Ontwikkelaars krijgen toegang tot 'honderden MB's ram extra' op Xbox Series S

Microsoft gaat meer geheugen van de Xbox Series S beschikbaar stellen voor ontwikkelaars. Dit moet ontwikkelaars betere prestaties bieden. Het gaat om 'honderden megabytes' op het systeem met 10GB ram.

De Xbox Series S heeft 10GB ram en de Xbox Series X heeft 16GB ram. Daarvan wordt 2GB gereserveerd voor het besturingssysteem, waardoor er respectievelijk 8 en 14GB ram overblijft voor de games op de systemen. Nu, met de June 2022- gdk , krijgen ontwikkelaars die extra paar honderd MB erbij.

De Xbox Series S is in staat om een output met een 1440p-resolutie te produceren op maximaal 120fps. Veel games halen dat in de praktijk echter niet en de prestatiekloof tussen de Series S en de Series X is vaak aanzienlijk. The Verge haalde ook een video van Digital Foundry boven water waarin de DF-redactie het relatief kleine geheugen van de Series S bestempelt als de grootste prestatiebelemmering voor de console, groter dan de gpu en cpu. De cpu van de twee varianten is overigens dezelfde.

Naast meer beschikbaar werkgeheugen is er nog meer verbeterd op prestatiegebied. De virtual graphics address allocation bleek veel langzamer te verlopen dan address allocation voor non-grafische toepassingen. Dit moet met ingang van de nieuwe gdk verholpen zijn, op beide varianten van de console. Wanneer deze verbeteringen zich daadwerkelijk vertalen in hogere framerates op de consoles in kwestie, moet nog blijken.