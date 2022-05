Hackers publiceren 300GB aan interne documenten van Amerikaanse politie

Een groep activisten heeft bijna 300GB aan interne documenten gestolen van de Amerikaanse politiediensten. De hackers hebben meer dan een miljoen documenten, e-mails, audiobestanden en video's op een online portal gepubliceerd.

De datadump heet BlueLeaks. De bestanden zijn gepubliceerd door een collectief dat zichzelf Distributed Denial of Secrets noemt en er een doorzoekbare portal voor heeft ontworpen. In de hack zijn documenten te vinden met interne communicatie van de politie, zoals e-mails en memo's. Er zijn ook een paar documenten te vinden die betrekking hebben op Nederland. In totaal zouden er meer dan een miljoen documenten zijn gestolen, die in totaal 296GB groot zijn.

De data is afkomstig van regionale politiediensten in de Verenigde Staten en van de FBI. De data zou afkomstig zijn van tweehonderd politiedepartementen en 'fusion centers'. Dat zijn samenwerkingsverbanden waarin verschillende overheidsdiensten inlichtingen en data uitwisselen.

Het is niet bekend hoe het collectief precies aan de data komt. DDoSecrets zegt zelf dat het materiaal publiceert dat door 'zowel lekkers als hackers' wordt aangeleverd. Zelf zou DDoSecrets niet betrokken zijn bij het vinden van de datasets. Volgens Brian Krebs van KrebsOnSecurity is de data in ieder geval voor een groot deel afkomstig van een webontwikkelaar genaamd Netsential. Daar zou wellicht een datalek zijn geweest.