Nederlandse militairen op NAVO-missie in Roemenië moeten simkaart thuislaten

Nederlandse militairen die deze maand deelnemen aan de NAVO-missie in Roemenië, mogen geen simkaart in hun telefoon hebben. De Nederlandse Defensie wil op die manier de missie zo veel mogelijk beschermen tegen spionage en de verspreiding van nepnieuws tegengaan.

De Nederlandse defensie is volgens RTL Nieuws karig met details om de integriteit van de missie te beschermen en deelt daarom geen extra informatie. Op een aparte webpagina van Defensie staat wel te lezen dat Nederlandse militairen op missie doorgaans contact kunnen houden met de thuisomgeving via een telefoonaansluiting. Of dat bij de NAVO-missie in Roemenië ook het geval is, is niet duidelijk.

RTL Nieuws sprak in het kader van dit nieuws met hoogleraar digitale oorlogsvoering Paul Ducheine. Volgens de man kan "alles waar informatie doorheen gaat" een risico vormen voor de NAVO-missie. Hij vermeldt daarbij uitdrukkelijk het Roemeense telecomnetwerk. Uit het artikel valt ook op te maken dat er afluisterapparatuur bestaat die zich als een plaatselijk mobiel netwerk kan gedragen.

Begin augustus vertrokken ruim honderd Nederlandse militairen naar de nieuwe militaire basis in Cincu, Roemenië. Daar werden ze lid van een zogenaamde battle group van de NAVO dat onder commando van Frankrijk staat. Die battle group in Roemenië bestaat uit ongeveer 900 manschappen en moet de aanwezigheid van de NAVO aan de grenzen van Oost-Europa helpen versterken.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 16:47 177

26-08-2022 • 16:47

177

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Reacties (169)

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MauricevL 26 augustus 2022 18:48
Stukje achtergrond: Roemenië is politiek gezien best ingewikkeld, met grote tegenstellingen, protesten, ook corruptie. Net als in Hongerije is de invloed van Rusland behoorlijk (ondanks NAVO lidmaatschap!), en is er een drang naar het autocratische. Met die achtergrond (en experts zullen er meer van weten) kan ik goed voorstellen dat de telecom infrastructuur niet "veilig" geacht wordt - er is een grote kans dat een "vijand" daar met data aan de haal gaat. Data van die zendmast is natuurlijk een goudmijn: je weet welk nummer er is (dus "wie" er is), hoeveel soldaten er zijn, en waar ze zich bevinden (op zeg, 500m nauwkeurig). Die informatie kan in potentie heel wat zeggen over verdedigingswerken in Roemenie, en is dus van strategisch belang.
Menesis @MauricevL27 augustus 2022 09:51
Zonder simkaart zoeken telefoons toch alsnog zendmasten op zodat je noodnummers kunt bellen?
xbeam @Menesis27 augustus 2022 10:09
Klopt maar dat is op basis van imei ( soort Mac adres van de telefoon) en niet op IMSI je wereldwijd uniek provider identificatie nummer.

Zonder IMSI weet de vijand niet welke provider (land van herkomst ) het toestel van gebruiker heeft en dus ook niet welke IMSI ze moeten spoofen voor als bijv op de SS7 connectie Will inbreken om sms (MFA) en voice door te routeren.

https://www.cspsprotocol.com/ss7-hack/

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 23:41]

kaaas @xbeam28 augustus 2022 20:47
Hehe al die telefoons zonder imsi zij militairen.
xbeam @kaaas28 augustus 2022 22:26
Klopt maar zijn het Duitse Of Amerikaanse? en moeten ze AT&T hacken of France Telecom? Dat er meer soldaten aanwezig zijn kunnen de Russen op de satelliet beelden ook wel zien en tellen kunnen waarschijnlijk ook wel.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 23:41]

kaaas @xbeam29 augustus 2022 08:00
Als ze in Roemenië zitten hebben ze alleen maar toegang tot de Roemeense providers nodig. Of ze spoofen dus een mast dan hoef je helemaal niemand te hacken
xbeam @kaaas29 augustus 2022 11:11
:?
Tuurlijk wel zonder IMSI weet je niet eens welke toestel bij welk nummer en land hoort.

Alle provider gebruiken tegenwoordig Camel en home routing. Dus Roemeensche provider verzorgt alleen de airtime en alle verbinding/alle gesprekken worden over een soort vpn (Camel) opgezet en afgehandeld vanuit Nederland/usa/Frankrijk land van herkomst (technische bestaat bellen in het buitenland niet al jaren niet meer)
je moet de IMSI weten om toegang te kunnen krijgen tot specifiek en gesprek/toestel

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 23:41]

Golikell @kaaas29 augustus 2022 11:38
Waarom zouden ze een telefoon bij zich hebben, laat staan aan hebben als ze er niets mee kunnen? Defensie zal echt niet een Wifi netwerkje in de lucht brengen...
Waterfietser @Golikell29 augustus 2022 19:22
Misschien bedoel je het sarcastisch? Militairen zijn ook gewoon mensen die als ze even “rust” hebben van de missie, hardlopen met muziek op, YouTube kijken of een filmpje krijgen van de kinderen thuis? Het is geen 1944 meer waarbij je brieven stuurt en hoopt dat ze aankomen…
BruceLee @xbeam28 augustus 2022 11:10
dat is natuurlijk niet moeilijk gokken alle imei's die er opeens bijkomen zijn nederlandse soldaten :D
Dat word heel makkelijk filteren. Ze zijn niet zo slim hier in de nederlandse leger.
Laat die hele telefoons allemaal maar thuis alles is te tracken al staat die telefoon uit.

