Facebook Messenger beperkt doorsturen berichten tot vijf chats

Facebook heeft het aantal chats waaraan gebruikers berichten kunnen doorsturen in Messenger beperkt tot vijf. WhatsApp beperkte dat aantal vorig jaar al tot vijf om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Door de maatregel is het mogelijk om een bericht door te sturen aan maximaal vijf andere gebruikers of groepen, zegt Facebook. Om een bericht door te sturen naar meer groepen of mensen moeten gebruikers apart nog een keer op doorsturen drukken en andere groepen of contacten selecteren. Dat werkt hetzelfde als in WhatsApp, het Facebook-dochterbedrijf dat doorsturen van berichten vorig jaar al beperkte.

De maatregel moet de verspreiding van desinformatie op het platform tegen gaan. Het bedrijf zegt dat de stap nu nodig is, omdat er veel desinformatie is over de uitbraak van het coronavirus en aankomende verkiezingen in onder meer de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Facebook zal voor die Amerikaanse verkiezingen in de week ervoor geen nieuwe politieke advertenties meer accepteren, zegt het bedrijf. Wel kunnen de organisaties van de kandidaten, zittend president Donald Trump en uitdager Joe Biden, in die week bestaande advertenties verspreiden onder nieuwe doelgroepen.

Ook zal Facebook officiële uitslagen weergeven in een gedeelte van de app die gewijd is aan de verkiezingen. De uitslag van de verkiezingen begin november kan dagen tot weken op zich laten wachten vanwege het vermoeden dat veel mensen via post stemmen. Facebook is bang dat kwaadwillenden veel desinformatie zullen proberen te verspreiden over de uitslagen.