Facebook-gebruikers krijgen optie om politieke advertenties uit te schakelen

Facebook en Instagram krijgen een optie waarmee gebruikers de weergave van politieke advertenties kunnen uitschakelen. De functie verschijnt eerst in de Verenigde Staten en komt in de herfst beschikbaar in meer landen.

Gebruikers van de sociale netwerken kunnen advertenties van politieke partijen, organisaties of kandidaten en reclame over maatschappelijke onderwerpen blokkeren als die door Facebook als zodanig zijn gemarkeerd. Dat doet het bedrijf door een 'Betaald door'-disclaimer weer te geven bij de betreffende advertenties. Facebook doet dat sinds vorig jaar, als onderdeel van regels om politieke advertenties transparanter te maken.

Facebook zegt tegen CNBC dat de functie vanaf deze week beschikbaar is voor sommige gebruikers in de Verenigde Staten en in de komende weken moet dat in het hele land het geval zijn. Facebook brengt de functie in de herfst ook naar andere landen waar regels gelden voor politieke advertenties. Concurrent Twitter besloot vorig jaar al om politieke advertenties niet meer toe te laten. Facebook doet dat nog wel, maar geeft gebruikers nu dus een optie om die zelf te weren.

Als de functie actief is, zien gebruikers bij politieke advertenties de optie om die uit te schakelen. Ook kan er gekozen worden om alle politieke advertenties uit te schakelen. Zowel Facebook als Instagram krijgen ook een optie in de instellingen waar gebruikers de advertenties kunnen blokkeren.

Facebook-ceo Mark Zuckerberg maakte de komst van de optie bekend in een opiniestuk in USA Today. In dat artikel meldt hij dat Facebook gebruikers gaat informeren over hoe ze kunnen stemmen bij de komende verkiezingen in de Verenigde Staten. Facebook en Instagram krijgen daar een Voting Information Center voor, met uitleg over hoe mensen kunnen registreren om te stemmen.

In het artikel zegt Facebook een verantwoordelijkheid te hebben voor het eerlijk laten verlopen van de verkiezingen. Het netwerk geeft toe dat het in 2016 niet snel genoeg heeft gereageerd op buitenlandse beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Facebook claimt daar nu betere systemen voor te hebben. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf vorig jaar vijftig netwerken met kwaadwillende accounts verwijderd en dit jaar zijn er achttien netwerken opgerold.