kwaad tot erger tot verschrikkelijk met amper 1 positieve noot. Vrijwel het compleet tegenovergestelde van het eerste deel. En dat was ook meteen waarom het bij veel fans in het verkeerde keelgat schoot.
Thasaidon 7 januari 2025 19:11
dubbel, sorry

[Reactie gewijzigd door Thasaidon op 7 januari 2025 19:12]


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