Te vroeg gepubliceerde video toont 190 euro kostende Xiaomi Poco X3-telefoon

Details van de Xiaomi Poco X3 NFC-telefoon zijn online verschenen, nadat een Spaanstalig YouTube-kanaal vroegtijdig een preview online zette. De fabrikant kondigt de smartphone komende maandag aan.

De Poco X3 NFC heeft volgens de video een lcd met 1080p-resolutie, een onbekende beeldverhouding, een diagonaal van 6,67" en een verversingssnelheid van 120Hz. Daarmee zou het een van de goedkoopste smartphones met een hoge verversingssnelheid tot nu toe worden; de smartphone zou omgerekend ongeveer 190 euro kosten voor de basisversie, met een premiumversie voor 225 euro.

De informatie komt uit een video van het Spaanstalige kanaal Tecvideos.tv. Onder meer GSMArena zag de video voordat hij werd afgeschermd. De soc is een Qualcomm Snapdragon 730G zonder 5g, terwijl er 6GB geheugen en 64GB opslag in zit. De accu heeft een capaciteit van rond de 5100mAh.

Xiaomi heeft een online evenement aangekondigd voor de presentatie van de Poco X3 NFC. Dit is de tweede telefoon in die serie na de Poco F2 Pro die in de Benelux zou gaan verschijnen. Die presentatie is komende maandag.