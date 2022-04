Microsoft maakt bestellen van gepersonaliseerde Xbox-controllers weer mogelijk

Microsoft heeft zijn Xbox Design Lab voor het bestellen van gepersonaliseerde Xbox-controllers weer geopend. Dit keer kunnen geïnteresseerden de kleuren van de vernieuwde versie van de Xbox-controller aanpassen. Ook kan tekst gegraveerd worden.

Xbox Design Lab bestond al enkele jaren, maar nadat Microsoft vorig jaar de Xbox-controlle vernieuwde, was het niet meer mogelijk om aangepaste controllers te bestellen. Microsoft maakt nu bekend dat de website om controllers naar wens aan te passen weer geopend is. Volgens de Xbox-fabrikant worden gepersonaliseerde controllers geleverd in 'de meeste West-Europese landen'.

Er is ook al een Nederlandse Xbox Design Lab-site, maar bij het bestelproces worden gebruikers doorgestuurd naar de Amerikaanse pagina en staan er alleen prijzen in dollar. Gebruikers kunnen kiezen uit 18 kleuren om verschillende details van de controller aan te passen. Dat kan geheel naar eigen smaak, of aan de hand van templates.

Een aangepaste controller kost minimaal 70 dollar en een lasergegraveerde tekst kost 10 dollar extra. De prijzen zijn exclusief belastingen en verzendkosten. Voorheen was de europrijs minimaal 80 euro voor een aangepaste controller.