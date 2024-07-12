Proton Pass krijgt beveiligde links voor het gemakkelijk delen van wachtwoorden

Proton Pass krijgt een nieuwe functie voor betalende klanten. Deze laat gebruikers wachtwoorden delen met anderen via tijdelijke links. Deze links kunnen ook worden gedeeld met personen die geen Proton Pass-account hebben.

Secure Links komt in loop van de komende dagen beschikbaar voor Pass Plus-abonnees op de browserversie, iOS, Android, Mac en Windows. Volgens Proton Pass moeten de beveiligde links 'een veilig alternatief zijn voor het delen van wachtwoorden via bijvoorbeeld documenten of berichten'.

Gebruikers kunnen zelf instellen hoe lang de link geldig blijft. Deze kan minimaal 1 uur en maximaal 30 dagen werken. Ook kan degene die de link deelt, instellen hoe vaak er op de link kan worden geklikt. Zodra de beveiligde links zijn gedeeld, kan de zender de toegang beheren via de Proton Pass-app. Gebruikers kunnen op die manier bijhouden wat er is gedeeld en met wie, de toegang indien nodig intrekken en gedeelde links controleren die zijn verlopen. Secure Links worden ook automatisch bijgewerkt als een wachtwoord wordt gewijzigd, zodat ontvangers altijd over de nieuwste versie beschikken.

De link wordt gegenereerd op het apparaat van de gebruiker, waardoor het niet zichtbaar is op de servers van Proton Pass. "Wanneer de ontvanger de link opent, wordt alleen het deel van de URL dat nodig is om het item te lokaliseren naar de servers van Proton gestuurd, terwijl de decoderingssleutel privé blijft", legt de dienst uit.