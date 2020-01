Xiaomi presenteert volgende week Poco X2-smartphone met 120Hz-scherm

Xiaomi-dochterbedrijf Poco presenteert volgende week in India de Poco X2-smartphone met 120Hz-scherm. Het zal vermoedelijk gaan om een variant van de eerder verschenen Redmi K30, van Xiaomi's andere dochterbedrijf Redmi.

Redmi K30

De Indiase site van Poco telt af naar volgende week maandag en de site laat alvast wat focuspunten zien. Daaronder zijn het scherm met hoge verversingssnelheid, de camera, snelladen en de koeling. De Pocophone F1 uit 2018 onderscheidde zich onder meer ook met de koeling.

De X2 is vermoedelijk gebaseerd op de Redmi K30. Die heeft een 15,45 bij 7,45cm grote lcd met een diagonaal van 6,67" en een resolutie van 2400x1080 pixels bij een verversingssnelheid van 120Hz. De Redmi K30-telefoons hebben vier camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een 64-megapixelsensor van Sony. Ook heeft het toestel een camera met groothoeklens en een dieptesensor.

Xiaomi maakte anderhalve week geleden bekend dat de fabrikant het merk Poco heeft afgesplitst in een eigen merk. De Pocophone F1 verscheen in Europa, maar Xiaomi koos ervoor om het jaar erop nieuwe toestellen uit te brengen zoals de Mi 9T en Mi 9T Pro. Het is onbekend of de Poco X2 alleen in India zal verschijnen.