[Reactie gewijzigd door BruceLee op 22 juli 2024 23:41]

HSG @MauricevL28 augustus 2022 00:10
Dat is ook de reden waarom Roemenië (nog lang) niet bij de Schengenzone komt. Veel zaken niet voor elkaar en behoorlijk corrupt.

Ik ben een paar jaar geleden in Roemenië geweest. Mooi land met vriendelijke mensen maar er moet nog een hoop gebeuren. Daarnaast hebben ze een mentaliteit waarbij je denkt "een schop onder de kont zou niet verkeerd zijn".
Keiichi 26 augustus 2022 16:50
En vervolgens op gratis WiFi punten gaan zitten. Is het niet beter om te zeggen dat er gewoon geen mobiele telefoons meegaan?
NinjaTrek2891 @Keiichi26 augustus 2022 20:43
In missie gebieden word tegenwoordig door een partner van Defensie internet aangeboden. Deze verbinding komt uit via satcom in NL.
xbeam @NinjaTrek289127 augustus 2022 10:39
Dat lijkt me sterk dat ze Satcom gebruiken voor vertrouwelijk informatie voorziening.

De meeste recente satcom is in 2002 al afgeschreven. De eerste stamt uit 1964 en en tweede batch 1975 . De snelheid zal om Huilen zijn en de encryptie verouderd en vast gekraakt :+
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Satcom_(satellite)
Satcom was one of the early geostationary satellites; the first were the Syncom series, in 1964. The first Satcom satellite, Satcom 1, was launched on 13 December 1975. The last satellite, Satcom K2, was placed into orbit on 27 November 1985 and was de-orbited in February 2002. Satcom was first superseded and then replaced
S Americom.
Als ze nog in de pensioen/begraafbaan hangen en nog aan staat is het misschien leuke voor je hobby kamer thuis om er mee spelen.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Graveyard_orbit
Maar defensie zal deze echt niet meer gebruiken
All the remaining Satcom satellites were retired in the early 2000s

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 23:41]

dirk161 @xbeam27 augustus 2022 12:23
SatCom wordt gewoon gebruikt om satelliet communicatie in het algemeen aan te duiden.
xbeam @dirk16128 augustus 2022 22:32
Vreemde aanduiding dan, of noemen ze een ethernet kabel dan ook een 3com verbinding (bij bedrijven bestaan al 20 jaar niet meer )
dirk161 @xbeam29 augustus 2022 12:35
Ja man, volstrekt onlogisch om SATteliet COMmunicatie af te korten tot satcom… 😐
xbeam @dirk16131 augustus 2022 08:32
Nee, maar wel als het ook de bedrijfs naam van niet meer gebruikte satellieten is. Het zou ook gek zijn wanneer je cola “Pepsi” zou blijven noemen terwijl Pepsi al 20 jaar lang geen cola meer maakt

Was SatCom nu een generieke afkorting. Maar dat is het niet het voor een specifieke bedrijf en niet meer gebruike satellieten. Waarschijnlijk kijken ze heel raar aan wanneer in buitenland begint over over SatCom gebruik.

Google/DuckDuckGo ook zegt niets over een generieke afkorting voor satelliet gebruikt. Maar komt alleen met de bedrijfsnaam.
Satcom
Satellite
Satcom, a portmanteau of satellite communications, was a brand of artificial geo-stationary communications satellites originally developed and operated by RCA American Communications that facilitated wide-area telecommunications by receiving radio signals from Earth, amplifying them, and relaying them back down to terrestrial receivers.Wikipedia

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 23:41]

dirk161 @xbeam31 augustus 2022 10:14
Lekker in de vlek blijven wrijven…

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_183281.htm

[Reactie gewijzigd door dirk161 op 22 juli 2024 23:41]

xbeam @dirk16131 augustus 2022 11:32
Dank u voor je eigen bevestiging dat je verkeerde afkorting gebruik.
SatCom wordt gewoon gebruikt om satelliet communicatie in het algemeen aan te duiden.
De dienst heet NATO SATCOM afgekort NSS6G
called NATO SATCOM Services 6th Generation (NSS6G).
En dus niet zoals ik je steeds aangeeft en jij probeert vol te houden de satelliet /merk naam SatCom.

Afkorting met hoofd letters en kleinen door elkaar zijn altijd door bedrijven zelf bedachte bedrijf/merk namen.

Afkortingen van alledaagse dingen zoals wc, gms, tv en horeca zijn altijd kleine letter

En af korting van instantie hoofdletters zoals NASA. ESA. NATO bestaan enkel uit hoofdletters.

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 23:41]

dirk161 @xbeam31 augustus 2022 12:27
Gewoon satcom dus. Of SatCom, SATCOM, SaTcOm, S47C0M
Alles wordt door elkaar gebruikt en iedereen weet gewoon waar het over gaat.

Iedereen, behalve xbeam.

