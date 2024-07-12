BBC: Microsoft sluit mailaccounts van Palestijnen die naar Gaza bellen via Skype

Microsoft zou onterecht de e-mailaccounts hebben opgeschort van Palestijnse Skype-gebruikers die naar familie in Gaza bellen. Dat schrijft de BBC op basis van eigen onderzoek. Microsoft ontkent en zegt dat de gebruikers de voorwaarden hebben geschonden.

De Palestijnen van wie het e-mailaccount is opgeschort wonen in het buitenland, schrijft de BBC. Doordat ze geen toegang meer hebben tot hun e-mailaccount, kunnen ze bijvoorbeeld niet bij hun OneDrive-cloud of bankrekeningen komen. Ook is Skype een belangrijk middel voor veel Palestijnen die buiten Israël wonen. Met een betaald Skype-abonnement is het mogelijk om goedkoop naar mobiele telefoons in Gaza te bellen, ook als de internetverbinding niet stabiel is of uitvalt.

Salah Elsadi, die in de VS woont, raakte zijn Hotmail-account kwijt dat hij al vijftien jaar gebruikte. “Ze hebben me zonder reden geblokkeerd en gezegd dat ik hun voorwaarden heb geschonden. Maar om welke voorwaarden gaat het?", zegt Elsadi. Hij heeft naar eigen zeggen vijftig keer contact opgenomen met Microsoft, maar weet nog steeds niet waarom zijn account is opgeschort.

Sommige mensen met wie de BBC heeft gesproken, vermoeden dat ze door Microsoft ten onrechte in verband worden gebracht met Hamas. “Wij zijn burgers zonder politieke achtergrond die alleen maar willen weten hoe het met onze families gaat”, zegt Eiad Hametto, die woonachtig is in Saudi-Arabië. "Microsoft heeft mijn e-mailaccount, dat ik al bijna twintig jaar heb, opgeschort. Het was verbonden met al mijn werk."

Microsoft reageerde niet direct op de vraag van de BBC of vermoedelijke banden met Hamas de reden waren voor het sluiten van de accounts. Een woordvoerder van het bedrijf zegt wel dat het geen oproepen blokkeert of gebruikers weert op basis van de locatie of bestemming van hun oproepen. "Het blokkeren van Skype kan optreden als reactie op vermoedelijke frauduleuze activiteiten", zegt de woordvoerder zonder verdere toelichting tegen het nieuwsplatform.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 12-07-2024 13:35
119 • submitter: Osiummaster

12-07-2024 • 13:35

119

Submitter: Osiummaster

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nst6ldr 12 juli 2024 13:45
Volgens mij legt de BBC verbanden die er niet persé zijn, het is algemeen bekend dat zowel Microsoft als Google bij willekeur gewoon accounts sluit - ongeacht hoe oud ze zijn. Vele gebruikers zijn decennia aan data kwijt, waaronder e-mails met facturen/huiswerk/garantiebewijzen, foto's van o.a. overleden mensen, etc.

Arnoud Wokke heeft daar een artikel over geschreven: review: Account geblokkeerd. Wat nu?

Toen besloten we op gegeven moment dat dit niet zo verder kon: nieuws: Kamerlid: bedrijven moeten eerst waarschuwing geven voor afsluiten ac...

Maar zoals traditie voorschrijft doen bedrijven als Microsoft en Google niet zo veel met de wet, tenzij ze een loophole zien natuurlijk: nieuws: Microsoft blokkeert accounts zonder uitleg, ondanks nieuwe EU-wetgeving
kodak @nst6ldr12 juli 2024 14:12
Dat vermoeden had ik ook maar de BBC stelt wat de specifieke gebruikers ervaren en enkelen daarvan als vermoeden hebben. Dat sommige gebruikers eigen vermoedens hebben omdat Microsoft geen uitleg geeft lijkt me niet vreemd. Maar de BBC neemt daarin geen standpunt of het vermoeden van die gebruikers klopt, het toont dat Microsoft een algemeen standpunt heeft dat de vermoedens niet ontkracht of duidelijk tegen spreekt. Als ik me niet vergis is een onderdeel van de voorwaarden dat er geen illegale praktijken mee gedaan mogen worden, waar het specifieke vermoedeb onder kan vallen.
En het verband dat blokkeren van accounts ook specifieke groepen, zoals een verscheurde gemeenschap met beperkte middelen elkaar te ontmoeten en zwaar afhankelijk van dit soort accounts zijn, hard treft lijkt me een prima te leggen verband. Natuurlijk kan er dan discussie zijn of het werkelijk harder treft dan bij anderen of we dit specifiek uitlichten redelijk vinden, maar die vrijheid om een specifieke combinatie te tonen is nu eenmaal wat we bij nieuws mogen verwachten.

