Defensie gaat deadline missen om afluisterstation weg te halen uit Burum

Het gaat Defensie niet lukken om het afluisterstation in het Friese Burum voor 1 september 2022 nog te verhuizen naar een geheime locatie in het buitenland. Dat station opereert op de 3,5GHz-band en is een van de belemmeringen voor de adoptie van 5G-frequenties binnen die band.

De ontwikkeling is naar buiten gekomen in een ter consultatie gepubliceerde wijziging van het Nationaal Frequentieplan van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ontdekte Telecompaper. Het MIVD-afluisterstation zou 'als gevolg van de wereldwijde uitbraak van de covid-19-pandemie en de stagnatie van de beschikbaarheid van de benodigde materialen' niet tijdig verhuisd kunnen worden. De deadline is nu verschoven naar 1 december 2023. Mede door de aanwezigheid van het station mag er boven de 'lijn Amsterdam-Zwolle' geen 5G op de 3,5GHz-band ingezet worden.

Toch levert de vertraging in deze verhuizing vooralsnog geen vertraging op voor de introductie van de 5G-kanalen in deze band. Een andere belemmering voor de ingebruikname van deze frequenties door telco's is de aanwezigheid van het bedrijf Inmarsat, eveneens in Burum. Dat verzorgt met zijn grondstation het '112 voor schepen' en heeft dezelfde deadline als Defensie nu heeft. Tegen die tijd is het de bedoeling dat Inmarsat slechts 80MHz uit de 3,5GHz-band gebruikt en de rest vrijlaat voor andere partijen, zoals telco's, of dat het hele station naar Griekenland is verhuisd. Tweakers zette de huidige stand van zaken rond 5G in Nederland in juni nog uiteen.

De veiling van de 3,5GHz-5G-frequenties is nog gepland voor 2022, maar een onafhankelijke adviescommissie adviseerde het kabinet om het beschikbaar stellen van deze frequenties uit te stellen tot 2023.