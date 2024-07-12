NAVO gaat cybersecurityhub openen in Belgische stad Bergen

De NAVO-lidstaten zijn van plan om het NATO Integrated Cyber Defence Centre, ofwel NICC, te openen in de Belgische stad Bergen. Het centrum moet bijdragen aan een betere bescherming tegen geavanceerde cyberaanvallen. Het is ook de locatie van het centrale commandocentrum van de NAVO.

De NAVO-leden hebben het akkoord over het NICC op woensdag gesloten in Washington D.C. tijdens de top van het bondgenootschap. "Het centrum informeert de militaire commandanten van de NAVO over mogelijke dreigingen en kwetsbaarheden in cyberspace, inclusief particuliere civiele kritieke infrastructuren die nodig zijn om militaire activiteiten te ondersteunen", aldus de NAVO.

Het centrum 'zal militair personeel en burgerpersoneel uit de hele NAVO-onderneming, de geallieerde landen en deskundigen uit de industrie samenbrengen'. De organisatie zegt verder dat er de komende maanden wordt overlegd over de structuur en functies van het NICC.