Sony stelt evenement voor PlayStation 5-games uit vanwege onrust in VS

Sony's The Future of Gaming-evenement, waarbij op donderdag 4 juni launchgames voor PlayStation 5-games zouden worden getoond, is uitgesteld. Sony doet dat vanwege de onrust in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend wanneer het evenement wel doorgaat.

Het PlayStation-account meldt op Twitter dat het 'nu niet de tijd is voor een viering' en dat er momenteel 'belangrijkere stemmen zijn die gehoord moeten worden'. Daarmee verwijst Sony naar de gebeurtenissen in de Verenigde Staten van de afgelopen week. Het land staat in het teken van opstand tegen politiegeweld, na de dood van de zwarte arrestant George Floyd.

Sony kondigde het evenement vrijdag aan. De consolemaker was van plan om donderdag launchgames voor zijn nieuwe console te tonen. Wanneer die presentatie nu zal plaatsvinden is nog niet duidelijk, een nieuwe datum noemt Sony niet.

Ook Google heeft een evenement afgelast vanwege de situatie in de Verenigde Staten. De zoekgigant was van plan om op 3 juni de eerste bètaversie van Android 11 uit te brengen. Dat zou gepaard gaan met een launch show. Zowel de release als het evenement zijn uitgesteld tot een onbekend moment.