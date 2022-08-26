Nederlandse militairen op NAVO-missie in Roemenië moeten simkaart thuislaten

Nederlandse militairen die deze maand deelnemen aan de NAVO-missie in Roemenië, mogen geen simkaart in hun telefoon hebben. De Nederlandse Defensie wil op die manier de missie zo veel mogelijk beschermen tegen spionage en de verspreiding van nepnieuws tegengaan.

De Nederlandse defensie is volgens RTL Nieuws karig met details om de integriteit van de missie te beschermen en deelt daarom geen extra informatie. Op een aparte webpagina van Defensie staat wel te lezen dat Nederlandse militairen op missie doorgaans contact kunnen houden met de thuisomgeving via een telefoonaansluiting. Of dat bij de NAVO-missie in Roemenië ook het geval is, is niet duidelijk.

RTL Nieuws sprak in het kader van dit nieuws met hoogleraar digitale oorlogsvoering Paul Ducheine. Volgens de man kan "alles waar informatie doorheen gaat" een risico vormen voor de NAVO-missie. Hij vermeldt daarbij uitdrukkelijk het Roemeense telecomnetwerk. Uit het artikel valt ook op te maken dat er afluisterapparatuur bestaat die zich als een plaatselijk mobiel netwerk kan gedragen.

Begin augustus vertrokken ruim honderd Nederlandse militairen naar de nieuwe militaire basis in Cincu, Roemenië. Daar werden ze lid van een zogenaamde battle group van de NAVO dat onder commando van Frankrijk staat. Die battle group in Roemenië bestaat uit ongeveer 900 manschappen en moet de aanwezigheid van de NAVO aan de grenzen van Oost-Europa helpen versterken.