[Reactie gewijzigd door dirk161 op 22 juli 2024 23:41]

xbeam @dirk1611 september 2022 15:19
:O
dirk161 @xbeam1 september 2022 23:33
Satcom:
https://www.digisat.org/vsat-satellite-antennas/sotm-antenna
satcom:
https://marineschepen.nl/...-Duits-fregat-180219.html
SatCom:
https://www.euspa.europa....gramme/what-secure-satcom
https://arbenelux.com/satcom/
SATCOM:
https://www.l3harris.com/...-01-satcom-x-wing-antenna

[Reactie gewijzigd door dirk161 op 22 juli 2024 23:41]

xbeam @dirk1612 september 2022 01:42
SatCom is geen afkorting maar een bedrijfs/merk naam van een niet meer gebruikte satelliet /
was a brand of artificial geo-stationary communications satellites originally developed and operated by RCA American Communications (RCA Americom)
Dit is echt de laatste poging meer tijd ga ik er niet aan besteden.
https://vrttaal.net/taala.../hoofdletters-afkortingen

[Reactie gewijzigd door xbeam op 22 juli 2024 23:41]

dirk161 @xbeam2 september 2022 08:41
Lekker vol blijven houden jôh, dan kom je er wel.
Ik heb voldoende voorbeelden gegeven dat alles door elkaar gebruikt wordt en in je eerste reactie heb je het zelf over “Satcom” en “satcom” ipv “SatCom” en nu is de spelling ineens heilig.
Leuk dat een je een keer wat op wikipedia hebt gelezen, maar in de praktijk maakt niemand zich druk om een oude niet-operationele constellatie.
ErikJonker @dirk16129 augustus 2022 09:05
Misschien gebruiken ze wel Starlink, niet eens zo verschrikkelijk duur en wordt ook massaal gebruikt in Oekraine.
xbeam @ErikJonker31 augustus 2022 08:59
Inderdaad of een andere data Satelliet Link.
dirk161 @xbeam2 september 2022 07:51
.

[Reactie gewijzigd door dirk161 op 22 juli 2024 23:41]

HugoBoss1985 @Keiichi26 augustus 2022 16:53
Ik vind het beter om "iets" wel/niet te doen en met de nadruk hierop: dat de media daarover niets naar buiten brengt.

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 22 juli 2024 23:41]

wildhagen
@HugoBoss198526 augustus 2022 16:56
Dat klinkt een beetje als "security by obscurity" En dat systeem werkt dus niet zoals elke It-er wel weet.

Er hoeft maar één iemand zijn mond voorbij te praten en de rapen zijn gaar, en de poppen gaan dansen.
HugoBoss1985 @wildhagen26 augustus 2022 16:57
Zo werkt het toch vaker bij militaire operaties?
Of kijk ik teveel films :P

Inderdaad, loose lips sink ships ;)

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 22 juli 2024 23:41]

Nox @HugoBoss198526 augustus 2022 18:56
Nee slecht weer met brand als gevolg :+
Bender @wildhagen26 augustus 2022 17:03
Ik vind het verschil anders nog steeds wel heel groot, dat iemand verteld waar ze zitten op het moment van vertellen.
Of het realtime kunnen volgen van afzonderlijke poppetjes..
Argantonis @wildhagen26 augustus 2022 18:41
Dat klinkt een beetje als "security by obscurity" En dat systeem werkt dus niet zoals elke It-er wel weet.

Er hoeft maar één iemand zijn mond voorbij te praten en de rapen zijn gaar, en de poppen gaan dansen.
Dat is wel een hele krampachtige poging om er een IT-term op te plakken. Geheimhouding is een heel normaal onderdeel van beveiligingsprocessen, in het leger maar ook elders, waaronder in de IT. Security by obscurity is een veel nauwer begrip.
djiwie @wildhagen27 augustus 2022 13:19
Security by obscurity refereert aan situaties waarbij de enige vorm van beveiliging is dat iets niet bekend is. Dat werkt niet als énige beveiligingsmaatregel, maar dat wil niet zeggen dat je alle informatie prijs moet geven. Zoals @Argantonis ook al schrijft is zaken geheimhouden een vrij normaal onderdeel van een beveiligingsproces. Je moet er alleen niet op vertrouwen dat geheimhouding alleen voldoende is (dat noemen we security by obscurity).
Iblies @wildhagen26 augustus 2022 18:11
Ik denk dat je wat bent achtergebleven kwa informatie.


De huidige manier van oorlog voeren is een compleet nieuwe vorm van oorlogsvoering waarbij niet eens duidelijk is hoe dat in de toekomst zal verlopen.


https://en.wikipedia.org/wiki/Stingray_phone_tracker
en die apparaten kun je op drones monteren;
https://www.hocell.com/productinfo/709514.html


Dmv verschillende drones te gebruiken kun je locaties van “buitenlanders” sneller lokaliseren.


We zitten hier nog met het rare idee dat nog meer wapens sturen een oplossing is,
alleen is er de afgelopen maanden heel veel vermogen (materieel) vernietigd door oa deze techniek,
maar ook het uitschakelen van bepaalde top-mensen wordt terug gebracht naar deze techniek.
mphilipp @Iblies27 augustus 2022 11:13
We zitten hier nog met het rare idee dat nog meer wapens sturen een oplossing is,
Het is zeer zeker een oplossing, maar nooit dè oplossing (wat is dat wel?). En het is ook helemaal niet zo dat er alléén maar wapens worden gestuurd naar Oekraïne. Wij (NATO, USA en vrinden) helpen ook door zo'n beetje alle surveillance vliegtuigen, drones, satellieten en ander spul te concentreren op Oekraïne en Belarus. Soms kun je ze volgen via Flightradar. Zo zijn er verschillende varianten van de Boeing RC-135 (electronische surveillance, radar, radio e.d), E3 Sentry (AWACS), omgebouwde Gulfstream G550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning), Boeing P8 Poseidon voor maritieme targets, de 'trusty old' U2 en natuurlijk de Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk die daar trouw zijn rondjes vliegt.
En om Oom Vlad te laten weten dat we 'klaar' voor 'm zijn, zie je vrij regelmatig 2 B52's die kant op vliegen, wat rondjes doen en weer terugkeren naar een basis in de UK.

