Apple presenteerde in 2017 de iPhone X als smartphone van de toekomst. De fabrikant is vaker trendsetter geweest op diverse gebieden, maar de iPhone X bleek trendsetter in wat we met afstand de meest gehate smartphonetrend van de afgelopen jaren mogen noemen: de schaamteloze prijsstijgingen van luxe modellen. Want 1159 euro mag in 2017 misschien een uitzondering zijn geweest, tegenwoordig behoort Apple niet langer tot de duurste smartphonemerken. De meest luxe modellen van onder meer Samsung en Huawei zijn nu duurder en ook Oppo is boven Apple uitgesprongen. Zelfs voormalige budgetmerken als Xiaomi komen nu in de buurt.

Met de iPhone X begon Apple inderdaad een nieuwe trend. Niet, zoals de fabrikant zelf had verwacht, van schermen met brede inkepingen en gezichtsherkenning, maar wel van een nieuwe klasse smartphones. Een klasse die boven de traditionele high-end smartphone zit. De klasse waarin geld geen enkele rol meer lijkt te spelen.

Met de Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro+ en Oppo Find X2 Pro hebben nu drie van de grootste fabrikanten van Android-toestellen ook een model aangekondigd met een adviesprijs ver ten noorden van 1000 euro. Hoog tijd dus om uit te zoeken waarom deze telefoons bestaan en wat hun invloed is op de rest van de smartphonemarkt.