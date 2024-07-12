NAVO gaat cybersecurityhub openen in Belgische stad Bergen

De NAVO-lidstaten zijn van plan om het NATO Integrated Cyber Defence Centre, ofwel NICC, te openen in de Belgische stad Bergen. Het centrum moet bijdragen aan een betere bescherming tegen geavanceerde cyberaanvallen. Het is ook de locatie van het centrale commandocentrum van de NAVO.

De NAVO-leden hebben het akkoord over het NICC op woensdag gesloten in Washington D.C. tijdens de top van het bondgenootschap. "Het centrum informeert de militaire commandanten van de NAVO over mogelijke dreigingen en kwetsbaarheden in cyberspace, inclusief particuliere civiele kritieke infrastructuren die nodig zijn om militaire activiteiten te ondersteunen", aldus de NAVO.

Het centrum 'zal militair personeel en burgerpersoneel uit de hele NAVO-onderneming, de geallieerde landen en deskundigen uit de industrie samenbrengen'. De organisatie zegt verder dat er de komende maanden wordt overlegd over de structuur en functies van het NICC.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 12-07-2024 11:06
50 • submitter: wildhagen

12-07-2024 • 11:06

50

Submitter: wildhagen

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Reacties (50)

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Blacklight447 12 juli 2024 11:19
Ik kan toch niet de enige zijn die een beetje cringet als ze het woord "cyberspace" gebruiken. Kunnen ze niet gewoon internet zeggen?
kevlar01 @Blacklight44712 juli 2024 11:21
Het is waarschijnlijk breder dan alleen internet. Internet is publiekelijk, maar je hebt ook darkweb, afgeschermde WAN's, etc.

Ik vraag me af of het publiekelijk benoemen van de locatie (Bergen) niet extra risico's met zich meebrengt? Het is voor de tegenstanders misschien toch geen geheim, maar om de locatie zo te verkondingen voelt tegendraads.

[Reactie gewijzigd door kevlar01 op 22 juli 2024 19:38]

Epidemias @kevlar0112 juli 2024 13:08
Het operationele hoofdkwartier van de NAVO (SHAPE) bevind zich vlakbij de stad Bergen (in Brussel bevind zich het politieke hoofdkwartier).
Er gaan hier gewoon een aantal extra mensen op de militaire basis zitten. Je kan deze basis zelfs gewoon vinden op Google maps.
ArawnofAnnwn @kevlar0112 juli 2024 12:24
Dus het internet, het internet en het internet?

Er zijn meerdere "cybersecurityhubs". Die van de EU is ook algemeen bekend.
zipje_en_zopje @ArawnofAnnwn12 juli 2024 12:50
Alle intranets vallen ook onder cyberspace.
usr-local-dick @kevlar0112 juli 2024 18:45
Ik vraag me af of het publiekelijk benoemen van de locatie (Bergen) niet extra risico's met zich meebrengt? Het is voor de tegenstanders misschien toch geen geheim, maar om de locatie zo te verkondingen voelt tegendraads.
Daarom zal dit waarschijnlijk een decoy locatie zijn, zodat de echte locatie wat meer onder de radar blijft.
ejabberd @kevlar0113 juli 2024 11:14
Ik vraag me af of het publiekelijk benoemen van de locatie (Bergen) niet extra risico's met zich meebrengt? Het is voor de tegenstanders misschien toch geen geheim, maar om de locatie zo te verkondingen voelt tegendraads.
Waarom zou je veel energie willen steken om die locatie geheim te houden? Het is niet dat men een nieuw militair wapen als een atoombom daar gaat ontwikkelen.

Dat geld kun je beter spenderen aan de beveiliging van de locatie.
nullbyte @Blacklight44712 juli 2024 14:03
Digitale systemen spelen een steeds grotere rol bij inlichtingen en veiligheid. Daarom gaat de krijgsmacht ook dreigingen in de digitale omgeving (cyberspace) aanpakken. Naast de zee, het land, de lucht en de ruimte is cyber daarmee het vijfde werkgebied van de krijgsmacht.

https://www.defensie.nl/onderwerpen/cyber

Cyberspace is een term uit het vakjargon van Cyber Security. Het "internet" dekt deze lading niet.
Mellow Jack @Blacklight44712 juli 2024 11:22
De term is inderdaad beetje marketing maar internet lijkt me iets te kort door de bocht. Je moet jezelf ook beschermen tegen usb sticks ;)
badnews.nl @Mellow Jack12 juli 2024 15:22
En baby tv :)
DigitalExorcist @Blacklight44712 juli 2024 11:23
Ik vraag me (oprecht overigens!) even af of 'het internet' de lading dekt. Ja, op technisch vlak wel, maar het gaat me meer om het gehéél. AI-gestuurde wapens of cyberaanvallen die real-world schade aanrichten. Heb je het dan nog steeds over 'het internet' of meer de gehele digitale ruimte met inbegrip van fysieke zaken? En is die term dan 'cyberspace'?

