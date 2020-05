Poco toont Poco F2 Pro met Snapdragon 865 en prijzen vanaf 499 euro

Xiaomi-dochterbedrijf Poco heeft de Poco F2 Pro onthuld, een opvolger van de populaire Pocophone F1 uit 2018. Het toestel met pop-upcamera is per direct verkrijgbaar voor 499 tot 599 euro en heeft een Qualcomm Snapdragon 865 aan boord.

De Snapdragon 865 heeft 6GB 'tot lpddr5'-ram aan boord in de versie van 499 euro en dat is 8GB in die van 599 euro. Daarnaast bedraagt het opslaggeheugen respectievelijk 128GB en 256GB 'tot ufs 3.1'. Dat 'tot' doet vermoeden dat de goedkopere variant lpddr4 en ufs 3.0 aan boord heeft. In de presentatie-livestream werd ook niet gesproken over de mogelijkheid om uit te breiden met een sd-kaart, wat wel kon bij voorganger Pocophone F1. De chipset ondersteunt verder 5g, wifi 6, ook bekend als 802.11ax, en 'super bluetooth', dat naar verluidt een bereik van maximaal vierhonderd meter heeft.

Het apparaat wordt van energie voorzien via een 4700mAh-accu, 700mAh meer dan zijn voorganger. Laden gaat met de bijgeleverde 30W-lader, die volgens Poco in 63 minuten van nul procent naar honderd procent gaat.

De display is een 6,67"-hdr10+-amoled met fhd+-resolutie, oftewel 1080 bij 2400 pixels. Dat komt neer op een pixeldichtheid van 394,57ppi. Over de verversingssnelheid werd niet gesproken, dus die is vermoedelijk 60Hz. Wel is de touch polling rate 180Hz, het contrast maximaal 5.000.000:1 en de helderheid tot 1200cd/m². De telefoon heeft '360-gradenlichtsensoren' die het automatisch afstellen van de helderheid moeten verbeteren. Het scherm is ononderbroken door de frontcamera, want dat is er een van de pop-upsoort. De verhouding scherm tot behuizing is 92,7 procent.

Poco stelt verder dat de telefoon koeler moet blijven dan concurrenten als de OnePlus 8 Pro en de Samsung Galaxy S10 dankzij een extra grote vapor chamber, die warmte vanaf de warmtebronnen in iedere richting kan afvoeren.

De vingerafdrukscanner zit onder de display, er is een 3,5mm-jackaansluiting, zowel de voor- als achterkant is van Gorilla Glass 5, de achterste camera schiet maximaal 8k-video en de frontcamera heeft een 20-megapixelsensor. Ditmaal is er wel een nfc-chip en heeft de telefoon ook een ir-blaster.

Dit is niet het enige Poco-nieuws sinds de release van de Pocophone F1. Eerder werd al de Poco X2 aangekondigd, maar dat was een Redmi K30 onder een andere naam en exclusief voor India. Ook komt er een midrangemodel genaamd de Poco M2 Pro.

De Poco F2 Pro is direct verkrijgbaar via Gearbest en Aliexpress, aldus Poco. Op een later moment zullen ook Poco.net, Amazon en andere verkooppunten het toestel gaan aanbieden. De kleuren zijn wit, grijs, blauw en paars.