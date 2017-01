Door Joris Jansen, woensdag 18 januari 2017 12:29, 59 reacties • Feedback

Barack Obama heeft in zijn laatste dagen als Amerikaanse president gratie verleend aan WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning. De advocaat van Julian Assange heeft bevestigd dat de WikiLeaks-topman door deze beslissing bereid is om zich uit te laten leveren aan de VS.

De klokkenluider zit een straf van 35 jaar uit wegens het laten uitlekken van geheime militaire en diplomatieke informatie, maar komt nu op 17 mei vervroegd vrij. Obama heeft dit dinsdagavond bekendgemaakt, schrijft The New York Times.

Woensdag heeft de advocaat van Julian Assange, de Australische oprichter van WikiLeaks, gezegd dat Assange bereid is zich aan de Verenigde Staten te laten uitleveren als Manning gratie krijgt, schrijft The Guardian. Vorig jaar werd al bekend dat Assange hiertoe bereid zou zijn. Dat herhaalde WikiLeaks vorige week nog eens in een tweet. Assange heeft er vertrouwen in om elk eerlijk proces in de Verenigde Staten te kunnen winnen. Hij zit sinds augustus 2012 in Londen in de ambassade van Equador.

Klokkenluider Edward Snowden, die als balling in Rusland leeft, heeft Obama op Twitter bedankt voor de vervroegde vrijlating van Manning. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat Snowden twee jaar langer in Rusland mag blijven en gedurende deze periode niet wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Obama heeft dinsdag ook gratie verleend aan de Amerikaanse generaal James Cartwright, zegt een journalist van The New York Times. Deze hooggeplaatste militair had tegenover een federale onderzoekscommissie ontkend dat hij de bron was voor een artikel in The New York Times over de Stuxnet-aanval. In oktober 2016 gaf hij toe dat deze ontkenning een leugen was. Er werd twee jaar cel tegen hem geëist, maar die straf is nu kwijtgescholden.

Chelsea Manning werd in mei 2010 als soldaat in het Amerikaanse leger in Irak gearresteerd wegens het doorspelen van gestolen militaire en diplomatieke informatie naar WikiLeaks. In totaal ging het om meer dan 700.000 documenten en video's. De Amerikaanse autoriteiten werden door de hacker Adrian Lamo getipt over Manning. De ex-soldaat werd in 2013 veroordeeld voor onder meer spionage, diefstal en computerfraude, maar werd wel vrijgesproken van landverraad.

Na deze veroordeling besloot Manning als vrouw door het leven te gaan. In september 2016 ging Manning in hongerstaking, waarna het Amerikaanse leger uiteindelijk toestemming gaf voor een geslachtsoperatie. Eerder, in juli 2016, had Manning in haar cel een mislukte zelfmoordpoging gedaan.