Denk bijv. even aan Stuxnet waarbij centrifuges die voor -ik meen- uraniumverrijking werden gebruikt, gesaboteerd werden. Die hingen niet rechtstreeks aan het grote internet maar uiteindelijk vond Stuxnet wél zijn weg daar naartoe.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 19:38]

Verwijderd @DigitalExorcist13 juli 2024 20:48
Cyberspace is een gepopulariseerde term voor het internet. Uiteindelijk is de definitie van het internet, een mondiaal netwerk waar ook sprake is van interconnecties. Dat je zoiets hebt als een 'dark web' maakt daar geen verschil in.

De 'darkweb' is uiteindelijk alleen maar websites die zich niet laten vinden, betekent niet dat het een apart deel is in het totale netwerk, wat de term lijkt te suggereren.
DigitalExorcist @Verwijderd14 juli 2024 15:30
Daarom benoem ik het dark web ook niet 😁 cyberspace voor mij omvat ook meer de overgang van puur internet naar fysieke zaken: zorg dat reactoren overloaden of sluizen open gaan of juist niet, vliegverkeer dat stil ligt etc.

Maar zoals verderop ook gezegd wordt: geïsoleerde netwerken horen er ook bij

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 19:38]

Blokker_1999
@Blacklight44712 juli 2024 11:23
Internet dekt de lading niet. Met cyberspace heb je in 1 keer meer dan alleen het internet. Het is een term die in 1 klap alle vormen van IT infra dekt, gaande van losse computers, datacenters, het internet, maar ook private netwerken zoals beveiligingssystemen.
sebastienbo @Blokker_199912 juli 2024 17:38
Jouw definitie van losse apparaten klopt niet.

Een beter definitie is alle apparaten die communiceren met andere apparaten.
Niet alle computers communiceren (of zijn netwerk verbonden).
TiGert @sebastienbo16 juli 2024 11:56
Merriam Webster stelt: : the online world of computer networks and especially the Internet . Dus officieel dekt het niet de losse computers, maar alles wat online verbonden staat.
MIB75 @Blacklight44712 juli 2024 11:36
Ik heb het erger wanneer iemand "cringet" gebruikt.
redslow @Blacklight44712 juli 2024 11:47
Omdat het ook gaat om daadwerkelijk space. Aansturing van GPS, satellieten, zonnestormen die allemaal invloed kunnen hebben op je optreden. Internet is daar maar een deel van.
Frame164 @Blacklight44712 juli 2024 12:22
Het klinkt inderdaad een beetje als een PR-kreet, maar totdat iemand een beter woord weet moeten we het er mee doen. Iedere keer opsommen op welke gebieden er wat gedaan gaat worden schiet ook niet op.
Muncher @Blacklight44712 juli 2024 12:25
Cyberspace is een bekende term die veelvuldig word gebruikt binnen defensie organisaties. Het is breder dan internet alleen. Cyberspace staat oa. in de Nederlandse, Amerikaanse en dus ook de NAVO doctrine. Dus ja, wij kunnen het "cringe" vinden, voor defensie organisaties is het een term die de lading dekt en zorgt voor een eenduidig beeld.
Dooxed @Blacklight44712 juli 2024 12:29
Intranetten van overheid en bedrijven is geen internet, maar wel scope.
Transferno @Blacklight44712 juli 2024 13:58
Cybersecurity is niet beperkt tot het internet. Ook interne netwerken vallen hieronder. Zelfs systemen welke niet rechtstreeks aan het internet hangen.
witstert @Blacklight44712 juli 2024 22:58
Do not know how to spell "internet". Too short!
Want to impress! Themselves!!
Blokker_1999
12 juli 2024 11:16
Voor hen die zich afvragen waar de keuze van Bergen (Mons) vandaan komt, dit komt doordat SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) zich in Bergen bevindt. Dit is het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Europa. De NAVO gebouwen nabij Brussel zijn het politieke hoofdkwartier van de organisatie.
yuckywucky @Blokker_199912 juli 2024 11:21
bedankt maar nu vraag ik me af waarom SHAPE in Bergen zit :-)
Admiral Freebee @yuckywucky12 juli 2024 11:31
Tot 1967 was het hoofdkwartier in Frankrijk maar toen Frankrijk besliste om uit NATO te stappen werd er naar een nieuwe locatie gezocht. Brussel werd gekozen als hoofdkwartier, maar de Belgische overheid vond het geen goed idee om het militaire hoofdkwartier in Brussel te lokaliseren aangezien het ook een militair doelwit is.

Waarom dan Mons (Bergen)? Het Belgische leger had daar een trainingskamp en de Belgische overheid vond dat het gebied rond Mons wel een economische stimulans kon gebruiken en stelde het kamp voor als nieuwe locatie voor het militair hoofdkwartier. Dichtbij het politieke hoofdkwartier, maar ook niet in een grote stad als Brussel. Het trainingskamp ligt namelijk in het dorpje Casteau, net ten noorden van Mons.
cracking cloud @Admiral Freebee12 juli 2024 11:35
Ooh Bergen in België. Dacht aan Noorwegen. Maar had het artikel ook niet goed gelezen.
watercoolertje @cracking cloud12 juli 2024 13:12
En dan denk je niet eens aan Bergen in Nederland als eerste? :9
FreezeXJ @watercoolertje12 juli 2024 17:35
Welke dan? Die aan zee, of die op zoom?

