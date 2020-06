Snapchat zet berichten van account Trump niet langer in Discover-tabblad

Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft besloten om berichten van het account van de Amerikaanse president Donald Trump niet langer te tonen in het Discover-tabblad. Het account blijft wel staan.

Het Discover-tabblad is de plek om berichten van bekende mensen te promoten. De berichten van Trump zetten aan tot racistisch geweld, claimt Snap volgens The Verge. "We zullen geen stemmen versterken die aanzetten tot racistisch geweld en onrechtvaardigheid. Racistisch geweld en onrechtvaardigheid hebben geen plaats in onze maatschappij en we staan zij aan zij met iedereen die vrede, liefde, gelijkheid en rechtvaardigheid in de VS zoeken."

Snap komt tot de beslissing na berichten van Trump over de onlusten in de Verenigde Staten. Twitter verborg ze en Facebook liet ze staan, hoewel directeur Mark Zuckerberg in een telefoongesprek met Trump wel uitsprak dat hij de berichten 'opruiend en schadelijk' vond.

Snap plaatste dit weekeinde al een statement waarin het de steun uitsprak voor de protesten, die zich richten op institutioneel racisme in de Verenigde Staten. Vanwege de onrust gingen al diverse evenementen niet door, waaronder de aankondiging van Sony voor PS5-games.