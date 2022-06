Techbedrijven werken samen om verkiezingen VS vrij te houden van inmenging

Verschillende techbedrijven werken komende maanden samen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november vrij te houden van buitenlandse inmenging. Dat gebeurde wel in 2016 en nu willen bedrijven voorkomen dat dat gebeurt.

Het samenwerkingsverband bestaat onder meer uit Facebook, Twitter, Microsoft en Reddit, blijkt uit het statement van de bedrijven. Het doel is om de verspreiding van desinformatie te voorkomen, maar volgens Politico gaat het ook om het voorkomen van een herhaling van het scenario waarbij een ander land informatie steelt en via platforms verspreidt.

Een van de problemen wordt vermoedelijk dat de uitslag dagen op zich laat wachten. Het gat tussen de verkiezingsdag en de uitslag baart de bedrijven en de Amerikaanse overheid zorgen. In dat gat is het mogelijk om desinformatie over de uitslag te verspreiden om zo de uiteindelijke uitslag in twijfel te laten trekken. Een uitslag die geen vertrouwen heeft van de bevolking ondermijnt de democratie.

De bedrijven zeggen geregeld met elkaar en overheidsdiensten te overleggen over wat er gebeurt op hun platforms. Dat is een hele verandering ten opzichte van 2016, toen dat niet gebeurde en Russische overheidsdiensten onder meer informatie uit hacks konden verspreiden via Facebook. Ook kochten Russische medewerkers van overheidsdiensten advertenties op Facebook om de uitslag te beïnvloeden.