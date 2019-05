Chelsea Manning is vrijgelaten maar moet waarschijnlijk snel weer de cel in

Klokkenluider Chelsea Manning is vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis na daar 62 dagen te hebben gezeten. Ze kreeg de straf omdat ze weigerde te getuigen voor een grand jury. Wellicht krijgt ze snel weer celstraf, aangezien ze voor haar vrijlating nogmaals is gedagvaard.

De voormalige inlichtingenanalist voor het Amerikaanse leger weigerde eerder te getuigen, omdat ze tegen de geheimzinnigheid van het proces van de grand jury is. Ook zegt ze tijdens eerdere juridische procedures alles al te hebben geopenbaard. De Amerikaanse rechter veroordeelde haar vanwege het zwijgen voor contempt of court. Volgens AP is de termijn van de grand jury inmiddels verlopen, daarom is Manning donderdag vrijgelaten.

Mannings advocaten zijn echter bang dat de vrijlating maar van korte duur is, zo schrijft AP. Vlak voordat ze de gevangenis verliet, kreeg ze namelijk nog een dagvaarding voor een nieuwe grand jury. Op 16 mei zou ze daarvoor moeten getuigen. Of het hierbij om hetzelfde onderzoek naar WikiLeaks gaat als waarvoor ze eerder werd gedagvaard, is niet duidelijk. Wel zeggen de advocaten tegen AP dat Manning ook voor deze rechters geen antwoorden zal geven en daarom risico loopt op nog een gevangenisstraf.

Eerder deze week schreven Mannings advocaten volgens AP aan de rechtbank dat ze niet de cel in zou moeten voor civil contempt, omdat ze heeft 'bewezen' nooit voor de grand jury te willen getuigen. Volgens de Amerikaanse wet mogen weigerende getuigen alleen een celstraf krijgen als er een kans bestaat dat de straf de getuige zal stimuleren om te getuigen. Manning geeft daarnaast aan dat ze onredelijk wordt gestraft met een dergelijke veroordeling, vanwege 'fysieke problemen' gerelateerd aan onvoldoende nazorg na haar geslachtsaanpassende operatie.

Chelsea Manning is bekend van het doorspelen van gestolen militaire en diplomatieke informatie naar WikiLeaks. Daarvoor kreeg ze in 2013 een celstraf van 35 jaar. In mei 2017 kwam ze echter vervroegd vrij, nadat ze gratie kreeg van toenmalig president Barack Obama. Haar huidige juridische problemen zijn het gevolg van haar weigering om te getuigen voor een grand jury die onderzoek doet naar WikiLeaks.