Dat er aandacht voor is lijkt me juist bij je opmerking dat bedrijven als Microsoft om onduidelijke redenen gebruikere uitsluiten niet vreemd. Die verscherpte eisen gelden bijvoorbeeld niet zomaar buiten de EU. En dat is nu juist waar nogal wat van deze specifieke gebruikers zich lijken te bevinden en het dus gevolgen voor heeft.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 13:32]

boolean @kodak14 juli 2024 20:44
Feit blijft dat het kinderlijk eenvoudig is om iemand's Outlook/Hotmail/iCloud account te laten blokkeren, zonder dat de persoon in kwestie iets heeft gedaan dat in strijd is met de gebruiksvoorwaarden. Een aantal jaar geleden heb ik zelf het account van een Microsoft medewerker (die beweerde dat ik ongelijk had) laten blokkeren om een punt te maken. De manier waarop men tracht overtredingen op te sporen rammelt aan alle kanten. Dat zou minder erg zijn als je eerst een waarschuwing kreeg en er daadwerkelijk mensen zijn die klachten af kunnen handelen. De persoon in kwestie heeft drie maanden nodig gehad om zijn account weer toegankelijk te krijgen en dat betrof nog wel een interne medewerker. Normale mensen hebben simpelweg pech en Microsoft heeft daar geen boodschap aan.
kodak @Verwijderd12 juli 2024 17:13
Een belangrijk punt van het nieuws is nu juist dat onduidelijk is wat het bedrijf precies als overtreding ziet. Dan kun je natuurlijk persé de gevolgen maar opvatten als hulp aan wie het blokkeren wel uit komt, maar dat gaat niet zomaar op.

Natuurlijk kun je stellen dat het bedrijf er rekening mee hoort te houden dat een zware maatregel als blokkeren niet zomaar in verhouding staat tot de gevolgen. Waarbij aantoonbare gevolgen gewoonlijk hoger staan dan suggestieve bijkomstigheden en selectieve zeer suggestieve verwijten (zoals relaties leggen tussen suggestieve voorkeur, steun, of tegenwerken) niet redelijk zijn. Juist omdat als je van het bedrijf een duidelijke en aantoonbaar juiste onderbouwing eist je omgekeerd dat ook hoort toe te passen op je eigen negatieve acties.

Het nieuws gaat er daarom juist niet alleen om wat er selectief suggestief valt te concluderen, maar juist dat onduidelijkheid niet bij draagt aan zowel suggestie en als aan aantoonbare gevolgen. En beiden zijn niet zomaar positief of acceptabel, zelfs al doet een bedrijf het blokkeren met acceptabele intenties.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 13:32]

SgtElPotato @nst6ldr12 juli 2024 13:58
De 'voor niets gaat de zon op' bijt nu gewoon keihard terug. Jammer maar helaas. Nou weet ik niet perse of het beter is bij betaalde services, maar lijkt me dat je daar gewoon customer service etc krijgt.

Maar probeer mensen maar eens wijs te maken dat alles online opslaan in een gratis service niet de beste manier is om je data te bewaren. De meeste kan het ook niet schelen lijkt het wel.

Daarnaast is diversificatie gewoon belangrijk. Als je aan een iemand vraagt wat ze moeten doen met 200k, dan weet het grootste gedeelte wel dat ze dat moeten verdelen over 2 banken. Maar vervolgens stoppen ze wel al hun data bij een bedrijf onder één account...

[Reactie gewijzigd door SgtElPotato op 22 juli 2024 13:32]

ErikT738 @SgtElPotato12 juli 2024 14:10
Voor niet alle diensten die Google en Microsoft gratis aanbieden is een alternatief, en als dat alternatief er wel is dan moet de gebruiker vaak een hoop zelf doen, wat voor de gemiddelde leek een onmogelijke opgave is.

Eigenlijk zou het deze bedrijven verboden moeten worden om accounts te verbannen zonder dat daar een verzoek vanuit de overheid aan vooraf gaat. Dat lijkt me een vrij logisch gevolg van hun eigen acties om zo veel mogelijk diensten en aankopen aan deze accounts te verbinden.
SgtElPotato @ErikT73812 juli 2024 14:14
Nee, er hoeft ook niet voor alles een alternatief te zijn, het gaat om diversificatie. De meeste mensen snappen dat wel als je meer dan 100k bij één bank zet dat je risico loopt, maar brengen graag al hun data en dergelijke bij één bedrijf onder één account onder...
ErikT738 @SgtElPotato12 juli 2024 14:20
Hoe zie je dat precies voor je dan? Meerdere e-mails bij verschillende providers aanhouden voor meerdere Microsoft accounts, en je media- en game aankopen en Skype telefoongesprekken over de accounts verdelen, zodat je niet alles in één keer kunt verliezen? Data kan je overal onderbrengen, maar voor veel andere dingen is het Microsoft (of Google, of Apple, of Sony, etc.) en anders niet.
jDuke @ErikT73812 juli 2024 14:29
Ik heb een Google account maar dat is niet met Gmail, zelfde met Microsoft. Dan kunnen ze mij het Google account afsluiten en heb ik met dat account geen toegang tot Google diensten (bij mij staat er minimaal data) en Microsoft hetzelfde. Toegang tot mijn mail blijf ik behouden (dat vrij essentieel is om toegang te houden tot andere niet big tech diensten). Dit is al een vorm om niet helemaal afhankelijk te zijn van 1 partij zonder 30 email adressen te hebben.
kodak @SgtElPotato12 juli 2024 14:36
Er is geen diversiteit zonder alternatief. Dus er als je stelt dat men niet vreemd moet opkijken dat belangrijke diensten weg kunnen vallen zal daar een acceptabel alternatief voor nodig moeten zijn. En of je nu geld geeft of (ook) met je gebruik betaling doet, gebruikers gaan niet zomaar meer investering doen voor gevolgen van onredelijke handel door dienstverleners. Het investeren in gebreken bij redelijke handel vraagt al veel. Dat is ook waarom we in de EU bedrijven verplichtingen de onredelijke handel en gevolgen te stoppen en voorkomen. Door wel duidelijk te moeten zijn wat gebruikers precies fout zouden hebben gedaan en waar dat uit blijkt.
memphis @SgtElPotato12 juli 2024 14:39
De meeste banken hebben een overheidsgarantie, mocht er wat mis gaan staat de overheid garant. Dat bestaat niet voor data en andere ICT diensten.
TomPé @SgtElPotato12 juli 2024 16:13
Dat geeft een bedrijf nog steeds geldige reden om zonder opgaaf van reden iets te blokkeren.
Verwijzen naar algemene voorwaarden is niet voldoende.

