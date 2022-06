The Last of Us Part II krijgt 60fps-update voor PlayStation 5

Naughty Dog komt met een 60fps-update voor The Last of Us Part II. Dat laat de ontwikkelaar weten op de PlayStation-website. De optie voor een hogere framerate wordt toegevoegd in de versie 1.08-update van de game, die op woensdag wordt uitgerold.

Gamers kunnen na de update kiezen om The Last of Us Part II in 30fps of 60fps te spelen op een PlayStation 5, maakt ontwikkelaar Naughty Dog bekend in een blogpost. Zo kunnen gebruikers 'de framerate van hun voorkeur kiezen', meldt de ontwikkelaar. "Dat als aanvulling op de rest van de verbeteringen die deel uitmaken van de backwards-compatibility van PS4-games op de PS5, zoals een verbeterde resolutie, snellere laadtijden en meer."

Naughty Dog publiceert ook een trailer voor de nieuwe update, en noemt de prestatiepatch 'slechts de eerste stap van het werken met de PlayStation 5'. "Het team heeft zich sinds de release vorig jaar verdiept in de PS5-hardware en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt, en we zijn enthousiast over wat de toekomst brengt."

PS4-games krijgen vaker 60fps-updates voor op de PlayStation 5. Naast The Last of Us Part II, kregen ook Ghost of Tsushima, God of War en Days Gone eerder al een dergelijke prestatiepatch. Hierom werd een 60fps-update voor The Last of Us Part II al langer verwacht, hoewel Naughty Dog en Sony niet eerder over een dergelijke update repten. De game kwam vorig jaar uit en kreeg in augustus al een grote update, die onder andere een nieuwe moeilijkheidsgraad en een permadeath-modus toevoegde aan het spel.