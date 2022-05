Het voelt wellicht als een eeuwigheid geleden of juist als eergisteren, maar binnenkort is het twee jaar geleden dat de Amerikaanse regering voor bedrijven in de VS een verbod afkondigde om te handelen met Huawei. In die twee jaar is er, zo kun je gerust zeggen, veel gebeurd.

In eerste instantie dacht Huawei - en veel concurrenten wellicht ook - dat het verbod niet lang stand zou houden. Het leek immers een tactiek van toenmalig president Donald Trump om een troef in handen te hebben bij onderhandelingen met de Chinese regering. Huawei is een kroonjuweel van de Chinese techindustrie en het handelsverbod zou op de lange termijn de smartphonetak van het merk buiten China vrijwel de nek om kunnen draaien.