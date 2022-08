HBO deelt eerste beelden van The Last of Us-tv-serie

HBO heeft de eerste beelden van zijn The Last of Us-televisieserie gedeeld. De streamingdienst publiceerde beelden van Joel en Ellie in een korte trailer. De serie wordt volgend jaar verwacht en verschijnt dan op HBO Max.

HBO toont de beelden aan het einde van een overzicht met series die de komende tijd naar streamingdienst HBO Max komen. De The Last of Us-trailer duurt ongeveer 20 seconden en toont beelden die fans van de game zullen herkennen. De trailer toont ook een glimp van Nick Offerman, die Bill speelt in de serie. Offerman is onder meer bekend van zijn rol als Ron Swanson in Parks and Recreations.

De The Last of Us-televisieserie werd in 2020 al aangekondigd. De serie is gebaseerd op de gelijknamige PlayStation-game en werd opgenomen in Canada. Vorig jaar werd onder meer bekendgemaakt dat Pedro Pascal de rol van Joel op zich neemt. Pascal is bekend van onder andere The Mandalorian en Narcos. Bella Ramsey, die eerder Lyanna Mormont uit HBO-serie Game of Thrones speelde, speelt Ellie. De serie wordt in 2023 verwacht, maar heeft nog geen concrete releasedatum. Het eerste seizoen krijgt tien afleveringen.