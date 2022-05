Digital Foundry's YouTube-kanaal is nog altijd offline na hack van account

Het YouTube-kanaal van Digital Foundry is op het moment van schrijven nog altijd offline. Dat heeft te maken met een eerdere hack. Digital Foundry zegt dat het kanaal weer is herbeveiligd, maar dat het nog altijd wacht op YouTube om het weer terug te brengen.

Momenteel levert het zoeken naar het YouTube-kanaal van Digital Foundry nog altijd de standaardmelding op dat de pagina niet bestaat. Digital Foundry bevestigt op Twitter dat hun account op dinsdag werd gehackt, waarbij Googles tweefactorauthenticatie werd omzeild. Enkele uren daarna heeft Google het kanaal verwijderd; volgens Digital Foundry gebeurde dat nadat de beveiliging weer was hersteld. Het is nog onduidelijk wanneer het kanaal weer online zal zijn.

De organisatie met recensisten die zich richten op de technische kant van games, biedt zijn excuses aan voor de onderbreking van het kanaal en zegt dat het voor hen zelf net zo frustrerend is als voor de geïnteresseerde kijkers. Digital Foundry, dat onderdeel is van de website Eurogamer, verwijst in de tussentijd naar deze website. Daar is bijvoorbeeld de recentste video gewoon te zien via de interne videospeler. Die video gaat over de prestaties van Forza 5 Horizon op de pc.

Het schorsen van het kanaal heeft waarschijnlijk te maken met het overtreden van de richtlijnen, waarna een geautomatiseerde verwijdering volgde. Na het hacken van het account waren op dinsdag niet de gebruikelijke gamevideo's over framerates, resoluties en de visuele kwaliteiten meer te zien, maar verscheen een video van Elon Musk over SpaceX. Daarna veranderde de naam van de pagina in 'Space X', verscheen een ander logo en werden er video's uitgezonden voor het uploaden van scams ten aanzien van cryptocurrency.