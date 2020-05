Amerikaanse president Trump dreigt sociale media te reguleren

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt sociale media 'streng te reguleren of te sluiten'. Hij meent dat de bedrijven de mening van zijn partijgenoten probeert te onderdrukken. Twitter zette onlangs voor het eerst een label bij een van zijn tweets plaatste.

Trump gaat in zijn tweet niet in op de manier waarop die regulering zou werken. Partijgenoten van de president klagen al jaren dat sociale media hun mening zou proberen te onderdrukken. Aanleiding voor de aankondiging van Trump lijkt het label dat Twitter plaatste bij enkele van zijn tweets, waarbij een link leidde naar een factcheck van CNN. Het is voor het eerst dat Twitter dat deed.

Het reguleren van sociale media is in de Amerikaanse politiek al vaker onderwerp van gesprek geweest. Trump is vorig jaar volgens CNN al eens bezig geweest met regelgeving die voor zou schrijven hoe sociale media zouden moeten modereren.

Over minder dan een half jaar zijn er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en bij de vorige verkiezingen in 2016 kreeg Facebook het verwijt dat Russische trollen nepnieuws hebben verspreid via het platform om zo de uitslag te beïnvloeden. Sindsdien hebben sociale media beleid gemaakt om dergelijke beïnvloeding te voorkomen. Twitter heeft nog niet gereageerd op het statement van de president.