Men dient aan te geven welke voorwaarden dan is geschonden. Ik heb dit zelf meegenmaakt met familie maar zij hebben het daar niet bij laten zitten en Rechtsbijstand ingeschakeld.

Account nog steeds niet terug gekregen maar wel te horen gekregen welke voorwaarden zou zijn geschonden.
Hansie9999 @SgtElPotato12 juli 2024 14:07
Ik zie niet echt ergens staan dat deze mensen geen betaalde diensten hadden ??

Er is al zeker sprake om "goedkoop" via skype te bellen, dus in dat geval is het al zeker niet meer gratis,
en de personen die ook zaken met hun werk kwijt zijn zullen heel waarschijnlijk een betaald microsoft 365 abonnement gehad hebben.

Blijft wel natuurlijk zoals je zegt, dom dat je alles enkel online bij de grote jongens staan hebt.
(ik persoonlijk heb al mijn data thuis op mijn server staan + een copy op de NAS van het werk)

Dit lijkt me ook meer een geval zoals in het verleden al gemeld, je stuurt foto's van je kind zijn huid door naar de dermatoloog en microsoft sluit de hele boel af voor "kinderporno" inclusief je betaalde office abonnement !!!!! mooi verdienmodel.

Ik had gehoopt dat er ondertussen al oplossingen waren voor deze gevallen dat je dan microsoft snel kan contacteren en uitleg krijgen, maar blijkbaar dus niet.
R4gnax
@Hansie999912 juli 2024 14:28
Ik had gehoopt dat er ondertussen al oplossingen waren voor deze gevallen dat je dan microsoft snel kan contacteren en uitleg krijgen, maar blijkbaar dus niet.
Binnen de EU zijn ze dat tegenwoordig wettelijk verplicht, dankzij de Digital Services Act.
Maar buiten de EU ben je gewoon de bok. Dat is dikke-middelvinger-en-zoek-het-maar-uit terrein.
Hansie9999 @R4gnax12 juli 2024 16:14
Ben benieuwd of het effectief in de EU nu dan vlot gaat,

Als iemand hier al ervaring mee gehad heeft, laat het gerust weten,
R4gnax
@Hansie999912 juli 2024 16:55
Laatste nieuws, ondertussen alweer uit april dit jaar, is dat Microsoft's antwoord alsnog een - hetzij iets meer diplomatiek verwoorde - dikke middelvinger is. Ze zijn "in gesprek met de autoriteiten" over hun bedrijfsprocessen en hoe zij denken vorm te geven aan het voldoen aan de DSA.
Hansie9999 @R4gnax12 juli 2024 17:36
Zoals ik verwachte dus :)
emeralda @Hansie999913 juli 2024 11:49
Alles bij kleine jongens hebben staan is ook geen goed idee.

Microsoft en Google zijn toch wel stabiel- velen van ons hebben al decennia een account.
Caayn @SgtElPotato12 juli 2024 14:04
Ookal betaal je er voor dan nog kan je gehele account geblokkeerd raken omdat een andere dienst een "overtreding" meent te detecteren. Zoals hier in het artikel, mensen betalen voor Skype maar raken ook hun toegang tot Onedrive en andere Microsoft diensten kwijt (ongeacht of ze daarvoor betalen of niet).

Dit geldt niet enkel voor MS, maar ook voor Google, Apple en zo'n beetje alle partijen die je graag meerdere diensten aansmeren wat op hetzelfde account werkt. Eenmaal gekoppeld kan je niet meer terug.

Mijn Xbox aankoopgeschiedenis van duizenden euro's kan ik maar zo kwijt raken als er een (false)positive optreed bij een andere (betaalde) MS dienst. Zonder enige vorm van normale communicatie. Dat is hartstikke krom.

Wij vinden het toch ook hartstikke krom als mijn Philips Hue lampen niet meer zouden werken omdat ik met mijn Philips Airfryer de (niet normaal leesbare) algemene voorwaarden heb geschonden.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 13:32]

Sircuri @SgtElPotato12 juli 2024 14:06
Microsoft is verre van gratis. Ik betaal elk jaar 100 EUR voor Office 365 met daarbij de OneDrive opslag.
Pietervs @SgtElPotato12 juli 2024 14:16
Gratis of niet: MS geeft mensen de illusie dat ze een dienst leveren. Dan horen ze dat ook te doen op een normale manier. Dat houdt dus in dat ze (weliswaar “best effort”) ervoor zorgen dat de dienst werkt EN dat ze hun klanten informeren over hun voorwaarden, producten, diensten en wat wel en niet mag (aka Algemene Voorwaarden). Natuurlijk mogen ze die wijzigen, maar dan moeten de klanten wel op de hoogte gebracht worden op een normale manier en niet door willekeurig accounts af te gaan sluiten.
3raser @SgtElPotato12 juli 2024 14:17
De 'voor niets gaat de zon op' bijt nu gewoon keihard terug.
Dit is onzin. Je doet alsof het feit dat een account gratis is de oorzaak is van de blokkering. Alsof een betaalde account niet geblokkeerd kan worden.
Nou weet ik niet perse of het beter is bij betaalde services, maar lijkt me dat je daar gewoon customer service etc krijgt.
Dus vanwege je aanname vermoed je dat een betaalde account beter af is bij deze providers. Je slaat de plank volkomen mis. Er zijn accounts geblokkeerd die voor honderden euro's aan digitale bestedingen in hun account hadden staan en dat was voor bijvoorbeeld Microsoft geen enkele reden om hen meer support te verlenen.
Mit-46 @SgtElPotato12 juli 2024 14:18
Als je betaalt kunnen ze toch gewoon hetzelfde doen?

