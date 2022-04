Ninja Theory toont video over ontwikkeling Senua's Saga: Hellblade II

Xbox-studio Ninja Theory geeft in een video informatie over de vorderingen van Senua's Saga: Hellblade II. De ontwikkelaar heeft onder andere veel opnames gemaakt in IJsland om een realistisch landschap na te bootsen. Gameplay is nog niet te zien.

Senua's Saga: Hellblade II werd eind 2019 aangekondigd, maar een nieuwe trailer of gameplay laat Ninja Theory nog niet zien. In een video vertelt oprichter Tameem Antoniades dat er nu aan een aanzienlijk deel van de game wordt gewerkt en dat daarna de daadwerkelijke productie kan beginnen. Het eerste deel is volgens Antoniades een hele speciale game voor de studio en het doel is om de opvolger 'extra speciaal' te maken. Daarmee maakt de studio het zichzelf moeilijk, aldus de topman.

De game speelt zich af in IJsland in de negende eeuw en het team is veel in IJsland geweest om beelden en geluid vast te leggen. Dat wordt gecombineerd met satellietdata om een realistische omgeving te maken. Daarbij werkt de studio samen met Epic Games, dat is de leverancier van Unreal Engine 5, waar de game mee wordt gemaakt.

Ook zegt Antoniades dat de gevechten realistischer en gewelddadiger worden in de nieuwe game. Daarvoor heeft actrice Melina Juergens, die het hoofdpersonage Senua vertolkt, twee jaar lang getraind. De teaservideo geeft volgens de makers een blik op waar de studio de afgelopen tijd aan heeft gewerkt.

De eerste game, Hellblade: Senua's Sacrifice, is geïnspireerd op de noordse mythologie en de Keltische cultuur. De game is met name bijzonder vanwege hoofdpersonage Senua, die lijdt aan een psychose. De studio werkte daarvoor samen met specialisten in de geestelijke gezondheidszorg, patiënten en neurowetenschappers om dat realistisch weer te geven. Of de nieuwe game ook dergelijke thema's bevat, is nog niet bekend.