Geen conflict is hetzelfde, en dat is precies waar de Russen zich een beetje op vergaloppeerd hebben. Het voltrekt zich volledig anders dan dat zij verwacht hadden, dat mag onderhand wel duidelijk zijn.
Maar zij hebben inderdaad een aantal zaken verloren door hun mond voorbij te praten. Op een of andere manier zijn zij op enig moment 'gewoon' via mobiele telefoons gaan communiceren en heeft men ook prompt een aantal belangrijke bevelhebbers kunnen uitschakelen. Een theorie die ik hoorde was dat de Russen bepaalde communicatie infrastructuur van Oekraïne had vernietigd waar hun cryptofoons ook gebruik van maakten (4G misschien?) dus moesten ze ineens van hun eigen mobiele telefoons gebruik maken. Er is ook een Youtube kanaal waar men gesprekken laat horen die ze onderscheppen. Soldaten die naar huis bellen en van alles zeggen. Ik heb er 1x naar geluisterd, maar ik heb geen enkele manier om te controleren of dat het wel echt is. Kan zomaar propaganda zijn en luister je naar een paar hoorspelacteurs. The fog of war enzo.

Toekomstige conflicten zijn onmogelijk te voorspellen en de manier hoe dit conflict verloopt wil ook helemaal niet zeggen dat het Russische leger als zodanig waardeloos is. In dit geval is het eerder een kwestie van verkeerde inzet (door het niet mobiliseren voornamelijk). Als men morgen besluit tot mobilisatie kan het verhaal er ineens heel anders uit gaan zien. Maar voorlopig zijn ze druk bezig hun voorraden raketjes en projectielen op te maken (waar zij echt een belachelijke hoeveelheid van hebben), en dat is de reden dat wij de Oekraïners helpen met wapens. Ze hebben echter momenteel nog niet genoeg wapen en poppetjes om een zinvolle (grootscheepse) tegenaanval te doen. Maar de Russen zijn natuurlijk niet helemaal dom; ze gaan niet alles opmaken, dus je ziet ook dat ze veel gebruik maken van hele oude (minder precieze) raketten. Niet omdat ze niet anders hebben, maar omdat je zuinig moet zijn op de moderne raketten. Die dingen vul je niet heel erg snel weer aan.
Armselig @Iblies26 augustus 2022 20:18
Het is qua, sorry let maar niet op mij.
bucovaina89 @wildhagen26 augustus 2022 19:59
Sorry, niet echt on topic maar deze kon ik niet laten liggen: https://m.youtube.com/watch?v=bR4mtvwZSPM vanaf 2:09
;)
litebyte @HugoBoss198526 augustus 2022 16:59
Het gaat niet om tactische inzet, maar om het strategisch thuislaten van de simkaart. :)
Beter dat defensie het zelf naar buiten brengt, anders lezen we op Twitter (en de echomedia) al snel andere verhalen
HugoBoss1985 @litebyte26 augustus 2022 17:00
Als dit door defensie naar buiten is gebracht dat is het dus een bewuste keuze geweest.
Als het gelekt is dan vind ik dat niet zo mooi.

Ik weet het niet.
litebyte @HugoBoss198526 augustus 2022 17:04
Ja, is door defensie naar buiten gebracht (defensie ging niet in op wat voor manieren soldaten dan wel communiceren met het thuisfront.)
HugoBoss1985 @litebyte26 augustus 2022 17:06
Dank voor de opheldering! :)
Dat mag, wat mij betreft, dan duidelijk(er) in het artikel.

("via een telefoonaansluiting" dat lijkt mij dan een hardline phone?)

[Reactie gewijzigd door HugoBoss1985 op 22 juli 2024 23:41]

i-chat @HugoBoss198526 augustus 2022 17:49
Whapsapp over wifi bij de mc donalds natuurlijk

Maar goed als je weet dat er in bepaalde gebieden of landen hele brakke achterhaalde en onbeveiligde gsm netwerken liggen die door een mogelijke veiand kunnen worden ingezet om via celltoeertracking mensen realtime te volgen dan kun je mensen beter vragen hun sim thuis te laten en gebruik te maken van bijvoorbeeld eigen wifi netwerken en app als whatsapp skype of soortgelijke
amyor @i-chat26 augustus 2022 21:12
Veiand. Mooie! Mijn autocorrect maakt er vriend van! :)
FilipSP @amyor26 augustus 2022 23:58
Heb je de autocorrect ingesteld op afronden.naar.boven :)
eheijnen @HugoBoss198526 augustus 2022 22:33
Militaire operaties c.q. het doen en laten is niet bepaald een "Open Source" verhaal dat je ook op bijvoorbeeld enccryptie kunt loslaten. Denk dat die twee niet goed met elkaar te vergelijken zijn.
Tyrian @Keiichi26 augustus 2022 17:16
Het is wel fijn als de militairen op missie via de smartphone contact kunnen hebben met het thuisfront. Dit kan best belangrijk zijn voor het welzijn en de van de defensiemedewerkers.
wildhagen
@Tyrian26 augustus 2022 17:19
Waarom moet dat per se via een smartphone?

