Facebook overweegt regels tegen vroegtijdig uitroepen van verkiezingswinnaars

Facebook overweegt om regels in te stellen tegen het vroegtijdig uitroepen van verkiezingswinnaars. Veel media roepen graag op de avond na een verkiezingsdag een winnaar uit, maar dat is steeds minder goed mogelijk.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg zegt in gesprek met The New York Times dat hij Facebook-gebruikers bij verkiezingen erop wil voorbereiden dat de uitslag dagen of weken op zich laat wachten. Het tellen van de stemmen duurt bij veel verkiezingen nu bovendien langer, omdat veel mensen door de uitbraak van het coronavirus wellicht niet in een stemhokje staan, maar bijvoorbeeld per post een stem uitbrengen.

Zuckerberg zegt niet in het artikel hoe die regels eruit zouden zien. Het nieuwe beleid is gericht op de Amerikaanse presidentsverkiezingen die gepland staan voor november, maar zouden ook kunnen gelden bij de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer op 17 maart 2021. In Nederland liet de uitslag van de verkiezingen in 2017 op zich wachten, omdat mensen in plaats van computers de stemmen moesten tellen. Dat was nodig, nadat bleek dat de software om stemmen te halen makkelijk te hacken bleek.