Ik begrijp denk ik wat je wilt aangeven, maar dit heeft niets met wel of niet betalen te maken. Wil je dat dit niet bij kan gebeuren dan zal je zelf moeten voorzien in vergelijkbare diensten. Oftewel, zelf hosten.
Voor mail en opslag nog best te doen, maar wat betreft communicatie heb ik geen idee. Ik neem aan dat hier best alternatieven voor zijn, maar hoogstwaarschijnlijk niet gebruiksvriendelijker.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 22 juli 2024 13:32]

joost00719 @SgtElPotato12 juli 2024 14:58
Veel mensen betalen gewoon aan Microsoft voor Office en/of OneDrive...
Wouterie @SgtElPotato12 juli 2024 16:52
Ik weet niet of je zomaar kunt aannemen dat ze gebruik maken van de gratis dienst. Ik betaal bijvoorbeeld voor MS 365 Family en bij Google heb ik ook een paar abonnementen lopen. De illusie is natuurlijk dat je bij sommige abonnementen 'recht' hebt op support, terwijl in de praktijk je alsnog overgeleverd bent aan de grollen van de bedrijven.
mhnl1979 @SgtElPotato12 juli 2024 18:14
Dat is het punt toch helemaal niet? Als ik Windows software moet gebruiken omdat bepaalde software alleen op Windows werkt, ontkom ik niet aan een account met een Hotmail adres. Ik heb Xbox games, als ik zomaar geblokkeerd word, wil ik ook weten waarom precies. En daar heb ik dus voor betaald. Heeft dus met gratis niets te maken.
Marzman @nst6ldr12 juli 2024 16:25
Nou ja geen verbanden. De VS steunt Israel, ze bellen naar Gaza en hun account wordt afgesloten. Ik zou dat verband ook leggen.

Verder lijkt het me ook niet meer nodig een dienst als Skype te gebruiken. Zolang je internet hebt in Gaza (ik weet niet in hoeverre dat nog werkt, maar het lijkt me nogal een stedelijk gebied en het ligt ook tegen Israel en stopt niet bij de grens natuurlijk)
blinchik @Marzman12 juli 2024 16:39
Het gaat hier over Skype-Out (dus: in de VS gebruikten ze Skype, en in Gaza rinkelt er een gewone, analoge telefoon of gsm). Dus ze hebben hier wel degelijk specifiek voor Skype gekozen omdat het internet in Gaza soms uitvalt of onstabiel is, en ze gewoon met familie kunenn bellen die een analoog toestel of gsm gebruiken.
Benjamin- @nst6ldr12 juli 2024 14:19
Als die willekeur steeds bij Palestijnen gebeurd die contact hebben met mensen in Gaza, dan valt het stukje willekeur weg.
CAPSLOCK2000 @nst6ldr12 juli 2024 14:11
Volgens mij legt de BBC verbanden die er niet persé zijn, het is algemeen bekend dat zowel Microsoft als Google bij willekeur gewoon accounts sluit - ongeacht hoe oud ze zijn. Vele gebruikers zijn decennia aan data kwijt, waaronder e-mails met facturen/huiswerk/garantiebewijzen, foto's van o.a. overleden mensen, tc.
Nou... het is natuurlijk niet willekeurig. Ze zitten daar niet met een dobbelsteen te gooien om te bepalen wie ze vandaag eens gaan kicken. Het lijkt willekeur omdat we aan de buitenkant niet kunnen zien hoe het systeem werkt en MS (en anderen) hun beslissingen weigeren uit te leggen.

Er is echt wel een reden waarom die accounts geblokkeerd worden, al is het maar omdat MS niks verdient aan gesloten accounts. Of dat een goede reden is, dat is echter de grote vraag. Realistisch gezien is de reden waarschijnlijk heel zakelijk en vooral een kwestie van risico's vermijden. Zakelijk gezien is dat correct, maar sociaal gezien niet, zeker gezien de dominante positie van MS en Google.

Wij, de maatschappij, moeten inzicht opeisen in dit soort beslissingen. Misschien worden er wel accounts geblokkeer op grond van huisdkleur, religie, sexuele voorkeur of een ander beschermd en gevoelig punt. Vast niet met opzet, maar misschien wel indirect.
obimk1 @nst6ldr12 juli 2024 14:23
Wat feiten en veronderstellingen:

- MS is een VS bedrijf.
- Belemmering van "Free speech"? (in een oorlog zone)
- Mag MS hier strafbaar voor worden gesteld?

