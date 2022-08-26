Nederlandse militairen op NAVO-missie in Roemenië moeten simkaart thuislaten

We zitten hier nog met het rare idee dat nog meer wapens sturen een oplossing is,
Het is zeer zeker een oplossing, maar nooit dè oplossing (wat is dat wel?). En het is ook helemaal niet zo dat er alléén maar wapens worden gestuurd naar Oekraïne. Wij (NATO, USA en vrinden) helpen ook door zo'n beetje alle surveillance vliegtuigen, drones, satellieten en ander spul te concentreren op Oekraïne en Belarus. Soms kun je ze volgen via Flightradar. Zo zijn er verschillende varianten van de Boeing RC-135 (electronische surveillance, radar, radio e.d), E3 Sentry (AWACS), omgebouwde Gulfstream G550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning), Boeing P8 Poseidon voor maritieme targets, de 'trusty old' U2 en natuurlijk de Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk die daar trouw zijn rondjes vliegt.
En om Oom Vlad te laten weten dat we 'klaar' voor 'm zijn, zie je vrij regelmatig 2 B52's die kant op vliegen, wat rondjes doen en weer terugkeren naar een basis in de UK.
Geen conflict is hetzelfde, en dat is precies waar de Russen zich een beetje op vergaloppeerd hebben. Het voltrekt zich volledig anders dan dat zij verwacht hadden, dat mag onderhand wel duidelijk zijn.
Maar zij hebben inderdaad een aantal zaken verloren door hun mond voorbij te praten. Op een of andere manier zijn zij op enig moment 'gewoon' via mobiele telefoons gaan communiceren en heeft men ook prompt een aantal belangrijke bevelhebbers kunnen uitschakelen. Een theorie die ik hoorde was dat de Russen bepaalde communicatie infrastructuur van Oekraïne had vernietigd waar hun cryptofoons ook gebruik van maakten (4G misschien?) dus moesten ze ineens van hun eigen mobiele telefoons gebruik maken. Er is ook een Youtube kanaal waar men gesprekken laat horen die ze onderscheppen. Soldaten die naar huis bellen en van alles zeggen. Ik heb er 1x naar geluisterd, maar ik heb geen enkele manier om te controleren of dat het wel echt is. Kan zomaar propaganda zijn en luister je naar een paar hoorspelacteurs. The fog of war enzo.
Toekomstige conflicten zijn onmogelijk te voorspellen en de manier hoe dit conflict verloopt wil ook helemaal niet zeggen dat het Russische leger als zodanig waardeloos is. In dit geval is het eerder een kwestie van verkeerde inzet (door het niet mobiliseren voornamelijk). Als men morgen besluit tot mobilisatie kan het verhaal er ineens heel anders uit gaan zien. Maar voorlopig zijn ze druk bezig hun voorraden raketjes en projectielen op te maken (waar zij echt een belachelijke hoeveelheid van hebben), en dat is de reden dat wij de Oekraïners helpen met wapens. Ze hebben echter momenteel nog niet genoeg wapen en poppetjes om een zinvolle (grootscheepse) tegenaanval te doen. Maar de Russen zijn natuurlijk niet helemaal dom; ze gaan niet alles opmaken, dus je ziet ook dat ze veel gebruik maken van hele oude (minder precieze) raketten. Niet omdat ze niet anders hebben, maar omdat je zuinig moet zijn op de moderne raketten. Die dingen vul je niet heel erg snel weer aan.