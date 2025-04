YouTube-kanaal van Linus Tech Tips is gehackt en plaatst cryptoscam - update

Hackers hebben het YouTube-kanaal van Linus Tech Tips overgenomen. Op het kanaal zijn twee livestreams te zien en werden links naar externe sites gedeeld, waar gebruikers cryptovaluta zouden krijgen van Elon Musk en OpenAI. Soms gaan de livestreams offline.

Het YouTube-kanaal van Linus Tech Tips heet nu LinusTechTipsTemp en heeft als gebruikersnaam @temporaryhandle. Rond 11.30 uur Nederlandse tijd begonnen op dit kanaal twee malafide livestreams, allebei met Elon Musk. Een van de livestreams gaat over GPT-4, de tweede gaat over bitcoin en ethereum. In deze livestreams worden links gedeeld naar een 'tesla-online'-website, waar gebruikers cryptovaluta zouden kunnen verdubbelen. De meeste andere LTT-video's zijn offline gehaald.

Het gebeurt niet vaak dat dergelijk grote YouTube-kanalen worden overgenomen. Afgelopen juli gebeurde iets vergelijkbaars met het YouTube-account van het Britse leger. Het is niet duidelijk hoe de hackers het YouTube-kanaal van LTT konden overnemen. Soms geeft YouTube aan dat de livestreams onbereikbaar zijn, maar later zijn ze toch weer te volgen. De aanvallers hebben onder de video's chats staan, maar hier kunnen alleen gebruikers die langer dan vijftien jaar LTT-abonnee zijn, berichten plaatsen.

Update, 14:25 uur: het YouTube-kanaal van Linus Tech Tips is inmiddels offline gehaald.