[Reactie gewijzigd door obimk1 op 22 juli 2024 13:32]

Wouterie @obimk112 juli 2024 16:57
Vrijheid van meningsuiting in het Midden-Oosten is sowieso discutabel. Maar dat een bedrijf uit de VS actief de mensen de mond snoert... dat is wel triest. Maar goed, we weten niet inhoudelijk wat de overwegingen van Microsoft zijn. Hoogstwaarschijnlijk zijn het geautomatiseerde processen die afgaan op bepaalde meta-data. Als de CIA aangeeft dat bepaalde geografische locaties verbonden zijn aan terroristische activiteiten, dan kan dat zomaar meetellen.

Mag MS hierop bestraft worden? Nah, ze weten altijd wel wat te verzinnen waardoor je de regeltjes breekt. Lijkt me vrij kansloos. Dit in de publiciteit brengen werkt veel beter.
rko4u @nst6ldr13 juli 2024 08:27
Dit is een erg specifieke groep, en met de Amerikaanse steun aan Israel zou het me niet verbazen wanneer er een lijntje is. Feit is, dat er geen enkel bewijs en dus ook geen reden tot het verbreken van de overeenkomst. Meestal heb ik sympathie voor Microsoft, maar dit gedrag kan ik alleen maar diep afkeuren. Juist het contact is alles wat de mensen in Gaza nog hebben.
phantom09 12 juli 2024 15:27
En wat als je per ongeluk een type fout maakt en hierdoor een nummer in Gaza belt? Wordt je ms account dan ook opgeheven?
nst6ldr @phantom0912 juli 2024 16:39
Ondanks dat het artikel suggereert dat dit specifiek voor gebruikers uit Gaza geldt heeft dit probleem waarschijnlijk te maken met de wijze waarop Microsoft automatisch misbruik aanwijst. Dus een typfout is niet eens nodig, jouw Google Drive, OneDrive, Outlook of GMail kan van de een op de andere dag ineens weg zijn en dat is niet meer terug te draaien. Mijn advies is dan ook om altijd een mailprovider te nemen die wél een gezonde klantrelatie onderhoudt, zoals Proton, Mailfence, Tutanota, etc.
phantom09 @nst6ldr12 juli 2024 20:18
Doet mij denken aan een man die in overleg met zijn huisarts een foto van zijn kind maakt en via outlook of gmail naar zijn huisarts stuurt. Weg account. Blijkt dat er automatisch gefiltert wordt op kinderporno...
asdfqwerty 12 juli 2024 13:43
Het blokkeren van Skype kan optreden als reactie op vermoedelijke frauduleuze activiteiten
Dus zodra iemand bij MS het vermoeden heeft dat je frauduleuze activiteiten uitvoet, gaat je account eraan?

Een vermoeden is dus genoeg, en bewijs hoeft niet geleverd te worden?
Dat is natuurlijk zorgelijk.
The Zep Man
@asdfqwerty12 juli 2024 13:50
Dus zodra iemand bij MS het vermoeden heeft dat je frauduleuze activiteiten uitvoet, gaat je account eraan?

Een vermoeden is dus genoeg, en bewijs hoeft niet geleverd te worden?
Dat is natuurlijk zorgelijk.
Zolang je niet betaalt voor een dienst (ik neem even aan dat het hier om een gratis account gaat) heeft de dienstverlener veel macht, en kan die ten alle tijden de dienstverlening opzeggen met slechts een "u heeft onze voorwaarden geschonden". Wettelijk valt daar weinig aan te doen. Het is niet alsof men voor niets de pers opzoekt. Wellicht kan er nu meer aan gedaan worden via de DMA/DSA, maar dat is enkel relevant in de EU.

Wat zal blijven is dat partijen als Microsoft trigger happy zijn m.b.t. alles dat zij gratis aanbieden en gezeur van kunnen krijgen. Gezeur = Geld, en veel winstmarge is er niet op een gratis account. Een vorm van gezeur is verantwoorden, waarvan Microsoft meent dat ze dat niet hoeven te doen. Als je geen geld hoeft uit te geven, waarom zou je geld uitgeven? Zo wordt een bedrijf als Microsoft niet zo groot als dat het is.

Voor dat ene gratis account dat zich mogelijk misdraagt zijn er 99.999 accounts die geen kenmerk daarvan tonen (welk kenmerk weten wij niet en we weten ook niet of dat kenmerk relevant is, maar dat is irrelevant voor Microsoft). Hetzelfde zie je met projecten op GitHub, waar Microsoft maar al te graag gebaseerd op DMCA takedowns actie onderneemt zonder wederhoor of correctie achteraf, of die takedowns nu terecht zijn of niet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:32]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@The Zep Man12 juli 2024 14:25
Zolang je niet betaalt voor een dienst (ik neem even aan dat het hier om een gratis account gaat) heeft de dienstverlener veel macht, en kan die ten alle tijden de dienstverlening opzeggen met slechts een "u heeft onze voorwaarden geschonden". Wettelijk valt daar weinig aan te doen.
Wanneer je de voorwaarden schend kan een dienst ook worden opgezegd wanneer je wel betaald.
watercoolertje
@Bor12 juli 2024 14:56
Hij bedoeld volgens mij meer dat ze dan minder/geen verantwoording af hoeven te leggen, itt een betaalde gebruiker die de voorwaarden (uiteraard) ook niet mag overtreden.
Alxndr @watercoolertje12 juli 2024 15:40
Hoe is verantwoording afleggen verbonden aan wel of niet met geld betalen? Je kan niet zomaar de wet of regels overtreden omdat je geen geld voor je product of dienst vraagt.

