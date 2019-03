Chelsea Manning moet cel in na weigering te getuigen in WikiLeaks-onderzoek

De voormalige inlichtingenanalist van het Amerikaanse leger, Chelsea Manning, moet de cel in, omdat ze weigert te getuigen voor een grand jury die onderzoek doet naar WikiLeaks. In 2013 werd ze veroordeeld voor het lekken van geheime overheidsbestanden, maar ze kreeg in 2017 gratie.

De Amerikaanse rechter heeft Chelsea Manning tijdens een zitting in Alexandria, Virginia veroordeeld voor contempt of court, een Angelsaksische juridische term waarbij het gaat om een persoon die zich beledigend of zonder respect opstelt jegens een rechter of rechtbank.Volgens de rechter zal Manning vast blijven zitten totdat ze wel getuigt of zodra de grand jury klaar is met het langlopende, nog altijd niet afgeronde onderzoek.

Haar advocaten hebben vergeefs gepleit om Manning naar huis te sturen en huisarrest op te leggen, gelet op haar 'medische complicaties'. De rechter wees dit echter af met de vaststelling dat ze ook achter de tralies kan rekenen op adequate zorg.

Tijdens de zitting gaf Manning aan dat ze niet van plan is om mee te werken aan een getuigenis. Daarbij zei ze dat ze 'zal accepteren wat de rechter daarop besluit', schrijft persbureau AP. Ook zei ze dat ze tegen de geheimzinnigheid van het proces van de grand jury is en dat ze tijdens eerdere gerechtelijke procedures al alles heeft geopenbaard.

Manning hield al rekening met de kans dat ze zou worden opgesloten. Op Twitter plaatste ze een korte verklaring waarin ze aangeeft dat ze vasthoudt aan haar principes, elk juridisch middel zal aanwenden en bereid is de consequenties van haar opstelling tegemoet te treden. Volgens haar zijn de vragen van de grand jury in strijd met meerdere Amerikaanse grondrechten.

De klokkenluider kreeg in 2013 een straf van 35 jaar cel voor onder andere spionage, diefstal en computerfraude, maar ze werd wel vrijgesproken van landverraad. Ze werd als onderdeel van het Amerikaanse leger in Irak gearresteerd wegens het doorspelen van gestolen militaire en diplomatieke informatie naar WikiLeaks. Het ging om meer dan 700.000 documenten en video's. De Amerikaanse autoriteiten werden door de in maart vorig jaar overleden hacker Adrian Lamo getipt over Manning.

Manning kreeg uiteindelijk gratie van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama, zodat ze op 17 mei 2017 vervroegd vrij kwam. Chelsea Manning besloot in 2016 als vrouw door het leven te gaan en kreeg daarvoor in 2016, nadat ze in hongerstaking ging, toestemming voor een geslachtsoperatie. Daarvoor had ze de naam Bradley Manning.