Ja, communicatie met thuisfront is absoluut belangrijk, maar waarom kan dat niet via door Defensie beschikbaar gestelde, en gecontroleerde/beveiligde, middelen?

Ik zou werkelijk geen reden kunnen bedenken waarom een smartphone hiervoor noodzakelijk zou moeten zijn.
i-chat @wildhagen26 augustus 2022 17:53
Een wifi tablet via een eigen netwerk met eigen uplink en als je dat wilt eventueel zelfs een eigen vidoecall setup kan inderdaad zo maar een stuk veiliger zijn dan een brak en verouderd zeer makkelijk te spoofen 2g of 3g netwerk
Bruin Poeper @Tyrian27 augustus 2022 09:36
Het is wel fijn als de militairen op missie via de smartphone contact kunnen hebben met het thuisfront. Dit kan best belangrijk zijn voor het welzijn en de van de defensiemedewerkers.
Het is 'wel fijn' ja.
Maar nogal onprofessioneel als dat direct veiligheidsrisico oplevert.
Voor de tijd van het mobieltje wist men er ook mee te leven. Je kon 1x per week/maand/halfjaar naar huis of schreef een brief.
Thuisfront en werk moet je gescheiden (kunnen) houden.
Van Kaate @Tyrian26 augustus 2022 19:02
Daarom had men vroeger ook de briefpost.

ja dat duurt enkel dagen , het is niet die instant gratificatie, maar dat werkte altijd.

En ja ook die briefpost kon onderschept worden (al is dat nooit echt gebeurt omdat men toen ook geen belangrijke info mocht neerpennen), maar met de huidige technologie is het allemaal veel te makkelijk om alles te bespioneren.
Frame164 @Van Kaate26 augustus 2022 22:21
Briefpost is helemaal niet betrouwbaar. Er kan van alles fout gaan tijdens de reis.
dirk161 @Tyrian27 augustus 2022 12:44
Niet als je daarmee jezelf, je collega’s en de missie in gevaar brengt.
redslow @Keiichi26 augustus 2022 18:05
Opzich moet dit geen problemen geve .

Iedere militair heeft een werk telefoon. Gebruik dat toestel en zorg ervoor dat je het nummer nergens aan jezelf koppelt.

Op die manier is het lastiger om bij je familie te komen via je tel-nummer
dirk161 @redslow27 augustus 2022 12:32
Of accepteer gewoon dat je met je werk bezig bent en daardoor minder bereikbaar.
redslow @dirk16127 augustus 2022 13:54
Ligt er helemaal aan wat je rol is binnen die missie.

Public affairs officieren, cimic personeel. Die dienen bereikbaar te zijn. Daarvoor heb je onder handen mobiele telefoons.
dirk161 @redslow27 augustus 2022 16:24
En waarom zou je daarvoor je diensttelefoon/nummer compromiteren?
Als het echt allemaal zo strikt noodzakelijk is, valt er echt wel een burner te regelen, maar ook alleen maar voor unclass zaken/nood.
Voor alle operationele zaken dienen ook die CiMiC-lui en twitter-officiertjes gewoon gebruik te maken van de daarvoor bestemde systemen.
redslow @dirk16127 augustus 2022 16:57
Daar zijn de dienst telefonen voor gemaakt.

Die kun je namelijk na de missie inleveren voor nieuw spul.
Oftewel een burner.

En officiertjes? Beetje arrogant dit. Vergeet niet de Krim is Ingenomen dankzij dat soort officiertjes.
dirk161 @redslow27 augustus 2022 17:04
Nee, een diensttelefoon is daar niet voor bedoeld en iets totaal anders dan een burner.
redslow @dirk16127 augustus 2022 17:12
Wat jij wilt. Mijn ervaring is dan anders. Dienst telefoon werd gewoon ingenomen na missie en kreeg een nieuwe. En de keren daarna ook.
dirk161 @redslow27 augustus 2022 17:54
Gebruik dat toestel en zorg ervoor dat je het nummer nergens aan jezelf koppelt.
Je diensttelefoon koppelt aan je organisatie. Omdat je daarop gewoon gebeld wordt door collega’s uit Nederland die niet weten waar jij uithangt. Minstens net zo onhandig. En dan ga ik er voor het gemak maar vanuit dat je zelf in ieder geval snugger genoeg bent om zelf niet zomaar Jan en alleman te bellen.
eelcom @Keiichi26 augustus 2022 19:47
Het leger heeft normaliter speciale 'boxen' mee voor secure communicatie. Maar deze boxen voorzien nadrukkelijk ook in wifi/internet voor het o zo belangrijke contact met het thuisfront. Dus wifi in de coffeecorner zou normaliter niet nodig moeten zijn.
YopY @Keiichi26 augustus 2022 22:41
Ze hebben wifi / internettoegang op de basis, dat gaat via een centaal punt en dan via beveiligde sattelieten (of anders een VPN).
The_Woesh @Keiichi26 augustus 2022 16:54
pas op voor SSID "free_wifi_fsb" :+
mark-k 26 augustus 2022 17:13
Lijkt me toch dat je bij iets als defensie wel zou verwachten dat ze de opties hebben om beveiligd internet of een satelliettelefoon te fixen, contact met de mensen thuis is denk ik wel belangrijk voor het moraal van de militairen.
YGDRASSIL @mark-k26 augustus 2022 17:20
Zonder simkaart kun je prima contact hebben. Gewoon met je telefoon alles via de wel veilige wifi van defensie. En niet roamen op de russische nep zendmasten of gehackte andere lokale infra..
mark-k @YGDRASSIL26 augustus 2022 17:54
Exact, dus dit hoeft helemaal geen issue te zijn. Sterker nog, lijkt me eigenlijk niet meer dan normaal dat je op uitzending niet via persoonlijke/open verbindingen communiceert.
YopY @mark-k26 augustus 2022 22:43
Lijkt normaal, maar zoveel Russische communicatie e.d. is onderschept omdat ze Oekraiense mobiele netwerken gebruikten...

