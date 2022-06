Facebook deelt zelden straffen uit voor verspreiden nepnieuws verkiezingen VS

Facebook deelt volgens onderzoek van de Amerikaanse krant The Washington Post zelden straffen uit voor het verbreken van regels rond de verspreiding van nepnieuws en misinformatie rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zou wel moeten gebeuren.

Vooral mensen rond de zittende president Donald Trump komen vaak weg met het herhaaldelijk posten van nepnieuws en misinformatie, claimt The Washington Post. Facebook heeft een beleid om de verspreiding van pagina's en die door gebruikers te beperken bij het herhaaldelijk posten van misinformatie.

Facebook ontkent de beschuldigingen niet. Over de zaak van de zoon van president Trump zegt het bedrijf dat het een uitzondering heeft gemaakt. "We zullen in zeldzame gevallen geen straf opleggen als de beoordeling niet passend of gerechtvaardigd was binnen de richtlijnen van het programma."

The Washington Post baseert zich op eigen onderzoek en documenten van binnen het bedrijf, waaruit blijkt dat Facebook vooral bij pagina's en gebruikers gelieerd aan de Republikeinse partij vaak geen consequenties verbindt aan overtredingen, waar dat wel zou moeten. De reden zou zijn om niet partijdig te lijken in de verkiezingen, die dinsdag plaatsvinden. Dat argument gebruikt Facebook al jaren.

Het is niet de eerste keer dat Facebook in opspraak komt vanwege de hand boven het hoofd houden van conservatieven in de VS. Een topman zou bijvoorbeeld een straf voor de rechtse site Breitbart hebben tegengehouden, meldde NBC eerder dit jaar. Intussen verwijderde Facebook wel onterecht advertenties van Trumps tegenstander Joe Biden, zo bleek vorige week.