Chelsea Manning wordt vrijgelaten na rechterlijk bevel

Chelsea Manning komt op korte termijn vrij. Een Amerikaanse federale rechter bepaalde dat haar detentie niet langer een wettig doel dient, omdat de onderzoeksjury haar niet meer nodig heeft. Manning moet nog wel een aanzienlijke boete betalen.

Uit het rechterlijke bevel blijkt dat de onderzoeksjury donderdag door de rechter naar huis is gestuurd, omdat het onderzoekswerk van de jury zou zijn voltooid. Als gevolg daarvan acht de rechter het niet langer noodzakelijk dat Manning voor deze grand jury verschijnt. De detentie was erop gericht om Manning te dwingen mee te werken aan het onderzoek. Dat laatste is nu niet meer aan de orde, waardoor haar detentie enkel nog te beschouwen zou zijn als een straf. Daarom heeft de rechter haar vrijlating bevolen. Advocaten van Manning hadden hierover op 19 februari al een motie ingediend.

Manning moet nog wel een boete van 256.000 dollar betalen. Die boete hangt samen met haar eerdere weigering om te getuigen voor de geheime onderzoeksjury. Een jaar geleden bepaalde een rechter dat Manning op basis daarvan werd veroordeeld voor contempt of court, het zich beledigend of zonder respect opstellen tegenover een rechter of rechtbank. Als gevolg hiervan moest ze voor maximaal achttien maanden de cel in. In mei kwam ze kortstondig vrij, omdat de termijn van de eerste grand jury was overschreden. Al snel kwam er een nieuwe aanklacht, waarna ze weer achter slot en grendel moest.

In theorie kunnen aanklagers opnieuw met een dagvaarding komen, waarna Manning bij voortzetting van haar principiële weigering om te getuigen waarschijnlijk weer de cel in moet. The New York Times schrijft echter dat mensen die Manning ondersteunen, denken dat de grand jury normaal gesproken niet op donderdag zou zijn beëindigd, en dat dat het gevolg is van de wens van aanklagers en de rechter om de zaak tot een einde te brengen.

Manning was inlichtingenanalist bij het Amerikaanse leger. In 2013 kreeg ze 35 jaar cel voor onder andere spionage, diefstal en computerfraude, maar ze werd vrijgesproken van landverraad. Ze werd destijds in Irak gearresteerd wegens het doorspelen van gestolen militaire en diplomatieke informatie naar WikiLeaks. Het ging om meer dan 700.000 documenten en video's. De Amerikaanse autoriteiten werden door de in maart vorig jaar overleden hacker Adrian Lamo getipt over Manning. Voormalige president Barack Obama schonk haar gratie, waarna ze in mei 2017 vrijkwam.

Tijdens haar opsluiting heeft Manning meer dan eens een zelfmoordpoging gedaan. CNN meldt dat Mannings advocaten hebben aangegeven dat ze eerder deze week opnieuw een zelfmoordpoging had gedaan, waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Chelsea Manning besloot in 2016 als vrouw door het leven te gaan en kreeg in 2016 toestemming voor een geslachtsoperatie, nadat ze in hongerstaking was gegaan. Daarvoor heette ze Bradley Manning.