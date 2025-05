YouTube krijgt tool voor terugkrijgen toegang tot gehackt account

YouTube krijgt een tool waarmee videomakers opnieuw toegang kunnen krijgen tot hun account als dat is gehackt. De bedoeling is dat alle videomakers de tool kunnen gaan gebruiken als zij denken gehackt te zijn.

De tool werkt met een serie vragen over het specifieke kanaal om te achterhalen of het inderdaad de eigenaar van het account betreft, meldt Google. Dan volgt er een manier om in te loggen en de schade die een hacker heeft aangericht ongedaan te maken.

De tool is vooralsnog alleen beschikbaar in het Engels en voor een beperkt aantal accounts, maar zal in de toekomst opengesteld worden voor alle videomakers op de site. Wanneer dat zal gebeuren, vermeldt Google niet. Als de tool niet werkt, kunnen videomakers contact opnemen met YouTube via een ander platform, zoals X.