YouTube-kanaal van Linus Tech Tips is na 21 uur weer online na cryptoscamhack

Het YouTube-kanaal van Linus Tech Tips is weer online, samen met de eerder offline gehaalde video's. Het kanaal werd donderdagochtend Nederlandse tijd gehackt, waarna livestreams werden gestart met links naar cryptoscam. Het is niet duidelijk hoe het account kon worden gehackt.

Het kanaal lijkt weer te zijn zoals het was voor de hack, dus met de Linus Tech Tips-naam en -gebruikersnaam. Bij de hack werden die titels veranderd in LinusTechTipsTemp en @temporaryhandle. Ook werden vrijwel alle video's offline gehaald en kwamen er in plaats daarvan twee livestreams met Elon Musk terug. Bij deze livestreams werden links geplaatst naar externe sites, waar kijkers hun cryptovaluta zouden kunnen verdubbelen.

De hack startte rond 11.30 uur Nederlandse tijd. Na een paar uur ging het YouTube-account offline. In de tussentijd bleven de livestreams online staan, al gingen ze soms korte tijd offline. Ook zusterkanalen TechLinked en TechQuicky werden door de aanval getroffen. In een statement zei Linus donderdag de aanval te onderzoeken en 'te hopen dat Google de beveiliging rondom YouTube-accounts opschroeft om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen'. Hij beloofde later met meer informatie te komen. LTT ging rond 8.00 uur Nederlandse tijd weer online.

Update, 9:38 uur: Inmiddels heeft Linus een video geplaatst over de hack.