Apple: verdubbeling prijzen ram-upgrade bij 13"-MacBook Pro is prijscorrectie

Apple heeft de prijzen om de hoeveelheid werkgeheugen bij zijn 13"-MacBook Pro te upgraden van 8GB naar 16GB verdubbeld van 125 euro naar 250 euro. Volgens het bedrijf gaat het om een correctie om de prijzen in lijn te brengen met die van andere producten.

Dat Apple de prijzen voor de ram-upgrade verdubbeld heeft, werd opgemerkt door MacRumors. In Nederland en België betaalden klanten op 17 mei bijvoorbeeld nog 125 euro om de goedkoopste MacBook Pro met 13,3"-scherm van 16GB in plaats van 8GB ram te voorzien. Inmiddels is dat 250 euro. Apple kondigde begin mei nieuwe MacBook Pro-configuraties aan.

Tegen The Verge heeft Apple laten weten dat de lage prijs niet correct was en dat deze daarom aangepast is. Een upgrade van het geheugen van de goedkoopste MacBook Air van 8GB naar 16GB kost bijvoorbeeld ook 250 euro. Wel gaat het bij de MacBook Air om lpddr4x van 3733MHz, terwijl het bij de 13"-MacBook Pro om langzamer lpddr3 van 2133MHz gaat.