En dan heb je bijv. de wandelroutes van patrouilles die ze op Strava gevonden hebben. Officieel mogen ze ook geen smartphone met locatie-tracking hebben, maar gebeurt toch...
FrostyPeet 26 augustus 2022 18:03
Als je ziet hoeveel informatie er op een smartphone, smartwatch of een tomtom staat, zou bij gevangenneming wel erg veel bekend worden. Mag je vrijwel alles verbieden buiten het kamp waar een geheugen in zit. Het lopen/rijden met een mechanisch horloge, kompas en papieren kaart lijkt me onhandig.
Yaksa @FrostyPeet27 augustus 2022 09:28
Zolang ik een goede, actuele stafkaart, een gradenboog en een werkend kompas heb kom ik (als iemand die een militaire opleiding heeft gehad) heel Nederland door zonder richtingaanwijzer, tomtom of ander 'modern' spul.
Stoney3K
@FrostyPeet27 augustus 2022 10:37
Het lopen/rijden met een mechanisch horloge, kompas en papieren kaart lijkt me onhandig.
Dat zijn anders wel middelen die een soldaat vaak nog altijd bij zich heeft, voor het geval dat je smartphone het niet meer doet. ;)
NoobishPro 26 augustus 2022 16:57
Yep. Ik denk dat het véél te moeilijk is voor deze gasten om even wat belangrijke telefoonnummers op te schrijven en een burner phone/sim mee te nemen (of daar aan te schaffen)... oh, wacht...

Voor extra duidelijkheid; Wat ik wil zeggen is dat defensie dan wel moet zorgen voor een andere manier voor de troepen om het thuisfront te contacteren (buiten het Roemeense netwerk om), omdat onze mensjes dit nodig hebben voor hun mentale gezondheid. Doen ze dit niet, gaan ze het omzeilen, professionals of niet.

[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 22 juli 2024 23:41]

Bender @NoobishPro26 augustus 2022 17:04
Of ik begrijp je bericht niet, of je begrijpt het punt niet.

Als militair mag je er van uit gaan dat als je geen simkaart mag meenemen, dat ze ook verboden is lokaal er een te kopen. Aanvullend dat je jezelf in gevaar brengt als je er geen gehoor aan geeft (plus alle juridische gevolgen).

En je mag dus wel je telefoon meenemen, daar ook op wifi zitten ga ik van uit, maar niet constant met mobiele telefoontorens in verbinding staan zodat militairen realtime gevolgd kunnen worden.
Terrestrial @Bender26 augustus 2022 19:59
Maar je beseft dat telefoons standaard communiceren met de telefoon torens, ook als er geen sim kaart in zit?

Ik vind het een regel waar niet goed over is nagedacht, zeg dan gewoon laat je smartphone thuis.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 22 juli 2024 23:41]

carlpls @Terrestrial26 augustus 2022 21:29
Als deze in vliegtuigmodus staan zou dit toch niet het geval moeten zijn?
LurkZ @carlpls26 augustus 2022 22:15
Klopt maar dan maakt het ook niet uit of er een simkaart in zit.
Kortom wel/geen sim heeft geen enkele invloed op tracking.
Frame164 @LurkZ26 augustus 2022 22:23
Als er geen SIM in zit heb je alleen de IMEI. Dan moet je ook maar net weten dat dat van een militair is. Als je de IMSI hebt is dat al een stuk makkelijker.
syl765 @Frame16427 augustus 2022 09:53
Als je dan op 1 mast 900 toestellen ziet die alleen een IMEI nummer opgeven heb je toch een redelijk idee waar de NAVO troepen zich bevinden.
Togi @syl76527 augustus 2022 11:11
Was toch een paar jaar geleden al bij de Amerikanen in Irak.
Midden in de woestijn 1 punt met heel veel Strava activiteiten.
Na een maand tijd of zo hebben ze het gebruik van Strava en andere activiteit trackers verboden tijdens uitzendingen
dirk161 @syl76527 augustus 2022 16:44
Dat is op zich ook niet zo’n probleem omdat de aanwezigheid juist het hele doel van de operatie is.
Het is geen geheim dat daar NAVO eenheden zitten.

