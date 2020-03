Epic Games koopt bedrijf achter gezichtsanimaties God of War en Hellblade

Epic Games, het bedrijf achter Fortnite en de veelgebruikte Unreal Engine, heeft een bedrijf overgenomen dat gespecialiseerd is in technologie om gezichtsanimaties voor games en films te maken. Die technologie is onder meer gebruikt in God of War en Hellblade: Senua's Sacrifice.

Epic Games zegt in een persbericht dat het overgenomen Cubic Motion al langer een partner was en een van de leidende spelers is in geautomatiseerde gezichtsanimatietechnologie, die onder meer wordt ingezet in games en films. De technologie die Epic Games hiermee in handen krijgt, zal nu vaker onderdeel kunnen worden van de toolset van Unreal Engine-gebruikers. Hoeveel geld met de overname is gemoeid, is niet bekendgemaakt.

Cubic Motion gaat samenwerken met het in januari 2019 door Epic Games ingelijfde Lateral, een bedrijf dat tools ontwikkelt om menselijke verschijningen en bewegingen op realistische wijze te digitaliseren. Volgens de website Gamesindustry.biz wordt gezegd dat alle werknemers van Cubic Motion naar Epic Games overgaan, al zal het overgenomen bedrijf nog wel doorgaan met het werk voor bestaande klanten.

De technologie van Cubic Motion is gebruikt bij diverse games, waaronder God of War en Marvels Spider-Man. Het bedrijf staat ook aan de basis van de gezichtsanimaties in Hellblade: Senua's Sacrifice, dat op de Unreal Engine draait. In 2016 toonde Epic Games tijdens de Game Developers Conference hoe de gezichtsbewegingen van een persoon van vlees en bloed in real time naar een personage in Hellblade: Senua's Sacrifice kunnen worden doorvertaald. Cubic Motion en Epic Games werkten eerder ook al samen bij twee demonstratievideo's van 'geloofwaardige fotorealistische, digitale mensen'.