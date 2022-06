Microsoft bevestigt tekorten Xbox Wireless Controller

Problemen in de leveringsketen maken dat er niet genoeg Xbox Wireless Controllers zijn om aan de vraag van consumenten te voldoen. Dat heeft Microsoft bevestigd. Het aanbod van controllers is laag, met stijgende prijzen tot gevolg.

In onder andere Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is er weinig aanbod aan Xbox Wireless Controllers. Microsoft erkent tegen VGC dat consumenten op dit moment waarschijnlijk moeilijk aan de controllers kunnen komen. Volgens het bedrijf is dit te wijten aan niet nader aangeduide disrupties in de leveringsketen.

"We werken zo hard als mogelijk is met onze productie- en winkelpartners om het te verbeteren", aldus het bedrijf. Wanneer verbetering te verwachten is, meldt Microsoft niet. In de Nederlandse winkel van Microsoft zelf is de draadloze Xbox-controller op het moment van schrijven alleen in het wit verkrijgbaar, in de overige kleuren is de controller uitverkocht.

In de Pricewatch is juist de witte uitverkocht, evenals de zwarte versie. De controller is in het blauw nog beperkt leverbaar, voor aanzienlijk hogere prijzen dan de introductieprijs van 60 euro. Zo verkoopt een van de twee webwinkels met voorraad, deze voor 208 euro.

De Xbox Series X zelf is sinds de release in oktober 2020 moeilijk verkrijgbaar door chiptekorten, evenals de concurrent, de PlayStation 5 van Sony. Niet bekend is wat de precieze reden achter de tekorten van de controller is en of er tekorten van andere accessoires te verwachten is. Wel zijn er lockdowns vanwege corona-uitbraken in China, die diverse leveringsketens treffen.