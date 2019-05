Belgische politie krijgt app die toegang biedt tot uitgebreide persoonsgegevens

In België kan een aantal politiediensten voortaan gebruikmaken van de nieuwe tool Focus@GPI. Die geeft de politie bij een interventie onmiddellijk een volledig beeld van een persoon, waardoor het niet langer nodig is om alle verschillende databanken een voor een te raadplegen.

Focus@GPI is sinds deze week beschikbaar als een pilotproject bij tien eenheden van de Geïntegreerde Politie, waaronder de Federale Wegpolitie Antwerpen en diverse politiezones in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Via de computer in de auto of op de smartphone kan de agent in één keer alle beschikbare bronnen doorzoeken, zoals het rijksregister, het strafregister, het Centraal Wapenregister en de databank met kentekenplaten. Voorheen moesten die bronnen steeds apart worden geraadpleegd of moest worden rondgebeld, waardoor kostbare tijd verloren ging.

Focus@GPI werkt samen met verschillende politieapps in het veld, waaronder ook de incidentenapp. Die toepassing vertelt de agent in real time wat er gaande is in de omgeving, met informatie die rechtstreeks komt uit de centrale van waaruit agenten worden uitgezonden. Wanneer de agent een locatie invoert, ziet hij dankzij Focus@GPI voortaan meteen wie er woont, of de persoon bekendstaat voor ernstige feiten of wie er in de buurt misschien een vuurwapen bezit. Medewerkers van de afdeling die verantwoordelijk is voor de uitzending van agenten, worden op deze manier voor een deel ontlast.

Later dit jaar volgt een evaluatie van de pilotprojecten bij de tien politie-eenheden. Daarna wordt bij de Geïntegreerde Politie een tweede pilotproject gestart.