Gerucht: LG levert oledschermen voor opvolger iPhone 11

LG zou de oledschermen leveren voor de opvolger van de iPhone 11, meldt een Zuid-Koreaanse site. Het zou daarbij gaan om 20 miljoen van de 75 miljoen oledschermen die Apple voor het einde van het jaar nodig denkt te hebben voor de iPhone 12-modellen.

LG levert nu al oledschermen voor de Apple Watch en wellicht als vervanging van originele schermen van oudere modellen, maar het zou voor het eerst zijn dat de schermproducent de oledschermen levert voor nieuwe iPhones, meldt The Elec. De site heeft vaker laten zien dat het over veel info beschikt over de Zuid-Koreaanse schermfabrikanten.

Het gaat daarbij alleen om de rechtstreekse opvolger van de iPhone 11, het goedkopere model met 6,1"-scherm. De duurdere Pro-modellen krijgen volgens de site een scherm van Samsung, waarbij de aanraakgevoelige laag in het scherm zelf zou zitten voor een helderder beeld.

De informatie van The Elec gaat in tegen die van Jon Prosser, die beweerde dat Apple schermen koopt van het Chinese BOE. Volgens The Elec is Apple niet tevreden over de kwaliteit van de BOE-panelen en is de iPhone-fabrikant daarom gewisseld naar LG als levernacier.

Volgens geruchten komen er vier modellen iPhones. De twee minder dure modellen hebben 5,4"- en 6,1"-schermen, terwijl de Pro-modellen displays hebben van 6,1" en 6,7". De telefoons zouden dit najaar moeten uitkomen en volgens The Elec levert Samsung 55 miljoen schermen voor de nieuwe generatie iPhones. Daarbij lijkt het erop dat Apple erop rekent om 75 miljoen exemplaren te leveren. Dat ligt ongeveer in lijn met de leveringen van iPhones in het vierde kwartaal van vorig jaar. Volgens analisten leverde Apple toen ongeveer 74 miljoen exemplaren.