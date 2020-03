Facebook en Twitter verwijderen Russisch trolnetwerk dat vanuit Afrika opereerde

Facebook en Twitter hebben gisteren ruim tweehonderd trolaccounts offline gehaald die voor 'Russische individuen' berichten op de sociale media plaatsten. De accounts werden beheerd door mensen in Ghana en Nigeria.

Volgens de verklaring van Facebook plaatsten de accounts berichten die vooral de Amerikaanse samenleving moesten ontwrichten. De accounts waren nog bezig met het opbouwen van een publiek en waren nog niet gefocust op de verkiezingen in de Verenigde Staten, zo schrijft het sociale medium. Het trolnetwerk publiceerde regelmatig over Amerikaans nieuws; hun focus lag onder meer op de geschiedenis en mode van Afro-Amerikanen. Ook de lgbtq-gemeenschap kwam vaak voor in de trolberichten.

Het trolnetwerk bestond uit 49 Facebook-accounts, 69 Facebook Pagina's, 85 Instagram-accounts en 71 Twitter-accounts. Bij de malafide Facebook Pagina's deden de gebruikers alsof ze niet-gouvernementele organisaties of persoonlijke blogs waren. De nepaccounts plaatsten ook berichten in al bestaande Groepen. Volgens het Facebook-onderzoek waren de trolgebruikers gelinkt aan EBLA, een ngo in Ghana, en aan mensen die eerder werden gelinkt aan het Russische Internet Research Agency. Deze laatste organisatie kwam eerder in opspraak omdat het de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten zou hebben beïnvloed. Facebook schrijft dat sommige Ghanezen en Nigerianen bewust meewerkten aan het Russische trolnetwerk en dat anderen dit onbewust deden.

De trolgebruikers kwamen aan het licht toen Facebook onderzoek deed naar gecoördineerd, onoprecht gedrag op het platform in aanloop naar de verkiezingen in de VS. Voor het oprollen van het netwerk werkte Facebook samen met overheids- en politiediensten, en CNN. Deze nieuwsorganisatie deed gelijktijdig met de sociale media onderzoek naar het trolnetwerk. Facebook benadrukt dat de accounts niet zijn verwijderd vanwege de inhoud van de berichten, maar om de gecoördineerde misleiding die ze met hun berichten wilden veroorzaken.