En gratis zijn deze diensten natuurlijk ook eigenlijk niet, je betaalt - zoals gewoonlijk - met je data.
watercoolertje
@Alxndr12 juli 2024 16:01
Je kan niet zomaar de wet of regels overtreden omdat je geen geld voor je product of dienst vraagt.
Dat zegt werkelijk niemand :P Geen idee waarom je dat tegen mij zegt...
En gratis zijn deze diensten natuurlijk ook eigenlijk niet, je betaalt - zoals gewoonlijk - met je data.
Ja alleen als je betaald is er een ander soort contract, namelijk een (bindende) overeenkomst voor een x periode, dus daar kom je veel moeilijker onderuit dat er geen periode aan je overeenkomst zit, en zodoende is er bij betaling meer verantwoording nodig om daar vanaf te zien.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:32]

Alxndr @watercoolertje12 juli 2024 19:02
'itt een betaalde (betalende?) gebruiker'

Je impliceert dat er dus een verschil tussen te twee zit.
The Zep Man
@Alxndr13 juli 2024 06:45
Als betalende klant heb je meer wettelijke (consumenten)bescherming.
Martinspire
@asdfqwerty12 juli 2024 14:34
Het is natuurlijk hun platform. Dus zodra er het vermoeden bestaat, lijkt het me niet heel raar om tot actie te komen. Ze zijn ook verder geen politie en niemand verplicht om daar verder onderzoek naar te doen.

Ik ben het overigens wel met je eens dat er toch altijd wel iets meer gemeld moet worden dan "frauduleuze activiteiten". Je kunt met je microsoft account enorm veel content kwijtraken, dat het raar is dat je niet meer duidelijkheid krijgt. Zeker om false-positives te voorkomen.

Maar momenteel is er geen wetgeving die het verbiedt. En dat maakt ook dat ik mijn eigen activiteiten splits over meerdere accounts zodat ik nooit alles kwijtraak als ik onterecht wordt gevlagd. Mijn xbox content staat bij 1. Mijn mail bij een ander. Foto's laat ik niet meer via ze backuppen en cloud storage staat ook al elders. Ik voer geen rare dingen uit, maar als je ziet hoe makkelijk iemand zijn info en bestanden kwijtraakt, neem ik liever het zekere voor het onzekere. Vooral mijn xbox bibliotheek is inmiddels dermate groot dat ik daar gewoon geen enkel risico meer voor neem. Want zelfs met de vele euro's die ik daar aan besteed heb, geeft het gewoon geen garanties meer over toekomstige communicatie. Je kunt 1000 euro uitgeven en ze draaien de toegang om zonder ook maar enige communicatie of inspraak.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 13:32]

Osiummaster @Martinspire12 juli 2024 20:06
Dat het niet verboden is maakt het niet minder belachelijk. Microsoft sluit zonder pardon gebruikers accounts van mensen die contact proberen op te nemen met hun familie in een oorlogszone.

Zouden ze hetzelfde doen voor mensen die Israëlische gebruikers bellen? Vooral omdat die een veel hogere kans hebben om in contact te staan met een oorlogsmisdadiger.
Alfa1970 @asdfqwerty12 juli 2024 13:46
Er is een andere mogelijkheid waar je misschien niet direct aan denkt door deze veralgemeende berichtgeving uit de pers.

Het is heel goed mogelijk dat Microsoft expliciet opdracht heeft gekregen van de Amerikaanse overheid om dit te doen in een aantal gevallen, volledig buiten hun eigen fraude beleid om.
damouze @Alfa197013 juli 2024 11:27
Zelfs dan nog behoren deze mensen netjest tekst en uitleg te krijgen om het waarom.

Doe je dat niet, dan ontneem je mensen hun fundamentele recht op hoor en wederhoor.
Alfa1970 @damouze13 juli 2024 14:17
Ik ben van mening dat je aan een aantal voorwaarden dient te voldoen om dat soort rechten te verkrijgen.
Als je actief daar tegenin gaat dan heb je in mijn ogen het recht niet om je op dergelijke rechten te beroepen.
Maar dat is een persoonlijke mening, iedereen mag zijn eigen mening daarover hebben.
damouze @Alfa197013 juli 2024 18:47
Iedereen heeft recht op hoor en wederhoor, zonder enige uitzondering.
Dennism @asdfqwerty12 juli 2024 13:52
Het zal dan eerder een procedure zijn als MS is van mening dat je hun voorwaarden overtreed, ben je het daar niet mee eens, kan je uiteraard de wegen binnen MS volgens, lost dat het niet op kan je altijd nog langs de civiele rechtbank. Iets dat vaker is gebeurt uiteraard met verschillende uitkomsten, zo ligt er uit mijn hoofd even in NL bijvoorbeeld een vonnis waarbij de rechter het sluiten rechtmatig vond omdat de rechter van mening was dat de klagende partij kinderporno deelde nadat MS hun bewijsmateriaal openbaarde, klager verloor dus grotendeels de zaak, maar wel met een provisie dat MS geen data mocht verwijderen omdat klager nog een bodemprocedure had lopen (ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat is afgelopen in de bodem procedure). Echter in een andere zaak ging dan volgens mij MS weer nat, omdat ze geen inzage wilde geven in het verzamelde 'bewijs'. Goed mogelijk natuurlijk dat dit in andere landen ook zo is.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:32]

