Hellblade: Senua's Sacrifice krijgt upgrade met raytracing voor Xbox Series X|S

Hellblade: Senua's Sacrifice is geoptimaliseerd voor de Xbox Series X- en Xbox Series S-consoles. De game krijgt op die platformen onder andere raytracing, betere graphics en een resolutiemodus. De pc-versie van het spel krijgt later een upgrade.

Hellblade-ontwikkelaar Ninja Theory kondigt de aanpassingen aan in een trailer, waarin de verbeterde graphics en raytracing te zien zijn. De beschrijving van de trailer meldt dat de game nu verkrijgbaar is met 'verbeterde visuals, DirectX Raytracing, resolutiemodus en meer'. De update komt volgens de website van Ninja Theory gratis beschikbaar voor eigenaren van de game met een Xbox Series X of S. Dat geldt ook voor Xbox Series X|S-gebruikers met Game Pass. Een update voor de pc-versie van het spel is momenteel in ontwikkeling, maar het is nog niet bekend wanneer deze verschijnt.

Op de Xbox Series X kunnen gebruikers volgens Ninja Theory kiezen uit een 'prestatiemodus' zonder raytracing, met een dynamische resolutie tot 1080p en een framerate van 120fps. Een resolutiemodus komt ook beschikbaar, met een dynamische resolutie van maximaal 4k, die op 60fps draait zonder raytracing. Een 'Enriched'-modus met raytracing krijgt ook een dynamische 4k-resolutie en draait op 30fps. De Xbox Series S krijgt een 1080p-modus met raytracing op 30fps, een dynamische 1440p-modus zonder raytracing op 30fps en een prestatiemodus met 1080p-resolutie op 60fps.

De Xbox Series-update verscheen ongeveer vier jaar na de release van Hellblade: Senua's Sacrifice, die op 8 augustus 2017 op de markt verscheen voor de pc. Een jaar later kwam de game uit voor Xbox One en in 2019 verscheen een versie voor de Nintendo Switch.

Ninja Theory werkt momenteel aan een opvolger, Senua's Saga: Hellblade 2. Die game werd tegelijkertijd met de Xbox Series X aangekondigd tijdens The Game Awards in 2019. Het is nog niet bekend wanneer de sequel uitkomt, maar Microsoft kondigde deze week aan dat het op 24 augustus een Xbox Games Showcase-presentatie houdt, met informatie over aankomende games. Mogelijk toont het bedrijf op die datum nieuwe details over Hellblade 2, hoewel dat nog niet is bevestigd.