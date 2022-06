Afbeeldingen tonen iPhone 12 Pro Max met smallere bezels en kleinere notch

Er zijn renders online verschenen van hoe de iPhone 12 Pro Max eruit zou komen te zien, gebaseerd op cad-tekeningen van de komende smartphone van Apple. De afbeeldingen tonen een smartphone met smallere schermranden en een kleinere scherminkeping.

De weergave van de iPhone 12 Pro Max is gepubliceerd door YouTube-kanaal EverythingApplePro op basis van cad-tekeningen die Max Weinbach in handen kreeg. Die tekeningen zouden voor zeventig procent accuraat zijn, volgens Weinbach. Onder andere de afmetingen en het schermformaat zouden kloppen, maar de cameraset-up bijvoorbeeld niet.

Die afmetingen zijn 160,84x78,09x7,39mm. Daarmee zou de iPhone 12 Pro Max langer en breder zijn dan de iPhone 11 Pro Max, maar ook dunner. De 12 Pro Max zou een 6,7"-scherm krijgen, tegenover een 6,5"-scherm voor de 11 Pro Max. Daartegenover staan smallere schermranden, aldus het gerucht. Apple zou nog twijfelen tussen twee varianten van een kleinere inkeping in het scherm voor de camera en sensoren: een die smaller is en een die dunner is dan zijn voorganger.

De behuizing van de komende iPhone zou van roestvast staal zijn en zich kenmerken door platte zijkanten, in tegenstelling tot de rondere vormgeving van de iPhone 11. De cameramodule is groter, met drie camera's en de tof-sensor die de nieuwe iPad Pro ook bevat. Ook aanwezig zijn de drie cirkeltjes van de Smart Connector, die eveneens op de iPad Pro aanwezig is. Onder op de smartphone zitten verder nog de Lightning-connector en een luidspreker, die verbeterd zou zijn.