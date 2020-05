Eindelijk: 5g in Nederland

Het kwam er al jaren aan en toch was het een verrassing: eind april kondigde Vodafone aan dat het 5g zou gaan aanzetten ... en wel dezelfde avond. En dat gebeurde ook; de eerste tweakers meldden die avond dat ze voor het eerst een 5g-symbool boven in beeld hadden gezien bij hun telefoon.

Het was wel weer tijd voor goed nieuws over 5g. In de weken ervoor ging het vaak over de branden in zendmasten - waar toen nog helemaal geen 5g op draaide. Die brandstichting ziet de overheid als een aanval op vitale infrastructuur, daarom kunnen de daders hoge straffen tegemoet zien. De agressie jegens zendmasten komt voort uit indianenverhalen over 5g, vaak gebaseerd op gebrek aan kennis en begrip, slecht uitgevoerde wetenschap, en de neiging van sommige mensen om achter elke calamiteit een complot te zien.

Nu 5g aanstaat, zien we voor het eerst hoe het echt is: een andere netwerktechniek op dezelfde frequentie. Later komen daar andere frequenties bij, maar die waren al in gebruik voor digitale tv, dus zijn ze niet echt nieuw. Voorlopig gaat het om nieuwe wijn in oude zakken, maar nu kunnen we wel voor het eerst aan de slag met het mobiele netwerk van de volgende generatie. Vodafone heeft ons een testsimkaart opgestuurd en vol goede moed gingen wij op zoek naar een 5g-signaal.

De gebruikte Samsung Galaxy S20 Ultra in dit verhaal hebben we geleend van Belsimpel, waarvoor dank.