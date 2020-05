Sony gaat eigen games onder nieuw PlayStation Studios-merk uitbrengen

Games die gemaakt worden door de eigen studio's van Sony, waaronder Naughty Dog, Insomniac, Santa Monica Studio en Guerrilla Games, komen in de toekomst uit onder de vlag van PlayStation Studios. Dat begint zodra de PlayStation 5 verschijnt.

Sony toont op YouTube een openingsfilmpje dat te zien zal zijn bij games die door de eigen studio's worden gemaakt. Daarin zijn beelden verwerkt van Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clack, Horizon: Zero Dawn en The Last of Us. Die games zijn allemaal gemaakt door studio's die in handen zijn van Sony. Tot nu toe gebruiken die studio's hun eigen naam en logo's in de games, maar daar komt met de introductie van PlayStation Studios verandering in.

Door de games allemaal onder dezelfde vlag te presenteren, wil Sony benadrukken dat de games eigen producties zijn. Het PlayStation Studios-logo komt op de verpakking en disks van de desbetreffende games te staan. Sony zegt tegenover GamesIndustry.biz dat consumenten weten dat ze een 'innovatieve en diepgaande ervaring' kunnen verwachten als ze een game met zo'n logo kopen.

Het merk zal ook gebruikt worden in trailers en in advertenties. Dit alles zal beginnen bij de introductie van de PlayStation 5, die rond de feestdagen moet uitkomen. Ook Sony's eigen PlayStation 4-games worden dan voorzien van het nieuwe merk.

The Last of Us Part II en Ghosts of Tsushima, games van Sony-studio's die deze zomer uitkomen, krijgen de nieuwe logo's nog niet. Dat geldt ook voor de pc-versie van Horizon Zero Dawn, maar Sony zegt wel dat toekomstige games voor andere platforms ook het PlayStation Studios-logo krijgen. Ook games die gemaakt worden door studio's die tijdelijk door Sony zijn ingehuurd, worden van het nieuwe merk voorzien.

Sony doet goede zaken met zijn firstpartytitels. Er worden miljoenen exemplaren van de games verkocht en ze krijgen over het algemeen hoge beoordelingen van recensenten en gamers. Volgens Sony beseffen consumenten in de huidige situatie echter niet altijd dat dergelijke games door Sony zelf zijn gemaakt.

Sony gebruikte al de naam SIE Worldwide Studios. Dat is het bedrijfsonderdeel waaronder de eigen studio's vallen. Het nieuwe merk is vooral bedoeld voor marketing naar consumenten. Microsoft schaart zijn eigen merk ook onder een overkoepelende naam: Xbox Game Studios. Bij de marketing van games van die studios worden echter ook de namen van de afzonderlijke ontwikkelaars gebruikt, net zoals nu het geval is bij de PlayStation-games.