Simpel gezegd: er zijn bergen Bergens, maar gelukkig vermeldt het artikel om welke het gaat.
bramv101 @yuckywucky12 juli 2024 11:29
Dicht bij Brussel en er is ruimte, buiten dat zijn er geen argumenten.

Alvast zeker niet voor het lokale talent, want shape is een eiland met vooral resources van heinde en ver.
SirMemeAlot @bramv10112 juli 2024 11:38
Dat is wat kort door de bocht, de mensen van heinde en ver moeten natuurlijk eten, slapen, beveiligd worden, het gebouw moet onderhouden worden, ze zullen daar ook lager gesitueerde banen hebben dan enkel de mensen die soms van heinde en ver komen, er zullen schoonmakers zijn. etc. etc.

Het zal vast niet schokkend zijn hoeveel dit de gemeente heeft gebracht maar het is wel meer dan alleen een huis om te vergaderen.
dez11de @Blokker_199912 juli 2024 11:21
Staat letterlijk in het artikel, maar ok.
slijkie @Blokker_199912 juli 2024 11:30
Mooi, goed om te weten, slechtste plek om te wonen in Europa dan. Mega doelwit op je dorp. :/
retspan @slijkie12 juli 2024 11:44
Zeker in zo ongeveer het enige land in Europa dat niet (langer) over grondgebonden luchtverdediging beschikt.
deneys @retspan12 juli 2024 12:23
Dat is het frapante aan gans die zaak, we hebben geen luchtverdediging maar zijn wel doelwit nr1 als het er op aan komt. Ongelooflijk.

Tenzij er een NAVO luchtverdediging is welke niet meetelt bij de luchtverdediging van Belgie.
ejabberd @deneys13 juli 2024 11:33
Doelwit nr1 zou ik niet zo durven stellen. Je hebt Kleine Brogel en daarnaast is een van de buurlanden die toevallig een kernmacht is erg afhankelijk van de Antwerpse haven voor haar bevoorrading.
Alfa1970 @deneys12 juli 2024 13:38
Die kans is levensgroot.
"NATO" land is niet België.
Die gebouwen vallen onder NATO "land".
De mensen die er werken betalen geen inkomsten belasting aan België, omdat ze effectief in een ander "land" werken.
Frame164 @slijkie12 juli 2024 12:23
Niet onveiliger dan de Amsterdam waar de belangrijkste DCs EN de AMS-IX staat.
hp197 @Frame16412 juli 2024 13:21
In Mons (Bergen) staat 1 van de grotere EU datacenter's van Google ;-)
sweetdude @hp19712 juli 2024 17:11
Ja ze hebben daar veel economische stimulans nodig.
Rij op de vakantie rit maar eens door dat gebied en je weet niet hoe ver je het gaspedaal moet intrappen om er weg te wezen. :o
Yakolev
@Blokker_199912 juli 2024 12:38
Eigenlijk ligt de basis in Maisières. Mons ben je wat mij betreft pas echt in als je het kanaal overgaat.
Voor een militaire basis vind ik ook erg karig, zeker vergeleken met andere grote Amerikaanse/Britse/NAVO basissen.
FiberSam 12 juli 2024 11:33
Wat is dan het verschil met het CCDCEO in Estland? https://ccdcoe.org/
filipy23 @FiberSam12 juli 2024 11:40
Een Center of Excellence is een NATO kennis en opleidingscentrum.
FiberSam @filipy2312 juli 2024 12:24
Duidelijk. Dank voor de verheldering!
kodak
12 juli 2024 12:51
Wat is er precies nieuw en beter aan? De NAVO is waarschijnlijk al sinds het begin van deze eeuw cybersecurity constant aan het intergreren. Dat zal ook voor geavanceerde aanvallen zijn, die richten zich juist namelijk vanaf het begin op belangrijke taken als defensie. Of moeten we uit de naam opmaken dat het ruim 25 jaar niet heel geïntergreerd was of goed gecoördineerd via de centrale voorzieningen?
Vampyre 12 juli 2024 11:21
Hoop dat de NAVO weet dat een switch veiliger is dan een hub?
citegrene @Vampyre14 juli 2024 23:54
Weet je dat zeker? bij een switch kan er nog een security bug in de firmware zitten. Wordt lastig bij een hub.
Vampyre @citegrene15 juli 2024 02:03
Mja, maar het punt van de switch boven een hub is dat niet elke poort al het verkeer krijgt.
Dus als je een switch hackt om andere poorten af te luisteren heb je er een hub van gemaakt ;).
citegrene @Vampyre17 juli 2024 15:21
De chip van de switch verwerkt toch al het verkeer dat over de switch gaat, van alle porten. er wordt een mac tabel bijgehouden zodat de paketten efficient naar de juiste port gaan. Smart switches hebben meestal ook nog een mooie webinterface, dit zou je op afstand kunnen hacken..
De ouderwetste hubs zijn overigens alleen nog in het museum te zien..

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