[Reactie gewijzigd door dirk161 op 22 juli 2024 23:41]

HaterFrame @NoobishPro26 augustus 2022 17:06
Meh, het zijn wat dat betreft wel professionals dus ik ga er niet van uit dat ze bewust dit soort regels gaan omzeilen. Laat ze hun fitbits en smartwatches ook maar thuis laten :Y)
bones @HaterFrame26 augustus 2022 17:22
Als ze zo pro zouden zijn dan had deze regel niet gehoeven.
i-chat @bones26 augustus 2022 18:01
Nu suggereer je dat die mannen en vrouwen gewoon een hele beschrijving gaan geven van hun positie en hun zwakheden Die dan door de vijand kan worden afgeluisterd

In de realiteit zal zo’n aanval eerder van technisch me aard zijn met nepgsm masten en hacks op cell tower broadcasting etc. Allemaal manieren om normaal gesproken het netwerk te laten weten hoe je gesprek(s data) moet worden gerouteerd Hen je wel mooi elke soldaat een virtueel baken in zn broekzak met reatime tracking

Welcome to Modern Warfare 2022

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 23:41]

litebyte @NoobishPro26 augustus 2022 17:07
Onder het mom van elke 'hindernis' is er 1...

Ik zou zeggen geen telefoons en defensie zorgt voor eigen apparatuur tbv contacten thuisfront.
Maurits28 26 augustus 2022 17:10
Ik kan mij zo voorstellen dat Nederlandse militairen de discipline hebben om hier gewoon gehoor aan te geven. En dat er op de basis een Guest Wifi is die gebruikt kan worden, die via een beveiligde tunnel naar het internet gaat, en niet via het Roemeense netwerk.
Jan Onderwater 26 augustus 2022 19:08
Moest aan de Fitbits denken die het Amerikaanse leger uitdeelde aan hun manschappen om vervolgens er achter te komen dat iedereen dan kon zien waar al die militairen waren
darkness_nightf 26 augustus 2022 21:15
Gelukkig gaan er geen mensen van hier mee...de meeste zouden direct hun telefoon pakken zo te lezen ;)
Soms moet je luisteren naar de baas.,,en gewoon doen wat je verteld wordt..zeker in het leger.
xbeam @darkness_nightf27 augustus 2022 11:01
Waarschijnlijk zullen de meeste van hier als ze mee gaan de positie bezitten dat ze deze regel bedacht hebben en zich bezighouden om de alternatief infra op te zetten, digitaal te beschermen en onderhouden en zal de baas juist naar hen luisteren en niet andersom :+
Pianist1985 @darkness_nightf28 augustus 2022 18:05
Sterker nog, insubordinatie is een strafbaar feit. In vroeger tijden zetten ze je er zelfs voor tegen de muur.
Hee_Martijn 27 augustus 2022 05:50
En als je nou een esim in je telefoon hebt?
Bender 26 augustus 2022 17:05
Verbaast me dat dit eigenlijk niet standaard zo is op een missie, je wil denk ik toch nooit het risico dat militairen realtime gevolgd kunnen worden met iets simpels als de verbinding met een telefoonmast.
litebyte @Bender26 augustus 2022 17:11
Ukrainse troepen nemen (mogen) direct naar de frontlinie geen mobiele telefoon mee bij veel eenheden, want zelfs als deze uitstaat zijn ze te peilen..aldus een Ukrains militair telegram kanaal.
Madshark @litebyte26 augustus 2022 17:28
Dat laatste is onzin. Uit = uit.
jdh009 FP ProMod @Madshark26 augustus 2022 17:35
Nope, alleen als je de batterij eruit haalt is die echt uit. Naast dat je een anti-diefstal tracker direct op je batterij kan solderen kun je ook softwarematige trojans/hacks oplopen die ervoor kunnen zorgen dat je getrackt wordt terwijl je telefoon 'uitstaat'. NSA kan dit al zeker sinds 2004. Lijkt me dat de kans dat onderstaande in oorlogstijd ingezet wordt vrij aannemelijk is gezien bijv. ook de cyberaanvallen aan het begin van de Oekraïne oorlog.
Can my phone be tracked even when it is switched off?
It is very unlikely for your phone to be actively tracked when it’s switched off, but it is possible. Certain authorities are known to use trojans and other malicious malware to track the phones of certain suspects. These trojans can enable a device to emit a signal even when it’s switched off. The signal can be used to track the location of the phone. This process is extremely unethical and is only used in very rare conditions. So while it is technically possible for your phone to be tracked when it’s switched off, it is highly unlikely that it actually is.
en:
But in 2015, the AVG mobile security team discovered a new strain of malware that may challenge this preconception. It’s a type of spyware known as Android/PowerOffHijack, which takes over the shutdown process to make your phone appear as though it’s powered off, even though it’s still working.
First, Android/PowerOffHijack applies for root permission. After getting it, the spyware will inject the system_server process and hook the mWindowManagerFuncs object.

At this point, when you press the power button, you’ll see a fake dialog instead of the authentic Android version. And if you select power off, you’ll get a fake shutdown animation, leaving the power on but the screen off.
Bron: https://www.avg.com/en/si...ks-when-your-phone-is-off

Ook de NSA heeft hier software voor:
According to a report from Washington Post, NSA is capable of tracking cell phones even when they are turned off. And this isn’t anything new. As per the report, NSA has been using this technique, dubbed “The Find”, ever since September 2004. This technique was used in Iraq. It helped identify “thousands of new targets, including members of a burgeoning al-Qaeda-sponsored insurgency in Iraq,” according to a special operation officer interviewed by Post.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 23:41]