R4gnax
@Dennism12 juli 2024 14:17
Het zal dan eerder een procedure zijn als MS is van mening dat je hun voorwaarden overtreed, ben je het daar niet mee eens, kan je uiteraard de wegen binnen MS volgens, lost dat het niet op kan je altijd nog langs de civiele rechtbank.
Dat kun je in veel landen buiten de EU dus vaak juist niet.
Er bestaan vaak zgn. forced arbitration clauses in de gebruiksvoorwaarden van 'big tech,' waarmee ze je het recht tot het aanspannen van een rechtszaak ontnemen en je richting een arbitrage committee in een rechtsstaat van hun keuze sturen. Wat zogenaamd onafhankelijk is, maar in veel gevallen gewoon bestaat uit mensen uit de industrie die dat - hoera; nepotisme viert weer eens hoogtij - er gewoon naast doen als leuke extra bijverdienste; geen iota geven om serieus naar zaken te kijken, en er graag zo min mogelijk van hun extra tijd aan kwijt zijn, maar het gewoon als 'gratis meer geld' misbruiken.
Mag je als buitenlander een retourtje naar de VS boeken (en hopen dat je überhaupt het land in mag!) om daar voor het arbitrage committee je zegje te doen, waarna ze je nonchalant afwimpelen - met nog net geen middelvinger na. Als je even rondzoekt kun je vast wel een paar schrijnende gevallen oplepelen, alhoewel dat tegenwoordig moeilijker wordt wanneer de beslissing van zo'n committee ook gepaard gaat met een gag order en een heftige boete-clausule als je toch naar buiten treedt. Het is werkelijk waar, walgelijk.

Godzijdank zijn dit soort idiote contractuele bedingen binnen de EU niet toegestaan.
Maar binnen veel andere landen, dus gewoon wel.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:32]

Dennism @R4gnax12 juli 2024 14:34
Dat is dan inderdaad niet handig voor de consument, maar ik moet dat wel zeggen dat ik dat dan eigenlijk wel een tekortkoming vind van het rechtssysteem in het land waar de klager zich bevind. Die hebben dan simpelweg hun wetgeving niet op orde als ze er niet voor zorgen dat een consument de rechtsmiddelen heeft om lokaal (in ieder geval in het land van residentie) te kunnen klagen.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:32]

Lord Anubis @asdfqwerty12 juli 2024 14:50
In opdracht vanuit Israel?
GameNympho 12 juli 2024 14:04
Ook hier zie je weer, hoe fout het kan lopen als je dingen samen koppelt met een account en je geblokt wordt en groot deel werkt niet meer of niet meer bereikbaar.
En eigenlijk een hele belangrijke vraag aan MS, wie bepaalt dit, hebben ze een rechterlijke uitspraak dat dit zou moeten of spelen ze eigen rechter en uitvoerder?
Doomdenken; Of wordt er toch misschien vanuit ergens, iets ingefluisterd?
Lokiban @GameNympho12 juli 2024 14:29
Daarom heb ik mijn prive NAS cloud die ik overal ter wereld kan bereiken. Mijn Onedrive is maagdelijk leeg en zal dat ook altijd blijven (op de settings van mijn pc na dan) want zo kan MS ook mij plots zomaar afsluiten zonder reden en daar sta je dan zonder belangrijke data.
Meeste online services waar je je aanmeld staan ook vaak toe om een alternatieve email in te vullen zodat je altijd bij je account kan ook al zou MS je afsluiten.

Microsoft laat hier duidelijk zien hoe onbetrouwbaar het kan zijn.
Zer0 @Lokiban12 juli 2024 14:51
en daar sta je dan zonder belangrijke data.
Als je NAS kapot gaat net zo goed... daarom zorg je voor backups, ook als je data bij MS heb staan.
blinchik @Zer012 juli 2024 16:40
Inderdaad, ik heb ook cloud, maar beschouw die als "insecure" medium. Het is leuk als backup, maar zorg dat je alles nog op een andere plek hebt staan (een NAS is bv. leuk).
damouze @blinchik13 juli 2024 11:25
De "cloud" is nu juist een uitstekend voorbeeld van iets dat niet als backup kan dienen.
blinchik @damouze13 juli 2024 15:15
Uiteraard wel, het is een tweede plek op een andere locatie en als je er alles encrypted opslaat, kan de beheerder van het cloudplatform er ook niet bij. Ideaal dus.
Zer0 @GameNympho12 juli 2024 14:49
spelen ze eigen rechter en uitvoerder?
Nee, dat is niet nodig, in de basis hebben bedrijven (en personen) zelf het recht te bepalen met wie ze wel of niet zaken doen. Zolang er geen contract tussen de partijen is wat verbroken wordt, of extra wetgeving bestaat (Digital Markets Act bijvoorbeeld) is men daar gewoon vrij in.
phoenix2149 @GameNympho12 juli 2024 16:10
Daarom weiger ik oor PERTINENT om windows te koppelen aan een microsoft account. Ben veel te angstig dat dan vervolgens je niet meer je computer in komt op moment dat ze je account blokkeren om wat voor arbitraire reden dan ook.
STV 12 juli 2024 14:59
Beetje raar artikel. Klinkt net alsof alle accounts van Palestijnen worden gesloten maar het is dus maar een selectief deel. Plausibele verklaring is dat er iets verdachts was aan deze mensen.
NoThankYou @STV12 juli 2024 17:46
Ook als ze verdacht zijn voor iets, is het belangrijk dat zij en het publiek krijgen te horen waarvan ze verdacht worden. Zo weet het publiek wat ze moeten vermijden en kunnen de verdachten eventueel hun onschuld bewijzen.

