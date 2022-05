Samengevat

De Xiaomi Poco F2 Pro is de opvolger van de Pocophone F1 uit 2018 en de Mi 9T Pro van vorig jaar. Hij is groot, maar bevat dan ook een forse accu en een groot scherm. Dat scherm is weliswaar 60Hz, waar veel concurrenten een vloeiender scherm hebben, maar de maximale helderheid is heel hoog, de kleuren zijn goed en het heeft geen gat of inkeping voor de frontcamera; die zit in een pop-up. De camera's aan de achterkant stelen echter de show; de set-up is veelzijdig, met 8k-video-opname, een macrocamera voor foto's van dichtbij en een camera met ultragroothoeklens. De software had beter gekund, want vooral beeldmateriaal bij minder licht valt tegen. Dat is met een app van een derde te fiksen. Advertenties in de Miui-skin zijn alleen nog per app uit te schakelen in plaats van met een enkel vinkje in de set-up en dat is meer werk. Dit is dus een telefoon voor wie graag extra moeite doet om een telefoon naar eigen smaak te maken. Als je vindt dat een telefoon uit de doos optimaal moet werken, is dit vermoedelijk niet de beste keuze.