BBC: Microsoft sluit mailaccounts van Palestijnen die naar Gaza bellen via Skype

Microsoft zou onterecht de e-mailaccounts hebben opgeschort van Palestijnse Skype-gebruikers die naar familie in Gaza bellen. Dat schrijft de BBC op basis van eigen onderzoek. Microsoft ontkent en zegt dat de gebruikers de voorwaarden hebben geschonden.

De Palestijnen van wie het e-mailaccount is opgeschort wonen in het buitenland, schrijft de BBC. Doordat ze geen toegang meer hebben tot hun e-mailaccount, kunnen ze bijvoorbeeld niet bij hun OneDrive-cloud of bankrekeningen komen. Ook is Skype een belangrijk middel voor veel Palestijnen die buiten Israël wonen. Met een betaald Skype-abonnement is het mogelijk om goedkoop naar mobiele telefoons in Gaza te bellen, ook als de internetverbinding niet stabiel is of uitvalt.

Salah Elsadi, die in de VS woont, raakte zijn Hotmail-account kwijt dat hij al vijftien jaar gebruikte. “Ze hebben me zonder reden geblokkeerd en gezegd dat ik hun voorwaarden heb geschonden. Maar om welke voorwaarden gaat het?", zegt Elsadi. Hij heeft naar eigen zeggen vijftig keer contact opgenomen met Microsoft, maar weet nog steeds niet waarom zijn account is opgeschort.

Sommige mensen met wie de BBC heeft gesproken, vermoeden dat ze door Microsoft ten onrechte in verband worden gebracht met Hamas. “Wij zijn burgers zonder politieke achtergrond die alleen maar willen weten hoe het met onze families gaat”, zegt Eiad Hametto, die woonachtig is in Saudi-Arabië. "Microsoft heeft mijn e-mailaccount, dat ik al bijna twintig jaar heb, opgeschort. Het was verbonden met al mijn werk."

Microsoft reageerde niet direct op de vraag van de BBC of vermoedelijke banden met Hamas de reden waren voor het sluiten van de accounts. Een woordvoerder van het bedrijf zegt wel dat het geen oproepen blokkeert of gebruikers weert op basis van de locatie of bestemming van hun oproepen. "Het blokkeren van Skype kan optreden als reactie op vermoedelijke frauduleuze activiteiten", zegt de woordvoerder zonder verdere toelichting tegen het nieuwsplatform.