Uiteraard is het voor MS niet gunstig om hun verdenkingen te publiceren, omdat ze dan voor schut staan als blijkt dat er niets spoort aan hun verdenkingen.

[Reactie gewijzigd door NoThankYou op 22 juli 2024 13:32]

STV @NoThankYou12 juli 2024 18:14
Bekend maken waarom een maatregel wordt getroffen is natuurlijk prima, dat zou ik ook graag terug zien in sociale media in het algemeen. In de praktijk krijg je bij 'gratis' applicaties nooit meer te horen dan 'voorwaarden geschonden'.

Maar dit BBC artikel suggereert dat het puur op nationaliteit gebeurt, en dat vindt ik nogal een groot statement om zonder bewijs te maken.
Osiummaster @STV12 juli 2024 20:08
Het is bij meerdere Palestijnse gebruikers gebeurt. Ze vroegen om een reden en krijgen deze niet.

Microsoft heeft de kans gekregen om de bewering te ontkrachten en weigerde dit te doen. Zwijgen is geen onschuld.
STV @Osiummaster15 juli 2024 17:15
"Het is bij meerdere Palestijnse gebruikers gebeurt. Ze vroegen om een reden en krijgen deze niet."

Maar niet bij de meeste gebruikers. Ik ben het dus eens dat er een reden moet worden gegeven, maar ik kan mij niet vinden in de suggestie van dit artikel dat mensen worden geblokkeerd alleen om achtergrond. Er zijn ook vele Libanezen geblokkeerd wegens linken met Hezbollah, want in Libanon zijn er nu eenmaal veel mensen met linken naar Hezbollah. Dus: uitleg nodig, suggestie fout.
yalerta 12 juli 2024 13:47
Wat gebeurt er in dit geval met betaalde accounts t.o.v. de gratis accounts?
HollowGamer @yalerta12 juli 2024 14:25
Je betaling vervalt, het is niet alsof je meer rechten heb of opeens belangrijker bent.

Er was dacht ik hier ook iemand die zij gisteren dat YouTube aan non-betalende meer verdient door reclames, etc. Dus voor de prio maakt het vrij weinig uit.

Beste is altijd je echt belangrijke stuff te syncen met je eigen NAS of telefoon. Dit zijn Amerikaanse bedrijven, die gaan erg ver voor dit, terwijl dat juist helemaal niet het geval is.
smeaggie 12 juli 2024 14:16
Doordat ze geen toegang meer hebben tot hun e-mailaccount, kunnen ze bijvoorbeeld niet bij hun OneDrive-cloud of bankrekeningen komen.
Hoe kan je niet meer bij je bankrekening als je e-mailaccount gesloten wordt?

Anyway, nogmaals weer blij dat ik alles, maar dan ook alles, zelf host en in beheer heb. Mail, contacten, agendas, wachtwoorden, bestanden, de hele ratteplan.

edit: @phoenix2149 goed punt met 2fa!

[Reactie gewijzigd door smeaggie op 22 juli 2024 13:32]

phoenix2149 @smeaggie12 juli 2024 16:12
Misschien met 2-step verificatie die ze via hun mail hebben lopen? Of met een Authenticator app van microsoft?

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 22 juli 2024 13:32]

Alxndr 12 juli 2024 15:47
Tsja, de DSA geldt niet voor het VK neem ik aan?

Ik zou graag een follow-up zien van het Tweakers artikel uit april, want dit kan volgens mij in de EU ook nog steeds gebeuren.

Van mij zouden ze hier een top-prioriteit van moeten maken en er niet voor schromen daadwerkelijk een boete van 10% van de wereldwijde jaaromzet op te leggen. De impact die dit op je leven kan hebben is zo gigantisch, en de gemiddelde burger heeft echt geen backups/alternatieven. Dat kan/mag je ze volgens mij ook niet kwalijk nemen. Ik bedoel, we leven hier niet in Amerika waar consumentenbescherming en -rechten vieze woorden zijn.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 13:32]

Raven @Alxndr12 juli 2024 18:42
" Ik zou graag een follow-up zien van het Tweakers artikel uit april, want dit kan volgens mij in de EU ook nog steeds gebeuren."
@Andrei Stiru O-)
CAPSLOCK2000 12 juli 2024 13:58
Een bedrijf dat zo machtig is dat het levens kan maken over verwoesten zou net zo veel verantwoording moeten afleggen als een overheid.

Mensen beoordelen op grond van geheim regels die je niet uitlegt is een kafkaiaanse nachtmerrie.

Het is misschien wel zo dat de BBC geen bewijs heeft dat deze accounts zijn gesloten omdat het Palestijnen zijn, maar gezien de ongelijke verhoudingen is het dan aan MS om uit te leggen wat het wel is. Als de BBC genoeg vertrouwen heeft in het eigen onderzoek dan hecht ik daar waarde aan. Het is een gerenommeerde organisatie die niet bekend staat om ongefundeerde roddels of aannames.
Natuurlijk is dat geen keiharde zekerheid, genoeg voor mij om op te letten.

Dit is geen situatie waarin ik het voordeel van de twijfel kan geven aan een commercieel bedrijf.
NoUser 12 juli 2024 13:58
Terecht of onterecht, het is de macht van Big Tech. Reden te meer om als gebruiker te differentiëren met de diensten die je afneemt.
Centraal ? Lekker makkelijk, maar ook kans op, om in één keer in alles te worden geblokkeerd. Single point of failure is never wise.

[Reactie gewijzigd door NoUser op 22 juli 2024 13:32]


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