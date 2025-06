Linus Tech Tips scherpt bedrijfsprocessen aan om kritiek het hoofd te bieden

Linus Tech Tips heeft een nieuwe video gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de kritiek die het YouTube-kanaal heeft ontvangen. Oprichter Linus Sebastian deelt mee hoe processen zijn aangescherpt, methodologieën gedeeld zullen worden en er transparanter zal worden gewerkt.

Een van de eerste onderwerpen die Linus Sebastian aansnijdt is de hoeveelheid video’s die Linus Media Group elke dag produceert. Volgens Sebastian zal LMG niet per se meer elke dag een video uploaden naar YouTube en zal er vanaf nu meer gefocust worden op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Als een video bijvoorbeeld niet helemaal klaar is, zal de publicatie ervan uitgesteld kunnen worden totdat de nodige aanpassingen en/of verbeteringen zijn doorgevoerd.

Dat wil volgens Sebastian evenwel niet zeggen dat er geen on screen corrections meer zullen voorvallen. Die kunnen nog steeds plaatsvinden, maar Sebastian stelt dat er wel meer transparantie zal zijn over de fout en ook over de ernst van de fout. LMG ontwikkelde hiervoor een beoordelingsmatrix waarin verschillende soorten potentiële fouten worden opgesomd, met daarnaast de bijpassende maatregelen zoals bijvoorbeeld een volledige reshoot of een vastgepinde comment onder een video. Sebastian stelt dat het mediabedrijf ook meer focus gaat leggen op vergaderingen waarbij de medewerkers in levende lijve aanwezig zijn. Dit moet ervoor zorgen dat er geen misverstanden over projecten ontstaan. Sebastian wil ook dat elke medewerker datasets correct kan interpreteren.

Interne en externe controle op cijfermateriaal

LMG zal ook transparantie bieden wat zijn testmethodologie betreft. De tijdens bepaalde tests gevolgde procedures worden gedeeld zodat iedereen die dat wil vergelijkbare scenario’s kan nabootsen. Medio september komt het YouTube-kanaal met meer updates over dit onderwerp. Linus Media Group zal ook alle video’s met Labs-testresultaten minstens een keer controleren voordat de video daadwerkelijk opgenomen wordt. Nadat zo'n video is opgenomen en gemonteerd, worden de cijfers naar verluidt nogmaals gecontroleerd.

Sebastian kwam ook terug op de video’s waarin verkeerde data is gepresenteerd. Deze zijn volgens hem uit de YouTube-zoekresultaten gehaald en demonetized. Er zullen volgens de man nog updates of correcties aan oudere video’s worden toegevoegd, als daarin fouten worden aangetroffen. Hij stelt wel dat er vanaf nu gebruik zal worden gemaakt van de nieuwe beoordelingsmatrix. Er kunnen volgens de presentator in de toekomst ook nog fouten door de mazen van het net glippen en daarom wordt een Error Checking Community in het leven geroepen. Deze gemeenschap bestaat uit enkele experts uit de LTT-gemeenschap met verstand van zaken. Zij zullen data uit video’s nogmaals tegen het licht houden.

Transparantie over sponsors

Ondanks het feit dat er gestreefd wordt naar accurate data, zal LTT ook nog informele tests uitvoeren op techproducten. Dit wordt volgens Sebastian wel duidelijker gecommuniceerd. Er zal ook duidelijk worden gecommuniceerd over de relatie die het bedrijf onderhoudt met sponsors en het bedrijf heeft een nieuw intern proces in het leven geroepen om goederen van externe bedrijven bij LMG te kunnen tracken. Op deze manier zouden ze niet meer verloren mogen kunnen gaan en er zouden geen misverstanden meer over de uiteindelijke bestemming van de producten meer mogen ontstaan.

Linus Tech Tips kwam vorige week onder vuur te liggen nadat onder andere Gamers Nexus stelde dat sommige resultaten in LTT-video's niet correct waren. Gamers Nexus stelde hierdoor zowel methodologie als de ethische praktijken bij Linus Media Group ter discussie. Na de kritiek besliste LMG om een week lang geen video's meer te maken. Het bedrijf wou die tijd gebruiken om interne processen tegen het licht te houden en deze te verbeteren.