GekkePrutser @jdh00926 augustus 2022 18:33
De nieuwste iPhones hebben wel een Bluetooth Low Energy functie die aan blijft als de telefoon uit is (AirTag functie):

https://www.cnet.com/tech...the-fastest-way-to-do-it/

(Wel uitschakelbaar overigens!). Van andere telefoons geloof ik dit niet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 23:41]

litebyte @GekkePrutser26 augustus 2022 19:02
En uit veel telefoons kan je de batterij er niet meer uit halen 'op een consumenten manier'.....of het moet eenmalig zijn :)
fastbikkel @litebyte28 augustus 2022 19:06
Dat was voor mij dus al een reden om geen iPhone meer te nemen.
Niet eens direct om beveiliging, maar ook gewoon voor als ie weer eens niet reageert.
Naast t feit dat ik iPhone sowieso vrij onhandig vind omdat je ook niet kunt browsen via de USB.
Of dat moet met nieuwe modellen eindelijk vrijgegeven zijn?
litebyte @fastbikkel28 augustus 2022 20:22
Ik gebruik zowel Android (prive) als iphone (werk) Als je echt wil dat niemand je kan tracken dan is elke vorm van modern transport en elke vorm van electronische communicatie uitgesloten. Ondertussen wijzen we met vingertjes naar China of de VS, maar het is hier niet anders.

Arjen Kamphuis kon iedereen daar heel goed en vooral duidelijk over uitleggen.
fastbikkel @litebyte30 augustus 2022 10:41
Dat tracken maak ik me niet zoveel zorgen over, ik laat mn telefoon vaak gewoon thuis.
Ik heb er weinig mee.

Maar ik reageerde in de vorige reply puur even over het ongemak van een batterij die je er vaak niet uit kan halen middels een paar klikjes.
litebyte @fastbikkel30 augustus 2022 12:11
Zeker, mee eens. De reden die fabrikanten onder andere aangeven voor het niet kunnen verwijderen van de batterij is veiligheid...
fastbikkel @litebyte30 augustus 2022 12:54
Veiligheid speelt ook wel mee hoor, maar ik denk dat het voornamelijk een commercieel verhaal is.
Maar veiligheid wil ik dus echt niet negeren, ook niet de schadeclaims die mogelijk kunnen volgen als gevolg van een gebruiker die zn vinger openhaalt bij het verwijderen. Of dat die batterij in de fik vliegt ofzo.
bliss1 @GekkePrutser26 augustus 2022 18:34
Wow. Dat wist ik niet! Dank!
kaas-schaaf @GekkePrutser27 augustus 2022 00:34
Niet alleen telefoons, met de door Microsoft gepushde S2Idle "sleep" blijft alles ook gewoon aan in tegenstelling tot de voorheen gebruikte S3 sleep waarbij enkel het geheugen aan bleeft en de cpu werkelijk uit ging, met als resultaat dat o.a. de wifi/bluetooth aan (kan) blijven als de laptop in suspend is.
bliss1 @jdh00926 augustus 2022 18:17
Dit is de bron : https://www.washingtonpos...3-b9b6fe264871_story.html
Lijkt me een sterk verhaal (update : geen sterk verhaal meer. https://www.cnet.com/tech...the-fastest-way-to-do-it/ )

[Reactie gewijzigd door bliss1 op 22 juli 2024 23:41]

bastian433 @jdh00927 augustus 2022 10:33
Er zijn vast hoezen die alle signalen blokkeren te koop.
fastbikkel @bastian43328 augustus 2022 19:07
Thuislaten lijkt me dan toch fijner.
Stoney3K
@jdh00927 augustus 2022 10:45
Dat is dus een kwetsbaarheid voor een gerichte aanval om een induvidu te kunnen tracken. Dan moet je dus ook al weten welke telefoon er van je slachtoffer is.

Om grote groepen anonieme soldaten te kunnen tracken terwijl hun telefoons uit staan heb je er dus weinig aan.
Frame164 @Madshark26 augustus 2022 22:27
Niet waar. Het is zelfs mogelijk om via baseband communicatie GPS aan te zetten (voor emergency location zoals dat in de VS gebruikt wordt).
YopY @Madshark26 augustus 2022 22:45
Nope; iphones bijvoorbeeld blijven nog urenlang aan op low power voor Find My en het ontvangen van evt. reset signalen bij diefstal: https://9to5mac.com/2021/...e-when-it-is-powered-off/
Bender @bliss126 augustus 2022 17:50
Natuurlijk wel.
Ook al zit je in een bevriend land, wil je nog niet alle militaire geheimen vrijgeven..
Frame164 @bliss126 augustus 2022 22:28
Dat zit echt wat complexer in elkaar. Als er bijvoorbeeld een missie is met mensen uit Nederland en Duitsland, dan wordt de boel zo ingericht dat alleen die landen de informatie hebben. Andere NAVO landen hebben dan geen toegang.
demianmonteverd @bliss128 augustus 2022 14:35
Roemenie, ligt direct naast Moldova en er zijn daar spanningen. Zoals met transnistrie. Er is ook sprake geweest van gesprekken over eventuele toetreding van Moldova in de EU en mogelijk zelfs NAVO.
Teijgetje @bliss128 augustus 2022 17:49
In dit geval niet omdat het maar een spelletje is, als in er zullen geen doden door vallen.

Alleen zou jij het leuk vinden om bv zeeslagje te spelen terwijl de tegenpartij alle posities van jou kan zien, alleen zonder wat het daadwerkelijk is?
Of ben je dan vanaf het begin al in het nadeel en heeft het niet zoveel zin om te spelen?

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