Activision stelt Call of Duty-seizoenen uit wegens protesten in VS

Activision heeft seizoen 4 van Call of Duty: Modern Warfare en seizoen 7 van Call of Duty: Mobile uitgesteld naar een nog onbekende datum. Volgens de uitgever is het nu 'niet de tijd' om de seizoenen te starten.

Seizoen 3 van Call of Duty: Modern Warfare had dinsdag 2 juni moeten eindigen en seizoen 4 had daarna moeten beginnen met een nieuwe Battle Pass en nieuwe content, maar dat zal niet het geval zijn. Dat meldt Activision op Twitter.

Seizoen 4 van Call of Duty: Modern Warfare is samen met Call of Duty: Mobile Season 7 verplaatst naar latere data. Het is nu niet de tijd om de nieuwe seizoenen te starten, volgens de uitgever. "Nu is het tijd voor hen die zich uitspreken voor gelijkheid, rechtvaardigheid en verandering om gezien en gehoord te worden."

Daarmee verwijst het gamebedrijf naar de protesten die plaatsvinden in de Verenigde Staten na de dood van de zwarte arrestant George Floyd. Eerder stelde Sony en Google evenementen uit vanwege de onrust in de VS. Daarbij zouden respectievelijk de PlayStation 5 en de bèta van Android 11 aangekondigd worden.