Huawei bevestigt in Nederland geen coretechnologie voor 5G-netwerken te leveren

Huawei levert in Nederland geen 5G-apparatuur voor de kern van telecommunicatienetwerken, bevestigt het bedrijf tegen het FD. De regering heeft beschikkingen aan de Nederlandse mobiele providers gestuurd over aanpassingen.

Het vermoeden bestond al langer dat Huawei-apparatuur geen deel zou uitmaken van 5G-kernnetwerken in Nederland en tegen het FD bevestigt het Chinese bedrijf dit: "Wij leveren in Nederland geen 5G-kernapparatuur." De bevestiging volgt op een mededeling van de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer, aan de Tweede Kamer, dat de regering beschikkingen heeft gestuurd aan de Nederlandse mobiele providers over eventuele aanpassingen aan hun netwerken.

Details over die beschikkingen zijn niet openbaar. Kamerleden hebben afgelopen week een vertrouwelijke technische briefing over de veiligheid van netwerken ontvangen, aldus Keijzer en er volgt een debat over de kwestie. Met de bevestiging van Huawei lijkt aannemelijk dat de Chinese fabrikant wordt geweerd uit de kern van Nederlandse telecomnetwerken.

KPN liet in 2019 al weten wel met Huawei zaken te doen over 5G-antennes, maar niet voor coretechnologie. Vodafone besloot vorig jaar Huawei in heel Europa uit zijn corenetwerken te weren. Dit had geen gevolgen voor Nederland, waar het gebruikmaakt van apparatuur van Ericsson. Onduidelijk is wat de gevolgen voor T-Mobile zijn, maar bekend is dat deze provider in het verleden nauw samenwerkte met Huawei en het Chinese bedrijf zijn netwerken liet onderhouden.

Wereldwijd weren landen Huawei uit hun telecomnetwerken uit angst voor toegang tot gevoelige communicatie door de Chinese overheid. Met name de Verenigde Staten voerde druk op landen uit om te stoppen met het gebruik van Huawei-netwerkapparatuur.