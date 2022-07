Twitter- en YouTube-accounts van Britse leger verspreidden cryptoscam na hacks

De Twitter- en YouTube-accounts van de British Army zijn in het afgelopen weekend gehackt en overgenomen. De criminelen pasten de namen van de accounts aan en verspreidden cryptoscams. Inmiddels heeft het Britse leger de controle over de accounts terug.

De socialemedia-accounts werden afgelopen zaterdag overgenomen en deden zich allebei voor als twee losse crypto-organisaties. Het Twitter-account deed bijvoorbeeld alsof het onderdeel was van nft-collectief The Possessed. Daarbij werden 'speciale' The Possessed-nft's gedeeld. Volgens The Verge leidden de links naar neppe nft-mintingsites.

Bij het YouTube-account deden de hackers alsof ze onderdeel waren van investeringsbedrijf Ark Invest. Alle legervideo's werden verwijderd en in plaats daarvan werden er vier livestreams van onder meer Elon Musk getoond. Deze livestreams waren herhalingen van eerdere legitieme livestreams. Bij de video's werden overlays getoond van cryptoscams. Deze video's zijn door tienduizenden mensen bekeken.

Zondagochtend zei het Britse ministerie van Defensie dat de accounts weer in handen zijn van het Britse leger. Nu volgt een onderzoek naar het voorval. Het leger biedt zijn excuses aan voor de 'tijdelijke onderbreking'. Wie er achter de aanval zit, is niet bekend.